Один симптом — десятки диагнозов: что на самом деле скрывается за болью в желудке

Боль после еды не всегда связана с желудком — терапевт Куликов

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почти каждый взрослый хотя бы раз сталкивался с болью в желудке после еды. Это ощущение может быть ноющим, колющим, приступообразным или постоянным, нередко сопровождается тяжестью, изжогой и отрыжкой. Медики называют это состояние гастралгией. Причина может быть как безобидной — например, переедание или стресс, — так и сигналом о серьёзных нарушениях в пищеварительной системе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина держится за живот

Понимание того, где и когда появляется боль, помогает предположить источник проблемы. Чаще всего неприятные ощущения локализуются в эпигастральной области — между рёбрами и солнечным сплетением, иногда распространяются под правое или левое подреберье.

Основные причины

Боли делятся на функциональные и органические. Первые возникают из-за переедания, эмоциональных нагрузок или употребления раздражающей пищи — такие проходят самостоятельно после устранения провоцирующего фактора. Вторые связаны с конкретными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и требуют лечения.

Наиболее частые причины боли после еды:

гастрит;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

язва желудка или двенадцатиперстной кишки;

панкреатит;

желчнокаменная болезнь;

целиакия (непереносимость глютена);

непереносимость лактозы.

Боль может проявляться сразу после еды, через полчаса или даже ночью — всё зависит от патологии.

Гастрит

Воспаление слизистой желудка чаще всего связано с бактерией Helicobacter pylori, неправильным питанием или приёмом нестероидных противовоспалительных препаратов. На ранних стадиях симптомы слабо выражены, но со временем появляется чувство давления и тяжести даже после небольшого количества пищи.

"Боль при гастрите обычно возникает через несколько минут после еды и сопровождается ощущением распирания в эпигастральной области", — пояснил гастроэнтеролог Андрей Соловьёв.

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)

Если сфинктер между желудком и пищеводом не работает как положено, кислое содержимое желудка попадает обратно. Это вызывает жжение под грудиной, боль за лопатками и горечь во рту. Часто симптом усиливается в положении лёжа или после плотного ужина.

Язвенная болезнь

Хроническое воспаление слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки приводит к образованию язв. При этом боли бывают разными — от "голодных" (натощак) до ночных, часто отдающих в грудь или спину. К ним нередко присоединяются изжога и тошнота. Без лечения язва может привести к кровотечениям и перфорации.

Целиакия (непереносимость глютена)

Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не переносит белок глютен, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. После употребления таких продуктов появляются боли в животе, вздутие и понос. Люди с целиакией также часто страдают анемией и теряют вес.

Желчнокаменная болезнь

Камни в желчном пузыре вызывают приступы колики — резкой боли в правом подреберье, иногда отдающей под лопатку. Приступ может начаться ночью и длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Панкреатит

Острая или хроническая боль в верхней части живота, переходящая в спину, — характерный признак воспаления поджелудочной железы. К боли добавляются вздутие, рвота, тошнота. В тяжёлых случаях заболевание требует срочной госпитализации.

Непереносимость лактозы

Организм некоторых людей не усваивает молочный сахар — лактозу. Симптомы появляются после употребления молока, творога, сыра или шоколада: вздутие, спазмы, диарея и боль. В этом случае помогает переход на безлактозные продукты и ферментные препараты.

Диагностика

Чтобы определить источник боли, врач собирает анамнез, осматривает живот и назначает обследования:

общий и биохимический анализ крови;

исследование мочи и кала;

УЗИ органов брюшной полости;

ФГДС (фиброгастродуоденоскопию) — осмотр желудка и кишечника изнутри;

при необходимости — рентген, КТ, МРТ или биопсию.

"Боль после еды не всегда связана с желудком. Иногда причина — в сердце или эндокринных нарушениях", — отметил врач-терапевт Кирилл Куликов.

Современные методы лечения

Тактика лечения зависит от диагноза. В большинстве случаев используют консервативные подходы:

Антибактериальные препараты — при инфекции Helicobacter pylori.

Антациды — снижают кислотность.

Ингибиторы протонной помпы — защищают слизистую желудка.

Ферменты — улучшают пищеварение при панкреатите.

Противодиарейные средства — при нарушениях стула.

Основу терапии составляет диета. Питаться рекомендуется дробно, малыми порциями, избегая жареного, острого и жирного. Предпочтительны варёные, тушёные и запечённые блюда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : пропуск приёма пищи.

Последствие : раздражение слизистой, повышенная кислотность.

Альтернатива : ешьте регулярно каждые 3-4 часа.

Ошибка : злоупотребление кофе и алкоголем.

Последствие : обострение гастрита и рефлюкса.

Альтернатива : замените кофе цикорием, а алкоголь — травяным чаем.

Ошибка: самолечение обезболивающими.

Последствие: усугубление воспаления.

Альтернатива: обратитесь к врачу, чтобы подобрать безопасное средство.

А что если боль возникает редко?

Единичные эпизоды после обильного застолья не опасны. Достаточно лёгкой диеты и тёплого питья. Но если боли повторяются чаще двух раз в неделю, это сигнал обратиться к гастроэнтерологу.

Плюсы и минусы домашних мер

Домашние меры Преимущества Ограничения Диета и режим питания Доступно, без лекарств Эффект только при лёгких нарушениях Травяные чаи (мята, ромашка, шалфей) Снижают спазмы Не лечат основное заболевание Ферментные препараты Улучшают переваривание Назначаются врачом

FAQ

Как понять, что боль вызвана гастритом?

Если боль появляется через 10-20 минут после еды и сопровождается тяжестью — вероятен гастрит.

Можно ли лечить боль в желудке народными средствами?

Да, но только в качестве поддержки. Настои ромашки, льняного семени и овсяного киселя уменьшают воспаление, но не заменяют терапию.

Когда нужно срочно обратиться к врачу?

Если боль сильная, сопровождается рвотой с кровью, потливостью, слабостью или потерей сознания — немедленно вызовите скорую.

Мифы и правда

Миф: боль после еды — это всегда гастрит.

Правда: причин может быть десятки — от панкреатита до желчных колик.

Миф: молоко помогает от изжоги.

Правда: оно лишь временно снижает кислотность, но потом усиливает секрецию кислоты.

Миф: обезболивающие безопасны для желудка.

Правда: многие препараты раздражают слизистую и вызывают язвы.

Три интересных факта

У 80% людей с хроническим гастритом выявляют бактерию Helicobacter pylori. Избыточное употребление кофе увеличивает кислотность желудка на 20-30%. После плотного ужина работа ЖКТ замедляется почти вдвое, особенно ночью.

Проблемы с желудком упоминались ещё в трудах Гиппократа. Он связывал их с "дисбалансом телесных соков". Уже в XIX веке медики доказали, что воспаление слизистой вызвано инфекцией и питанием. Окончательно роль бактерии Helicobacter pylori в развитии гастрита и язвы была подтверждена только в конце XX века, за что австралийские учёные получили Нобелевскую премию.