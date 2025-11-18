Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаг Зеленского, который станет объявлением войны для Венгрии — министр Сийярто
Москва признана лидером одиночных поездок в ноябре — аналитики
Спутники фиксируют молнии в тундре и Карском море — климатолог д-р Дуглас Мортон
Микрозелень помогает зимой восполнить витамины, отметила диетолог Соломатина
Генетика влияет на невозможность набрать вес у худых людей — учёные
Длина в 1–2 см от пола считается самым универсальным вариантом — дизайнеры
В машине полезно держать фильтр воды на дальних поездках — данные МЧС
Грунт замедлил высыхание в прохладной комнате — агрономы
Леонид Якубович сожалеет, что не вёл дневниковых записей

Каждый кусочек — заряд здоровья: как зелёные продукты помогают вам чувствовать себя лучше

Щелочные продукты важны для костей и обмена веществ — врачи
9:08
Здоровье

Щелочные продукты всё чаще обсуждаются в контексте повседневного питания. Интерес к ним вырос из-за понимания того, что привычный рацион современного человека нередко перегружен мясом, сахаром, выпечкой и готовой едой. Такая пища создаёт повышенную кислотную нагрузку, и организм вынужден тратить ресурсы, чтобы поддерживать естественный баланс. Щелочные продукты помогают уменьшить нагрузку на почки и другие буферные системы, а вместе с этим — улучшить самочувствие и питание клеток.

Овощи
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощи

Основные принципы питания со щелочным уклоном

Щелочной рацион строится вокруг растительных продуктов: зелени, овощей, фруктов, орехов, бобовых. Они оставляют после усвоения "щелочной зольный остаток" и тем самым смягчают кислотную нагрузку. Ключевой показатель — PRAL, который отражает, образует ли продукт кислоту или щёлочь после переваривания. У овощей и фруктов этот показатель чаще отрицательный, поэтому они считаются щелочными.

Организм и так поддерживает стабильный уровень pH крови, но питание влияет на объём работы, который приходится выполнять почкам, лёгким и костной ткани. Когда рацион смещён в сторону животного белка и рафинированных продуктов, буферные системы вынуждены работать интенсивнее.

Щелочные продукты и их влияние на организм

Зелёные листья, овощи и фрукты ценят за минералы — калий, магний, натрий, кальций. Эти элементы обеспечивают нормальный электролитный обмен, поддерживают мышцы и улучшают работу ферментов. Такой рацион способствует уменьшению воспалительных реакций и помогает сохранить плотность костей.

Ключевые представители щелочных продуктов:

  1. зелень (шпинат, петрушка, руккола, сельдерей);
  2. овощи (брокколи, капуста, свёкла, огурцы);
  3. фрукты (авокадо, лимоны, яблоки, арбуз, бананы);
  4. орехи и семена (миндаль, чиа, льняное семя);
  5. крупы и бобовые с низким PRAL (амарант, киноа, маш).

Продукты этой группы богаты антиоксидантами и фитонутриентами, которые поддерживают обмен веществ, помогают клеткам эффективнее использовать энергию и участвуют в работе ферментных систем.

Сравнение

Категория Примеры продуктов Кислотная нагрузка Основная польза
Зелень шпинат, петрушка отрицательная минералы, поддержка буферных систем
Овощи брокколи, капуста низкая и щелочная антиоксиданты, пищевые волокна
Фрукты авокадо, яблоки умеренно щелочная калий, улучшение гидратации
Орехи и семена миндаль, чиа слабощелочная здоровые жиры, клетчатка
Крупы и бобовые амарант, киноа, маш низкая растительный белок, минералы

Как включать щелочные продукты в меню: пошаговое руководство

  1. Начните день с фруктов или смузи на основе зелени. Это помогает активировать обмен веществ.
  2. Добавляйте зелень в каждый приём пищи — шпинат в омлет, петрушку в суп, рукколу в салат.
  3. Используйте блендер для приготовления крем-супов и овощных пюре — это удобный способ увеличить долю овощей.
  4. Сочетайте щелочные продукты с белковыми: рыба, яйца, птица лучше усваиваются вместе с овощами.
  5. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать естественные буферные реакции организма.
  6. В течение недели включайте 2-3 порции киноа, амаранта или маша вместо традиционных круп.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерное сокращение животного белка.
    Последствие: возможный дефицит железа и аминокислот.
    Альтернатива: комбинируйте белок с зеленью и овощами.
  • Ошибка: жарка овощей при высокой температуре.
    Последствие: разрушение минералов и снижение пищевой ценности.
    Альтернатива: запекание, тушение, приготовление на пару.
  • Ошибка: полное исключение углеводов.
    Последствие: снижение энергии, ухудшение работы кишечника.
    Альтернатива: выбирайте сложные углеводы — киноа, амарант, маш.

А что если

Если невозможно съедать много овощей ежедневно, можно использовать современные кухонные инструменты — блендеры, пароварки, мультиварки. Они помогают готовить овощи быстро и сохраняют большинство полезных веществ. А если в рационе мало фруктов, их можно сочетать с орехами или добавлять в каши, чтобы повысить питательность завтрака.

Плюсы и минусы

Что оцениваем Плюсы Минусы
Электронные уведомления ЕГРН Быстро приходят, помогают вовремя заметить подозрительные действия, работают без выходных Требуется доступ к e-mail или Госуслугам, не все пожилые люди уверенно пользуются цифровыми сервисами
Нотариальное оформление сделок Усиленная проверка личности, меньше риск подделки подписи, дополнительные юридические гарантии Услуги нотариуса стоят дороже, требуется личное посещение, иногда увеличиваются сроки сделки
Оформление договора ренты Гарантирует пожизненное проживание, снижает риски мошенничества, помогает контролировать судьбу жилья Формально право собственности переходит другому человеку, что может вызвать недоверие или конфликты в семье
Деприватизация и соцнайм Исключает возможность продать квартиру без участия всех жильцов, уменьшает интерес мошенников Жильё становится муниципальным, сложнее распоряжаться в будущем, возможны бюрократические процедуры
Дарение доли родственнику Создаёт дополнительный юридический барьер, усложняет продаже квартиры без согласия всех дольщиков Дарение необратимо, доля может создать споры между родственниками

FAQ

Как выбрать щелочные продукты в магазине?

Обращайте внимание на свежесть, плотность листьев и отсутствие увядания. Для орехов выбирайте герметичную упаковку.

Сколько стоит питание со щелочным уклоном?

Цена зависит от региона, но большинство овощей и круп остаются доступными, особенно сезонные.

Что лучше есть на ужин?

Подойдут тушёные овощи с рыбой или салат с зеленью и лёгким белком — индейкой или яйцом.

Мифы и правда

  • Миф: щелочная диета полностью меняет pH крови.
    Правда: организм поддерживает pH самостоятельно, а питание лишь снижает нагрузку на буферные системы.
  • Миф: лимон — кислотный продукт.
    Правда: при метаболизме лимон образует щелочные соли.
  • Миф: щелочная диета несовместима с мясом.
    Правда: её цель — баланс, а не исключение продуктов.

Сон и психология

Рацион, богатый овощами и зеленью, обеспечивает достаточное поступление магния и калия — минералов, влияющих на расслабление мышц и адаптацию к стрессу. Это помогает нормализовать сон и общее психоэмоциональное состояние.

Исторический контекст

Идея сочетать кислотообразующие и щелочные продукты появилась ещё в начале XX века, когда диетологи начали изучать влияние питания на минерализацию костей и работу почек. Со временем она получила развитие в спортивном питании — атлеты заметили, что рацион с высоким содержанием зелени помогает быстрее восстанавливаться после нагрузки. Сегодня щелочные продукты входят в рекомендации многих диетологов как часть сбалансированного рациона.

3 интересных факта

  1. Несмотря на цифровизацию, более 40% пожилых собственников продолжают хранить договоры и выписки в бумажных папках, считая их главным доказательством права, хотя юридическую силу имеет только запись в ЕГРН.
  2. После отмены бумажных свидетельств количество обращений о попытках подделки подписи выросло: мошенники чаще используют подложные доверенности и фальшивые заявления на сделки.
  3. В некоторых регионах активнее всего регистрируют электронные уведомления о действиях с недвижимостью дети пожилых владельцев — чаще всего это делают при оформлении банковских доверенностей, социальных карт или льгот.

Щелочные продукты, такие как зелень, овощи, фрукты, орехи и семена, помогают поддерживать баланс pH в организме, уменьшают воспаления, укрепляют иммунитет и улучшает обмен веществ. Однако важно сочетать их с источниками белка и пить достаточно воды, чтобы избежать дефицита питательных веществ. Правильное сочетание продуктов помогает получить максимальную пользу от щелочной диеты.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
Садоводство, цветоводство
Подготовка теплицы к зиме в ноябре: обязательные этапы уборки
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер

Клубника мельчает? Узнайте, как исправить эту проблему, устранив три ключевых причины.

5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Красную Поляну назвали центром зимних развлечений турэксперты
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Переход на китайские автомобили возглавили владельцы LADA — данные экспертов
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Секрет хрустящей квашеной капусты раскрыли жительницы Вечеша
Три участницы конкурса "Мисс Вселенная" слегли с тяжёлым отравлением
Условия расторжения контракта Карпина с "Динамо" уточнил журналист Карпов
В Австралии подтвердили лазание древних крокодилов по деревьям — палеонтологи
Боль после еды не всегда связана с желудком — терапевт Куликов
Популярность дорогих туров в России выросла — туроператоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.