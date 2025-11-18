Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Лазарева* завидует людям со стабильным бытом
Запечённые кости придают бульону более глубокий вкус — kozbeszed.hu
Представление о счастливом будущем помогает уменьшить тревожность — психологи
Архипелаг Шантары сохранил первозданную дикую природу — турэксперты
Тюльпаны требуют охлаждения при +5…+9 °C перед посадкой — эксперт Пономаренко
Li Auto L6, L7 и L9 вышли на официальный рынок России — автоэксперт Иванов
Факты засорения подъездов подтверждены по данным Роспотребнадзора
Киркоров обратил внимание на Овсянникову благодаря её напору
Спортивная ходьба стабилизирует работу корпуса при активных движениях рук

Мелатонин оказался на скамье подсудимых: исследование поставило под сомнение его безопасность

Мелатонин признали неэффективным средством при бессоннице — врачи
7:56
Здоровье

Популярные добавки для сна давно воспринимаются как безвредные, но новая волна заголовков заставила многих задуматься. В публикациях говорилось, что мелатонин якобы повышает риск сердечной недостаточности почти на 90 %. Источником шума стало ещё не опубликованное исследование, представленное на конференции Американской кардиологической ассоциации. Однако специалисты по сну предупреждают: делать выводы рано.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Что на самом деле показало исследование

Исследователи проанализировали медицинские данные более 130 тысяч взрослых с бессонницей. Одни принимали мелатонин не менее года, другие обходились без него. В течение пяти лет учёные сравнивали частоту сердечной недостаточности между группами.

Результат выглядел тревожно: среди тех, кто принимал добавку, риск составил 4,6 %, а у остальных — 2,7 %. Разница позволила заголовкам заявить о "90-процентном росте риска". При этом сами авторы исследования подчеркивали, что это ассоциация, а не доказанная причина.

"То, что мы обнаружили, было просто ассоциацией, а не доказательством причинно-следственной связи", — сказал главный медицинский работник SUNY Downstate Экендиличукву Ннади.

Он отметил, что некоторые публикации интерпретировали результаты слишком категорично. Исследование не доказывает, что мелатонин сам по себе вызывает болезни сердца.

Почему данные нельзя считать окончательными

Главное ограничение работы — отсутствие полной информации о дозировках, тяжести бессонницы и реальном объёме приёма добавок. В некоторых странах мелатонин продаётся по рецепту, но в США и России — свободно. Это значит, что часть участников, указанных как "не принимающих", могли использовать его самостоятельно. Такие искажения делают результаты нестрогими.

Кроме того, авторы опирались на медицинские записи, а не на прямое наблюдение. Никто не учитывал образ жизни, уровень стресса, хронические болезни или наличие апноэ сна. Именно эти факторы, по мнению экспертов, куда чаще влияют на сердце, чем сам мелатонин.

"Исследование оставило мне гораздо больше вопросов, чем ответов", — отметил специалист по медицине сна Duke Health Суджай Кансагра.

Возможные объяснения и контекст

Эксперты предполагают, что рост риска может объясняться не мелатонином, а бессонницей, для лечения которой он применялся. Бессонница нередко сопровождает гипертонию, апноэ сна и повышенную тревожность — состояния, напрямую влияющие на сердце.

Таким образом, мелатонин может быть не причиной, а "свидетелем" болезни: его принимают те, у кого уже есть факторы риска.

Как правильно использовать мелатонин

Специалисты советуют воспринимать мелатонин не как лекарство, а как вспомогательный инструмент. Он помогает адаптироваться при смене часовых поясов, ночных сменах и нарушениях циркадного ритма. Но при хронической бессоннице добавка редко решает проблему.

Гормон не "усыпляет" напрямую, а лишь сообщает мозгу, что пора отдыхать. Поэтому, если сон не приходит, причины часто лежат глубже: стресс, нерегулярный режим, кофеин, использование гаджетов перед сном.

"Проблема в том, что мы всегда ищем серебряную пулю, чтобы помочь нам лучше спать", — пояснил специалист по медицине сна Университета здоровья и науки штата Орегон Эндрю Макхилл.

Эффективнее работают методы, требующие усилий: когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, отказ от гаджетов перед сном и умеренная физическая активность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Принимать мелатонин ежедневно, не устраняя причину бессонницы → Зависимость от добавки без стойкого эффекта → Корректировать режим сна и уровень стресса.

  • Превышать дозировку в надежде "заснуть быстрее" → Дневная сонливость, головные боли и сбой биоритмов → Использовать минимальные дозы (0,5-1 мг) и курсами.

  • Сочетать мелатонин с алкоголем или снотворными → Подавление естественной выработки гормона →При сильной бессоннице обратиться к врачу сна.

А что если отказаться от добавок

Отказ от мелатонина не приведёт к "отмене" сна. Организм продолжит вырабатывать гормон самостоятельно, если создать правильные условия: темнота, стабильное время отхода ко сну, снижение яркости экранов вечером.

Многие специалисты считают, что естественная стимуляция секреции мелатонина (например, прогулки на вечернем свету и отказ от кофеина) эффективнее и безопаснее.

Плюсы и минусы мелатонина

Плюсы Минусы
Помогает адаптироваться к смене часовых поясов Не лечит хроническую бессонницу
Может снижать тревожность перед сном Эффект непредсказуем при длительном приёме
Поддерживает ритм сна при ночных сменах Возможны головные боли, сонливость
Без рецепта и доступен в аптеках Не изучен при длительном использовании
Подходит при лёгких нарушениях сна Может взаимодействовать с лекарствами

Часто задаваемые вопросы

Помогает ли мелатонин при хронической бессоннице?

Нет, в большинстве случаев он работает не лучше плацебо. Основное лечение — терапия и коррекция режима.

Можно ли принимать мелатонин каждый день?

Регулярный приём нежелателен без рекомендации врача. Гормон эффективнее использовать курсами.

Опасен ли мелатонин для сердца?

Пока данных о прямом вреде нет. Исследование показало лишь возможную связь, а не причину.

Как выбрать качественный препарат?

Предпочитайте аптечные формы с дозировкой до 3 мг и без дополнительных стимуляторов.

Что безопаснее: таблетки или жевательные формы?

С точки зрения эффекта разницы нет, важно соблюдать дозировку и не сочетать с алкоголем.

Мифы и правда о мелатонине

Миф 1: Мелатонин заставляет заснуть мгновенно.

Правда: Он лишь регулирует внутренние часы, а не усыпляет напрямую.

Миф 2: Это натуральный и полностью безопасный продукт.

Правда: Даже природные вещества могут вызывать побочные эффекты.

Миф 3: Чем выше доза, тем крепче сон.

Правда: Избыточное количество сбивает биоритмы и ухудшает восстановление.

3 интересных факта о гормоне сна

  1. Мелатонин активно вырабатывается только в темноте — даже экран смартфона может снизить его уровень.

  2. У детей его уровень выше, чем у взрослых, поэтому бессонница в юности встречается реже.

  3. После 50 лет естественная выработка гормона снижается почти вдвое, из-за чего ухудшается качество сна.

Исторический контекст

Гормон мелатонин был открыт в 1958 году американским дерматологом Аароном Лернером. Первоначально его изучали как средство для отбеливания кожи, но позже заметили влияние на сон и циркадные ритмы. С 1990-х годов он стал доступен как пищевая добавка и быстро завоевал рынок США и Европы. Сегодня мелатонин входит в десятку самых популярных средств для сна, хотя его долгосрочные эффекты до конца не изучены.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Садоводство, цветоводство
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Мелатонин признали неэффективным средством при бессоннице — врачи
В Германии активно обсуждают перспективы возвращения российского газа
Иномарки до 160 л.с. стали основой новинок 2025 года — автоэксперт Иванов
Фокстерьер склонен к погоне из-за охотничьего инстинкта — кинологи
Каллизия ползучая хорошо растет при ярком рассеянном свете – ботаники
Используем розмарин для ароматного запечённого кролика на праздник
Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым в самолёте
Алёна Кравец прокомментировала отъезд Дмитрия Диброва на Бали
Неправильная расстановка посуды снижает качество мойки — специалисты по технике
Кошки предпочитают ведро миске из-за объёма воды по данным зоологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.