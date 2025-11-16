Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гречка держит сахар в узде, а рис разгоняет энергию: крупяная дуэль раскрывает неожиданные стороны гарниров

Рис или гречка: какая крупа полезнее, рассказал терапевт Демидик
Здоровье

Когда встает вопрос о простом и полезном гарнире, большинство из нас машинально выбирают гречку или рис. Эти крупы действительно входят в число самых доступных и универсальных, но нередко возникает сомнение: какую из них можно есть чаще и что принесёт больше пользы?

Гречневая крупа
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречневая крупа

Ответ оказывается не таким однозначным — многое зависит от здоровья, образа жизни и задач питания. Чтобы понять различия между крупами и использовать их с максимальной пользой, важно разбираться в их особенностях.

По словам врача-терапевта Дмитрия Демидика, спор о том, какая крупа полезнее, некорректен.

"Ответ зависит от конкретных задач вашего организма и состояния здоровья. Оба продукта ценны для нашего рациона", — сказал врач Дмитрий Демидик изданию "Доктор Питер".

Эта мысль задаёт верный тон: каждая крупа работает по-своему и подходит под разные цели. Рис может быть источником быстрой энергии и спасением для раздражённого кишечника, а гречка помогает держать уровень сахара в норме и насыщает надолго. Чтобы правильно выбирать, важно знать детали.

Полезные свойства риса

Рис бывает разным, и именно от этого зависят его свойства. Белые сорта — жасмин, басмати — относятся к быстрым углеводам. Врач объясняет, что такой рис облегчает восполнение гликогена после тренировки, а также подходит людям с обострениями гастрита или диареи. Он мягко воздействует на ЖКТ и помогает закрепить стул.

Бурый и дикий рис, наоборот, представляют собой сложные углеводы. В них больше магния, витаминов группы В и пищевых волокон, важных для микрофлоры кишечника. Поэтому специалист рекомендует чередовать виды риса, ориентируясь на самочувствие и уровень активности.

Здоровым людям рис подходит 2-3 раза в неделю. Если же образ жизни малоподвижный, лучше отдавать предпочтение бурому рису и уменьшать количество порций до одного-двух раз в неделю.

Чем полезна гречка

Гречка — одна из наиболее богатых по составу круп. Она содержит железо, хотя оно усваивается хуже, чем железо из мяса. Врач подчёркивает, что сочетание гречки с овощами, особенно с витамином С, помогает улучшить усвоение полезных элементов. В крупе много рутина, укрепляющего сосуды, а также магния и калия — необходимые chapионов для сердца и нервной системы.

"Гречка содержит ценный белок и не вызывает резких скачков глюкозы", — отметил врач Дмитрий Демидик.

Низкий гликемический индекс делает гречку отличным вариантом для диабетиков и людей, контролирующих вес. Но даже полезный продукт не должен становиться основой однообразного рациона. Врач допускает ежедневное употребление, но всё же рекомендует ограничиться 2-3 разами в неделю, чтобы обеспечить организму разнообразие нутриентов.

Сравнение риса и гречки

Характеристика Рис Гречка
Тип углеводов Быстрые (белый), сложные (бурый) Сложные
Подходит при ЖКТ-проблемах Да, особенно белый Требует осторожности при обострениях
Гликемический индекс Средний/высокий Низкий
Минеральный состав Хороший, зависит от сорта Очень богатый
Для контроля веса Подходит ограниченно Оптимальный вариант

Советы шаг за шагом

Как выбирать и готовить крупы с пользой

  1. Ориентируйтесь на задачу. После тренировки подойдёт белый рис, а для долгого насыщения — гречка или бурый рис.

  2. При заболеваниях ЖКТ выбирайте щадящие варианты. Разваренный белый рис легче переносится при обострениях гастрита и диареи.

  3. Сочетайте крупы с правильными продуктами. Гречку — с овощами, бурый рис — с белком, белый — с лёгкими блюдами.

  4. Контролируйте порции. Оптимальная разовая порция — 100-150 г в готовом виде.

  5. Не переедайте одну крупу. Смена круп помогает избегать дефицитов важных нутриентов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Есть белый рис при диабете
    Последствие: резкое повышение сахара.
    Альтернатива: бурый рис, киноа, перловка.

  2. Есть гречку при обострениях гастрита
    Последствие: раздражение слизистой.
    Альтернатива: разваренный белый рис или овсянка.

  3. Чрезмерно злоупотреблять одной крупой
    Последствие: дефицит микроэлементов.
    Альтернатива: чередование риса, гречки, булгура, кускуса.

А что если…

Если трудно выбрать, что полезнее прямо сейчас, ориентируйтесь на состояние организма. Устали после тренировки? Подойдёт белый рис. Нужно долгое чувство сытости и стабильный сахар — выбирайте гречку. При проблемах с ЖКТ рис будет щадящим вариантом, а гречка — уже в период восстановления.

Плюсы и минусы риса и гречки

Плюсы Минусы
Рис легко готовится, подходит для диетического меню Белый рис повышает уровень сахара
Гречка богата минералами и белком Грубая клетчатка может раздражать ЖКТ
Бурый рис — источник клетчатки Требует большего времени приготовления
Рис универсален в блюдах Может закреплять стул
Гречка надолго насыщает Не подходит при ХБП в избытке

FAQ

Как часто можно есть крупы?

Оптимально — 2-3 раза в неделю для каждой. Чередование важнее, чем выбор одной крупы.

Что полезнее для похудения?

Гречка благодаря низкому гликемическому индексу и высокой насыщаемости.

Можно ли есть гречку каждый день?

Теоретически да, но врач рекомендует разнообразие.

Мифы и правда

Миф: белый рис вреден.
Правда: он полезен при заболеваниях ЖКТ и после нагрузок.

Миф: гречка незаменима.
Правда: она полезна, но не восполняет все нутриенты.

Миф: бурый рис всегда лучше.
Правда: он полезнее по составу, но тяжелее для ЖКТ.

Три интересных факта

  1. Гречка не является злаком, а относится к семейству гречишных.

  2. У бурого риса сохраняется отрубной слой, благодаря чему он богаче по составу.

  3. Гречку называют "крупой долголетия" за высокое содержание антиоксидантов.

Исторический контекст

  1. Рис начали культивировать более 9 тысяч лет назад в Азии.

  2. Гречка появилась в Европе благодаря арабским торговцам и быстро стала популярной.

  3. Обе крупы веками использовались как доступный источник энергии и микроэлементов в разных культурах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
