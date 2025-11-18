Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима трёт руки — а страдают ваши: почему кожа рвётся по швам даже у тех, кто делает всё правильно

Недостаток витаминов A и E вызывает сухость кожи — врачи
8:10
Здоровье

Проблема сухой и потрескавшейся кожи знакома многим. Она может появиться внезапно — после холодной погоды, контакта с бытовой химией или даже из-за скрытых проблем со здоровьем. На первый взгляд кажется, что это мелочь, но постоянные трещины на пальцах доставляют боль, мешают работать и становятся входными воротами для инфекций.

Уход за руками зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за руками зимой

Чтобы понять, как справиться с этой неприятностью, нужно разобраться, почему кожа теряет влагу и что запускает процесс её разрушения.

Основные причины сухости

Сухость кожи — это состояние, при котором уменьшается содержание влаги в верхнем слое эпидермиса. Внешне это проявляется шелушением, стянутостью, зудом и микротрещинами.

Внешние факторы

  • частый контакт с бытовой химией и профессиональными средствами (лак, клей, краска, дезинфекторы);

  • длительное воздействие холодной или жёсткой воды;

  • перепады температуры и влажности, ветер, мороз, солнце;

  • частое использование антисептиков, содержащих спирт.

Внутренние факторы

  • нехватка витаминов A, E, D и группы B;

  • хронический стресс;

  • аллергические реакции (экзема, дерматит, псориаз);

  • грибковые инфекции (микозы кистей и стоп);

  • сахарный диабет, болезни щитовидной железы и ЖКТ;

  • ослабление иммунитета.

Как устроена кожа

Кожа — крупнейший орган человека, занимающий в среднем 1,5-2 кв. м поверхности тела. Её состояние напрямую связано с питанием, образом жизни и гормональным фоном.

Слои кожи

  1. Эпидермис — тонкий внешний слой (0,05-1,5 мм), защищающий организм и вырабатывающий меланин.

  2. Дерма — основной слой, состоящий из коллагеновых волокон и воды (до 60%), отвечает за упругость и увлажнённость.

  3. Гиподерма — подкожная жировая клетчатка, выполняющая роль терморегулятора и амортизатора.

Функции кожи

  • защита от микробов и токсинов;

  • участие в дыхании и газообмене;

  • терморегуляция и потоотделение;

  • восприятие боли, холода, тепла и давления;

  • выработка меланина.

"Эндокринная система напрямую влияет на состояние кожи. Изменение уровня гормонов отражается на её цвете и увлажнённости", — подчеркнула врач-дерматолог Елена Богатова.

Почему трескается кожа на пальцах

По словам эксперта, причины появления трещин могут быть разными — от банальной сухости до дерматологических заболеваний.

"Потрескавшаяся кожа на пальцах рук и ног может быть связана с нехваткой увлажнения, воздействием холода или кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз", — отметила Елена Богатова.

На руках

Главный враг кожи рук — вода и моющие средства. Частое мытьё с использованием агрессивных составов разрушает естественный липидный барьер. Результат — сухость, покраснение и микротрещины, особенно у тех, кто работает с химией или постоянно моет руки.

На ногах

Проблема чаще связана с недостаточным уходом и пересушенным воздухом. Если кожа пяток и пальцев регулярно трескается, стоит проверить уровень влаги и носить более "дышащую" обувь.

Между пальцами

Трещины между пальцами нередко указывают на грибковое или аллергическое поражение. В таких случаях необходима консультация дерматолога, чтобы исключить инфекцию.

Как лечить сухую и потрескавшуюся кожу

По мнению специалиста Елены Богатовой, уход должен быть комплексным: от увлажнения до защиты и корректировки питания.

1. Увлажнение

Используйте кремы с глицерином, пантенолом, алоэ, маслами ши или жожоба. Наносите их после каждого контакта с водой и обязательно на ночь.

2. Избегайте агрессивной химии

"Для повседневного мытья рук лучше использовать мягкое мыло без отдушек и с нейтральным pH", — советует Елена Богатова.

Во время уборки надевайте резиновые перчатки. Это не просто защита от химии, но и способ сохранить естественную влагу кожи.

3. Защита от холода

Зимой всегда носите перчатки. Морозный воздух и ветер быстро сушат кожу, особенно при влажности ниже 40%.

4. Правильное питание и питьевой режим

Пейте не менее 1,5 литра воды в день. В рационе должны быть:

  • жирная рыба и льняное масло (омега-3);

  • овощи, зелень и фрукты;

  • орехи, богатые витамином E;

  • злаки и продукты, содержащие цинк.

5. Консультация врача

Если трещины не заживают в течение недели, появляются зуд или покраснение — это повод обратиться к дерматологу.

"При необходимости врач может назначить противогрибковые, противовоспалительные или антигистаминные препараты", — уточнила Елена Богатова.

В некоторых случаях потребуется дополнительное обследование у эндокринолога или гастроэнтеролога, если есть подозрение на внутренние нарушения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: частое использование спиртосодержащих антисептиков.
    Последствие: пересушивание и раздражение кожи.
    Альтернатива: выбирайте антисептики с алоэ или глицерином.

  • Ошибка: пренебрежение перчатками при уборке.
    Последствие: химические ожоги и трещины.
    Альтернатива: надевайте защитные перчатки при контакте с моющими средствами.

  • Ошибка: неправильный уход за ногами.
    Последствие: загрубевшая кожа и болезненные трещины.
    Альтернатива: делайте тёплые ванночки и наносите крем для стоп ежедневно.

Плюсы и минусы домашних методов

Домашние методы Плюсы Минусы
Натуральные масла (оливковое, кокосовое) Глубоко питают кожу Могут вызывать аллергию
Кремы с мочевиной (5-10%) Смягчают и заживляют Не подходят при воспалении
Солевые ванночки Улучшают кровообращение Пересушивают при частом применении

FAQ

Как быстро заживить трещины на пальцах?
Наносите заживляющий крем с пантенолом 2-3 раза в день и надевайте хлопковые перчатки на ночь.

Можно ли использовать вазелин?
Да, он создаёт защитную плёнку и предотвращает потерю влаги, особенно при очень сухой коже.

Когда идти к врачу?
Если трещины не проходят более 7 дней, становятся болезненными, появляются признаки инфекции — покраснение, гной, отёк.

Мифы и правда

  • Миф: трещины появляются только из-за сухости.
    Правда: часто причина — грибковая инфекция или аллергия.

  • Миф: чем больше крема, тем лучше.
    Правда: избыток жира закупоривает поры, кожа перестаёт "дышать".

  • Миф: летом кожа не нуждается в защите.
    Правда: солнце и жара пересушивают кожу не меньше мороза.

Три интересных факта

  1. На руках нет сальных желез — поэтому они первыми реагируют на холод и воду.

  2. Кожа стоп обновляется каждые 30 дней, но без ухода мёртвые клетки создают трещины.

  3. Люди с хроническим стрессом теряют влагу в коже на 20% быстрее из-за повышения уровня кортизола.

Ещё в древности трещины на руках лечили натуральными маслами. Египтяне использовали смесь пчелиного воска и оливкового масла, а римляне — вытяжку из алоэ. Сегодня дерматологи подтверждают эффективность этих природных компонентов и рекомендуют их как вспомогательные средства при уходе за сухой кожей.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
