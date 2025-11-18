Мелатонин оказался на скамье подсудимых: исследование поставило под сомнение его безопасность

Мелатонин признали неэффективным средством при бессоннице — врачи

Популярные добавки для сна давно воспринимаются как безвредные, но новая волна заголовков заставила многих задуматься. В публикациях говорилось, что мелатонин якобы повышает риск сердечной недостаточности почти на 90 %. Источником шума стало ещё не опубликованное исследование, представленное на конференции Американской кардиологической ассоциации. Однако специалисты по сну предупреждают: делать выводы рано.

Что на самом деле показало исследование

Исследователи проанализировали медицинские данные более 130 тысяч взрослых с бессонницей. Одни принимали мелатонин не менее года, другие обходились без него. В течение пяти лет учёные сравнивали частоту сердечной недостаточности между группами.

Результат выглядел тревожно: среди тех, кто принимал добавку, риск составил 4,6 %, а у остальных — 2,7 %. Разница позволила заголовкам заявить о "90-процентном росте риска". При этом сами авторы исследования подчеркивали, что это ассоциация, а не доказанная причина.

"То, что мы обнаружили, было просто ассоциацией, а не доказательством причинно-следственной связи", — сказал главный медицинский работник SUNY Downstate Экендиличукву Ннади.

Он отметил, что некоторые публикации интерпретировали результаты слишком категорично. Исследование не доказывает, что мелатонин сам по себе вызывает болезни сердца.

Почему данные нельзя считать окончательными

Главное ограничение работы — отсутствие полной информации о дозировках, тяжести бессонницы и реальном объёме приёма добавок. В некоторых странах мелатонин продаётся по рецепту, но в США и России — свободно. Это значит, что часть участников, указанных как "не принимающих", могли использовать его самостоятельно. Такие искажения делают результаты нестрогими.

Кроме того, авторы опирались на медицинские записи, а не на прямое наблюдение. Никто не учитывал образ жизни, уровень стресса, хронические болезни или наличие апноэ сна. Именно эти факторы, по мнению экспертов, куда чаще влияют на сердце, чем сам мелатонин.

"Исследование оставило мне гораздо больше вопросов, чем ответов", — отметил специалист по медицине сна Duke Health Суджай Кансагра.

Возможные объяснения и контекст

Эксперты предполагают, что рост риска может объясняться не мелатонином, а бессонницей, для лечения которой он применялся. Бессонница нередко сопровождает гипертонию, апноэ сна и повышенную тревожность — состояния, напрямую влияющие на сердце.

Таким образом, мелатонин может быть не причиной, а "свидетелем" болезни: его принимают те, у кого уже есть факторы риска.

Как правильно использовать мелатонин

Специалисты советуют воспринимать мелатонин не как лекарство, а как вспомогательный инструмент. Он помогает адаптироваться при смене часовых поясов, ночных сменах и нарушениях циркадного ритма. Но при хронической бессоннице добавка редко решает проблему.

Гормон не "усыпляет" напрямую, а лишь сообщает мозгу, что пора отдыхать. Поэтому, если сон не приходит, причины часто лежат глубже: стресс, нерегулярный режим, кофеин, использование гаджетов перед сном.

"Проблема в том, что мы всегда ищем серебряную пулю, чтобы помочь нам лучше спать", — пояснил специалист по медицине сна Университета здоровья и науки штата Орегон Эндрю Макхилл.

Эффективнее работают методы, требующие усилий: когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, отказ от гаджетов перед сном и умеренная физическая активность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Принимать мелатонин ежедневно, не устраняя причину бессонницы → Зависимость от добавки без стойкого эффекта → Корректировать режим сна и уровень стресса.

Превышать дозировку в надежде "заснуть быстрее" → Дневная сонливость, головные боли и сбой биоритмов → Использовать минимальные дозы (0,5-1 мг) и курсами.

Сочетать мелатонин с алкоголем или снотворными → Подавление естественной выработки гормона →При сильной бессоннице обратиться к врачу сна.

А что если отказаться от добавок

Отказ от мелатонина не приведёт к "отмене" сна. Организм продолжит вырабатывать гормон самостоятельно, если создать правильные условия: темнота, стабильное время отхода ко сну, снижение яркости экранов вечером.

Многие специалисты считают, что естественная стимуляция секреции мелатонина (например, прогулки на вечернем свету и отказ от кофеина) эффективнее и безопаснее.

Плюсы и минусы мелатонина

Плюсы Минусы Помогает адаптироваться к смене часовых поясов Не лечит хроническую бессонницу Может снижать тревожность перед сном Эффект непредсказуем при длительном приёме Поддерживает ритм сна при ночных сменах Возможны головные боли, сонливость Без рецепта и доступен в аптеках Не изучен при длительном использовании Подходит при лёгких нарушениях сна Может взаимодействовать с лекарствами

Часто задаваемые вопросы

Помогает ли мелатонин при хронической бессоннице?

Нет, в большинстве случаев он работает не лучше плацебо. Основное лечение — терапия и коррекция режима.

Можно ли принимать мелатонин каждый день?

Регулярный приём нежелателен без рекомендации врача. Гормон эффективнее использовать курсами.

Опасен ли мелатонин для сердца?

Пока данных о прямом вреде нет. Исследование показало лишь возможную связь, а не причину.

Как выбрать качественный препарат?

Предпочитайте аптечные формы с дозировкой до 3 мг и без дополнительных стимуляторов.

Что безопаснее: таблетки или жевательные формы?

С точки зрения эффекта разницы нет, важно соблюдать дозировку и не сочетать с алкоголем.

Мифы и правда о мелатонине

Миф 1: Мелатонин заставляет заснуть мгновенно.

Правда: Он лишь регулирует внутренние часы, а не усыпляет напрямую.

Миф 2: Это натуральный и полностью безопасный продукт.

Правда: Даже природные вещества могут вызывать побочные эффекты.

Миф 3: Чем выше доза, тем крепче сон.

Правда: Избыточное количество сбивает биоритмы и ухудшает восстановление.

3 интересных факта о гормоне сна

Мелатонин активно вырабатывается только в темноте — даже экран смартфона может снизить его уровень. У детей его уровень выше, чем у взрослых, поэтому бессонница в юности встречается реже. После 50 лет естественная выработка гормона снижается почти вдвое, из-за чего ухудшается качество сна.

Исторический контекст

Гормон мелатонин был открыт в 1958 году американским дерматологом Аароном Лернером. Первоначально его изучали как средство для отбеливания кожи, но позже заметили влияние на сон и циркадные ритмы. С 1990-х годов он стал доступен как пищевая добавка и быстро завоевал рынок США и Европы. Сегодня мелатонин входит в десятку самых популярных средств для сна, хотя его долгосрочные эффекты до конца не изучены.