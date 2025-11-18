Зима трёт руки — а страдают ваши: почему кожа рвётся по швам даже у тех, кто делает всё правильно

Недостаток витаминов A и E вызывает сухость кожи — врачи

Проблема сухой и потрескавшейся кожи знакома многим. Она может появиться внезапно — после холодной погоды, контакта с бытовой химией или даже из-за скрытых проблем со здоровьем. На первый взгляд кажется, что это мелочь, но постоянные трещины на пальцах доставляют боль, мешают работать и становятся входными воротами для инфекций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уход за руками зимой

Чтобы понять, как справиться с этой неприятностью, нужно разобраться, почему кожа теряет влагу и что запускает процесс её разрушения.

Основные причины сухости

Сухость кожи — это состояние, при котором уменьшается содержание влаги в верхнем слое эпидермиса. Внешне это проявляется шелушением, стянутостью, зудом и микротрещинами.

Внешние факторы

частый контакт с бытовой химией и профессиональными средствами (лак, клей, краска, дезинфекторы);

длительное воздействие холодной или жёсткой воды;

перепады температуры и влажности, ветер, мороз, солнце;

частое использование антисептиков, содержащих спирт.

Внутренние факторы

нехватка витаминов A, E, D и группы B;

хронический стресс;

аллергические реакции (экзема, дерматит, псориаз);

грибковые инфекции (микозы кистей и стоп);

сахарный диабет, болезни щитовидной железы и ЖКТ;

ослабление иммунитета.

Как устроена кожа

Кожа — крупнейший орган человека, занимающий в среднем 1,5-2 кв. м поверхности тела. Её состояние напрямую связано с питанием, образом жизни и гормональным фоном.

Слои кожи

Эпидермис — тонкий внешний слой (0,05-1,5 мм), защищающий организм и вырабатывающий меланин. Дерма — основной слой, состоящий из коллагеновых волокон и воды (до 60%), отвечает за упругость и увлажнённость. Гиподерма — подкожная жировая клетчатка, выполняющая роль терморегулятора и амортизатора.

Функции кожи

защита от микробов и токсинов;

участие в дыхании и газообмене;

терморегуляция и потоотделение;

восприятие боли, холода, тепла и давления;

выработка меланина.

"Эндокринная система напрямую влияет на состояние кожи. Изменение уровня гормонов отражается на её цвете и увлажнённости", — подчеркнула врач-дерматолог Елена Богатова.

Почему трескается кожа на пальцах

По словам эксперта, причины появления трещин могут быть разными — от банальной сухости до дерматологических заболеваний.

"Потрескавшаяся кожа на пальцах рук и ног может быть связана с нехваткой увлажнения, воздействием холода или кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз", — отметила Елена Богатова.

На руках

Главный враг кожи рук — вода и моющие средства. Частое мытьё с использованием агрессивных составов разрушает естественный липидный барьер. Результат — сухость, покраснение и микротрещины, особенно у тех, кто работает с химией или постоянно моет руки.

На ногах

Проблема чаще связана с недостаточным уходом и пересушенным воздухом. Если кожа пяток и пальцев регулярно трескается, стоит проверить уровень влаги и носить более "дышащую" обувь.

Между пальцами

Трещины между пальцами нередко указывают на грибковое или аллергическое поражение. В таких случаях необходима консультация дерматолога, чтобы исключить инфекцию.

Как лечить сухую и потрескавшуюся кожу

По мнению специалиста Елены Богатовой, уход должен быть комплексным: от увлажнения до защиты и корректировки питания.

1. Увлажнение

Используйте кремы с глицерином, пантенолом, алоэ, маслами ши или жожоба. Наносите их после каждого контакта с водой и обязательно на ночь.

2. Избегайте агрессивной химии

"Для повседневного мытья рук лучше использовать мягкое мыло без отдушек и с нейтральным pH", — советует Елена Богатова.

Во время уборки надевайте резиновые перчатки. Это не просто защита от химии, но и способ сохранить естественную влагу кожи.

3. Защита от холода

Зимой всегда носите перчатки. Морозный воздух и ветер быстро сушат кожу, особенно при влажности ниже 40%.

4. Правильное питание и питьевой режим

Пейте не менее 1,5 литра воды в день. В рационе должны быть:

жирная рыба и льняное масло (омега-3);

овощи, зелень и фрукты;

орехи, богатые витамином E;

злаки и продукты, содержащие цинк.

5. Консультация врача

Если трещины не заживают в течение недели, появляются зуд или покраснение — это повод обратиться к дерматологу.

"При необходимости врач может назначить противогрибковые, противовоспалительные или антигистаминные препараты", — уточнила Елена Богатова.

В некоторых случаях потребуется дополнительное обследование у эндокринолога или гастроэнтеролога, если есть подозрение на внутренние нарушения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частое использование спиртосодержащих антисептиков.

Последствие: пересушивание и раздражение кожи.

Альтернатива: выбирайте антисептики с алоэ или глицерином.

Ошибка: пренебрежение перчатками при уборке.

Последствие: химические ожоги и трещины.

Альтернатива: надевайте защитные перчатки при контакте с моющими средствами.

Ошибка: неправильный уход за ногами.

Последствие: загрубевшая кожа и болезненные трещины.

Альтернатива: делайте тёплые ванночки и наносите крем для стоп ежедневно.

Плюсы и минусы домашних методов

Домашние методы Плюсы Минусы Натуральные масла (оливковое, кокосовое) Глубоко питают кожу Могут вызывать аллергию Кремы с мочевиной (5-10%) Смягчают и заживляют Не подходят при воспалении Солевые ванночки Улучшают кровообращение Пересушивают при частом применении

FAQ

Как быстро заживить трещины на пальцах?

Наносите заживляющий крем с пантенолом 2-3 раза в день и надевайте хлопковые перчатки на ночь.

Можно ли использовать вазелин?

Да, он создаёт защитную плёнку и предотвращает потерю влаги, особенно при очень сухой коже.

Когда идти к врачу?

Если трещины не проходят более 7 дней, становятся болезненными, появляются признаки инфекции — покраснение, гной, отёк.

Мифы и правда

Миф: трещины появляются только из-за сухости.

Правда: часто причина — грибковая инфекция или аллергия.

Миф: чем больше крема, тем лучше.

Правда: избыток жира закупоривает поры, кожа перестаёт "дышать".

Миф: летом кожа не нуждается в защите.

Правда: солнце и жара пересушивают кожу не меньше мороза.

Три интересных факта

На руках нет сальных желез — поэтому они первыми реагируют на холод и воду. Кожа стоп обновляется каждые 30 дней, но без ухода мёртвые клетки создают трещины. Люди с хроническим стрессом теряют влагу в коже на 20% быстрее из-за повышения уровня кортизола.

Ещё в древности трещины на руках лечили натуральными маслами. Египтяне использовали смесь пчелиного воска и оливкового масла, а римляне — вытяжку из алоэ. Сегодня дерматологи подтверждают эффективность этих природных компонентов и рекомендуют их как вспомогательные средства при уходе за сухой кожей.