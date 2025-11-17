Игрушка для праздника или тренажёр для зависимости: Россия обсуждает судьбу детского шампанского

Названы риски детского шампанского для здоровья — психолог Суркова

В Госдуме обсуждают идею ограничить продажу несовершеннолетним напитков, имитирующих алкоголь. Вопрос не новый: ровно год назад депутаты уже пытались убрать с полок магазинов детское шампанское, опасаясь, что такие продукты формируют у детей "взрослые” привычки. Тогда идея вызвала бурную реакцию — СМИ подхватили ироничную формулу: "сегодня — детское шампанское, завтра — молодежная водка, послезавтра — юношеский коньяк”.

Психологи и врачи поддержали обеспокоенность. Например, психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова подчеркнула, что детское шампанское "может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, резко повышать уровень глюкозы и провоцировать обострение заболеваний, а у детей, склонных к аллергии, вызывать сыпь”.

Тогда запрет так и не приняли, но теперь разговор вернулся — на повестке расширение "черного списка” безалкогольных напитков, копирующих алкогольные аналоги.

Что говорит Госдума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале пост, где описал суть проблемы и возможные последствия.

"В последние годы наблюдается рост продаж безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Покупателями становятся не только взрослые. По оценкам экспертов, в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16-17 лет — порядка 21%. То есть каждый пятый. И это не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд”, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, врачи фиксируют три основных риска:

Привыкание к вкусу алкогольных напитков, что делает их более привлекательными в будущем. Формирование ритуалов, имитирующих взрослое поведение. Рост интереса к алкоголю, который может перерасти в зависимость.

По сути, речь идёт не о химическом составе напитков, а об их психологическом воздействии: бутылка, пробка, пена — всё это формирует ассоциации "как у взрослых”.

Общество — "за”, но с сомнениями

Публика в комментариях под постом Володина отреагировала однозначно: большинство поддержали идею запрета. Однако многие добавили, что без контроля родителей и запрета рекламы одними ограничениями ситуацию не изменить. Предлагают также убрать из публичного пространства рекламу безалкогольного пива и вина, оформленную "под алкоголь”.

Но тут возникает закономерный вопрос: даже если закон запретит продавать подобные напитки детям, разве взрослые не смогут купить то же "детское шампанское” для праздничного стола? Прецеденты уже есть — с вейпами, которые формально запрещены несовершеннолетним, но при желании подростки всё равно находят способ их достать.

Главная роль родителей

Ключевым фактором остаётся поведение взрослых. Если ребёнок видит, что алкоголь — обычная часть семейных застолий, никакие запреты не убедят его в обратном. Некоторые родители, напротив, сами дают детям попробовать немного вина или пива, считая это "воспитательной мерой”: пусть, мол, лучше дома под контролем, чем на улице.

Аргумент кажется логичным, но исследования говорят об обратном. Недавняя работа, опубликованная в журнале Addictive Behaviors, доказала, что подростки, которые пьют с разрешения родителей, чаще в будущем злоупотребляют алкоголем.

"Мы обнаружили, что подростки чаще пьют чаще и в больших количествах в семьях, которые разрешают эту практику, по сравнению с теми, кто этого не разрешает”, — отметили авторы исследования.

Также выяснилось, что даже если ребёнок впервые попробовал алкоголь в раннем возрасте под присмотром родителей, риск формирования зависимости в будущем не снижается.

Сравнение: напитки и привычки

Категория Цель потребления Возможный эффект Риски Детское шампанское Игровой элемент праздника Ассоциации "взрослого” поведения Привычка к форме потребления Безалкогольное пиво Имитация вкуса алкоголя Чувство принадлежности к взрослым Формирование толерантности Газировка и лимонад Освежающий напиток Энергия и удовольствие Избыток сахара, но без имитации алкоголя

Как снизить риск: пошаговые советы

Объяснять детям, что алкоголь — не способ веселиться, а продукт с последствиями. Исключить из семейных ритуалов напитки, внешне напоминающие алкоголь. Давать альтернативу — натуральные соки, морсы, лимонады собственного приготовления. Следить за рекламой и контентом, где демонстрируется "весёлое” питьё. Поддерживать инициативы школ и врачей по профилактике раннего интереса к алкоголю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: родители покупают "детское шампанское” для праздничного настроения.

Последствие: формируется ассоциация: праздник = алкоголь.

Альтернатива: безалкогольные газированные соки с яркой упаковкой или десерты с фруктовым пюре.

А что если не запрещать?

Если отказаться от ограничений, производители продолжат выпускать "весёлые напитки” под видом безалкогольных. В итоге подростки будут приучаться не к алкоголю как веществу, а к поведению — ритуалу "выпить с друзьями”. В перспективе это может вырасти в нормализацию алкоголя как элемента досуга.

Плюсы и минусы инициативы

Аргументы "за” Аргументы "против” Снижение интереса к алкогольной культуре среди подростков Сложность контроля реализации Поддержка врачей и родителей Возможность обхода запрета взрослыми Формирование здоровых привычек Вероятность роста "теневого” оборота

FAQ

Как выбрать безопасный праздничный напиток для ребёнка?

Смотрите на состав: отсутствие кофеина, красителей, ароматизаторов и спирта. Лучше — натуральные морсы, соки или шипучие напитки на фруктовой основе.

Сколько стоит детское шампанское и чем его заменить?

Цена колеблется от 150 до 300 рублей за бутылку, но можно приготовить дома газированный сок с мятой и лимоном — вкусно и без вреда.

Что лучше: ограничить продажу или полностью запретить?

Полный запрет сложнее контролировать, а ограничения с чётким возрастным цензом и штрафами могут дать реальный эффект.

Мифы и правда

Миф: "Если дать ребёнку попробовать алкоголь дома, он не станет пить с друзьями.”

Правда: исследования показывают обратное — раннее приучение к вкусу алкоголя повышает риск злоупотребления в будущем.

Миф: "Безалкогольное пиво — просто напиток.”

Правда: его вкус и упаковка повторяют алкоголь, формируя психологическую привычку.

Миф: "Детское шампанское — безопасное веселье.”

Правда: в нём избыток сахара и имитация ритуала, что может повлиять на поведение ребёнка.

Три интересных факта

Первое "детское шампанское” появилось во Франции в 1950-х — как маркетинговый ход для семейных праздников. В Японии продажа безалкогольных напитков, имитирующих алкоголь, детям запрещена с 2010 года. В России безалкогольное пиво по закону всё ещё считается алкогольной продукцией, если содержит более 0,5% спирта.

Проблема "алкогольных аналогов” обсуждается в России не первый десяток лет. В 1990-х на фоне роста детского алкоголизма власти впервые задумались об ограничении рекламы пива. Сегодня ситуация повторяется — только вместо рекламы в телевизоре детей окружают яркие бутылки "детского шампанского” и "весёлого вина” на витринах.