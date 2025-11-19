Опасный переворот внутри тела: висцеральный жир блокирует работу инсулина и толкает к предиабету

Измерительная лента, которой многие пользуются почти машинально, нередко подсказывает больше, чем кажется на первый взгляд. Специалисты давно знают: когда талия начинает расти быстрее, чем остальное тело, это отражает изменения в глубинных обменных процессах.
Висцеральный жир — жир вокруг органов — может незаметно нарушать то, как клетки реагируют на инсулин, и приводить к цепочке метаболических нарушений. Поэтому простой замер талии становится важным элементом контроля здоровья.
Метаболический синдром объединяет нарушения, возникающие из-за увеличения висцерального жира. Он снижает чувствительность тканей к инсулину и заставляет организм вырабатывать его всё больше. В результате возникают сбои в углеводном обмене, изменяются липидные показатели, повышается давление. Врач-эндокринолог клиники "Будь Здоров" Ксения Меркулова отмечает, что именно этот набор факторов запускает цепочку, ведущую к диабету.
"Объем талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин — показатель возможной инсулинорезистентности", — пояснила врач-эндокринолог, диетолог клиники "Будь Здоров" Ксения Меркулова.
По словам специалиста, для первичной оценки состояния достаточно измерений и расчёта индекса массы тела — показатели дают более надёжную информацию, чем единичные анализы.
Инсулинорезистентность — это состояние, при котором поджелудочная железа работает с повышенной нагрузкой. Ей приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы глюкоза могла перейти из крови в клетки. Но при избытке висцеральной жировой ткани инсулин хуже "соприкасается" с клеточными рецепторами, нарушая процесс переноса глюкозы.
"Большое количество висцерального жира мешает инсулину выполнять свою работу и может привести к предиабету", — отметила врач-эндокринолог, диетолог клиники "Будь Здоров" Ксения Меркулова.
С течением времени поджелудочная железа перестаёт справляться с нагрузкой. Если человек не снижает массу тела, вероятность перехода предиабета в диабет второго типа значительно возрастает. При этом сама инсулинорезистентность — следствие лишнего веса, а не его причина, и она не блокирует процесс похудения, но повышает риск болезней, предупреждает Газета.Ru.
|Параметр
|Подкожный жир
|Висцеральный жир
|Местоположение
|Под кожей
|Вокруг внутренних органов
|Опасность
|Относительно безопасен
|Высокий риск метаболических нарушений
|Влияние на инсулин
|Незначительное
|Снижает чувствительность тканей
|Скорость сжигания
|Быстрее
|Медленнее
|Основные риски
|Эстетические
|Диабет, гипертония, атеросклероз
Используйте бытовые весы и сантиметровую ленту, фиксируя динамику каждую неделю.
Составьте рацион из цельных продуктов: овощи, крупы, белок, растительные масла.
Добавьте умеренное кардио — ходьба, беговая дорожка, эллипс, велосипед.
Проводите силовые тренировки 2-3 раза в неделю для повышения чувствительности к инсулину.
Контролируйте уровень стресса и сон: они напрямую влияют на метаболические процессы.
При необходимости используйте сервисы телемедицины или нутриционных приложений для контроля меню.
Только считать калории → потеря мышц и ухудшение самочувствия → включить белок и силовые тренировки.
Делать ставку на "жиросжигатели" → отсутствие результата → доказательные методы: дефицит калорий, движение.
Игнорировать рост талии → повышенный риск диабета → использовать анализ состава тела и консультации специалиста.
Резко ограничивать питание → срывы и замедление обмена → плавное снижение калорийности.
Такое бывает при так называемом "скрытом ожирении" — когда объём висцерального жира превышает норму, а индекс массы тела остаётся в пределах нормы. В этом случае особенно важно вводить физические нагрузки, так как мышцы активно повышают чувствительность к инсулину. Анализ состава тела поможет точнее понять ситуацию.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска диабета
|Требуется длительный контроль
|Улучшение энергетики
|Результаты появляются не сразу
|Стабилизация давления
|Нужна системность
|Улучшение настроения
|Придётся менять привычки
Используйте гибкую сантиметровую ленту и измеряйте на выдохе, строго по линии пупка.
Комбинация кардио и силовых тренировок: аэробные нагрузки расходуют энергию, а силовые улучшают работу инсулина.
Не обязательно. По словам специалиста, достаточно замера талии и оценки массы тела.
В среднем 800-2500 рублей, в зависимости от оборудования в клинике или фитнес-центре.
Миф: жир можно убрать локально, только с живота.
Правда: локальное жиросжигание невозможно — исчезает только общий избыток.
Миф: высокий инсулин мешает худеть.
Правда: лишний вес образуется от профицита калорий, а не от уровня инсулина.
Миф: окружность талии малоинформативна.
Правда: это один из самых точных показателей висцерального жира.
Висцеральный жир обладает гормональной активностью и влияет на обмен веществ.
Его избыток ускоряет процессы старения на клеточном уровне.
Уменьшение окружности талии на 3-4 см заметно снижает риск сахарного диабета.
В 1980-х учёные впервые обратили внимание на связь талии и нарушений углеводного обмена.
В 1990-х метаболический синдром стал отдельной диагностической категорией.
Сегодня окружность талии — обязательный критерий для оценки риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
