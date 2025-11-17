Шопинг как наркотик: почему вы не можете удержаться от ненужных покупок и что с этим делать

Зависимость от покупок формируется из-за стресса — психотерапевт Никитина

Здоровье

Многие случаи компульсивной тяги к покупкам можно скорректировать, если вовремя осознать проблему и трезво оценить свои траты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шопоголизм

Ранее издание Shot сообщило, что в России девушки начали массово обращаться в клиники для лечения ониомании — компульсивной тяги к покупкам.

По словам Никитиной, склонность к избыточным тратам формируется не только из-за маркетингового давления, но и из-за накопленного внутреннего стресса. Люди ищут быстрые способы получить удовольствие, не осознавая, что таким образом временно снимают тревогу. После пандемии и череды общественных кризисов многие продолжают жить в состоянии напряжения, и покупки становятся эмоциональной разрядкой, сравнимой с перееданием или употреблением алкоголя.

"Когда человек регулярно тратит больше, чем зарабатывает, это говорит о потере ощущения ценности денег, особенно если средства получены не собственным трудом. Покупка приносит кратковременное удовольствие, но вскоре сменяется чувством вины и внутреннего напряжения. Так формируется замкнутый круг, из которого важно выйти, осознав саму проблему и ее причины", — отметила Никитина.

Она подчеркнула, что привычка компенсировать стресс шопингом требует осознанного подхода. На ранних стадиях справиться с зависимостью можно без обращения к специалистам, если внимательно отнестись к своим эмоциям и расходам.

"Полезно завести дневник, в котором фиксируются доходы, расходы и причины каждой покупки. Также можно составлять список приобретений за месяц и отмечать, какие вещи действительно оказались нужными, а какие были лишними. Такой подход помогает осознать мотивы своих действий и вовремя остановиться", — рекомендовала специалист.

Никитина добавила, что если человек замечает, что не может самостоятельно контролировать свои импульсы, стоит обратиться к психотерапевту. По словам врача, это поможет разобраться, чего именно не хватает в эмоциональном плане и почему покупки стали способом компенсировать внутренний дискомфорт.