Всего ложка в день — и болезни отступают: секрет алоэ, о котором забыли поколения

Алоэ называют "зелёным доктором" не случайно. Это растение веками помогало людям лечить болезни, восстанавливать силы и ухаживать за внешностью. Сок столетника, добытый из мясистых листьев, обладает выраженными противовоспалительными, регенерирующими и увлажняющими свойствами. Он универсален — его применяют в косметологии, медицине и даже кулинарии.
Алоэ содержит более 200 активных компонентов. В нём есть витамины A, C, E и группа B, ферменты, катехины, аминокислоты и минеральные вещества — цинк, фосфор, кальций, калий, магний. Благодаря такому составу растение укрепляет иммунную систему, ускоряет заживление ран и повышает общий тонус.
"Алоэ — это природный адаптоген, он усиливает сопротивляемость организма ко многим заболеваниям — от аллергии до онкологических", — считает фитотерапевт Ольга Мусина.
Она отмечает, что столетник особенно полезен пожилым людям — он стимулирует кровообращение и поддерживает энергичность.
Самый популярный рецепт — смесь алоэ, лимона и мёда. Она насыщает организм витаминами и помогает противостоять простуде.
Возьмите 3 мясистых листа алоэ, 2 лимона и 300 г натурального мёда.
Измельчите лимон и листья, добавьте мёд.
Перемешайте и уберите в холодильник на неделю.
Взрослым принимать по столовой ложке трижды в день, детям — по чайной. Курс — две недели. Это природная альтернатива аптечным витаминам и иммуностимуляторам.
Гель алоэ активно используют для восстановления волос. Он питает кожу головы, устраняет зуд и стимулирует рост. Сок растения можно добавлять в:
готовые маски и бальзамы;
домашние смеси с маслами (касторовым, репейным, кокосовым).
Средство помогает вернуть блеск и мягкость даже пересушенным локонам.
Алоэ помогает при ангине и фарингите. Для полосканий сок растения разводят водой в пропорции 1:1. Процедуру проводят 3-4 раза в день после еды. Растение снимает воспаление, смягчает слизистую и ускоряет выздоровление.
"Алоэ в косметологии используют веками. Это растение помогает восстанавливать кожные покровы, глубоко увлажняет кожу", — сказала косметолог-эстетист Ирина Вахина.
Она напоминает, что перед использованием нужно проверить средство на аллергию — нанести каплю на запястье и подождать 10-15 минут.
Смешайте сок алоэ, лимон и яичный белок в равных частях. Маску нанесите на лицо на 15 минут. Результат — чистая, гладкая кожа без блеска.
Соедините по половине чайной ложки сока алоэ и лимона, добавьте чайную ложку мёда и немного касторового масла. Загустите овсяной мукой. Маску держите 20 минут, затем смойте водой.
Измельчите листья алоэ, добавьте воду и заморозьте в формочках. Кубиками льда протирайте лицо утром и вечером — кожа станет упругой и свежей.
Свежий сок алоэ незаменим при солнечных ожогах и раздражениях. Он быстро снимает воспаление и ускоряет заживление.
"Алоэ обладает регенерирующими свойствами, предупреждает и лечит язвенные болезни, стимулирует выработку коллагена", — подчеркнула фитотерапевт Ольга Мусина.
Лучшее время для заготовки — осень. За две недели до срезки прекращают полив, чтобы концентрация полезных веществ выросла. Выбирают листья длиной 15-18 см от растения старше трёх лет. Срезанные листья нельзя держать на воздухе дольше четырёх часов — они теряют влагу и питательные элементы. Хранить их нужно в холодильнике или высушить.
Сегодня в продаже можно найти напитки с добавлением алоэ, но они проходят специальную обработку. Если готовить сок дома, нужно быть осторожным — концентрированный продукт может раздражать желудок. Оптимально разбавлять его водой, мёдом или фруктовыми компонентами.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный состав, богатый витаминами
|Возможна аллергическая реакция
|Универсальность: подходит для кожи, волос, иммунитета
|При передозировке возможны расстройства ЖКТ
|Простота применения и доступность
|Требует аккуратности в дозировке
|Омолаживающий эффект
|Не всем подходит внутреннее применение
Для домашних рецептов используйте нижние мясистые листья.
Перед применением охладите их в холодильнике — это повысит эффективность.
Для косметики берите только внутренний гель, не включая зелёную кожицу.
Проверяйте реакцию организма перед первым использованием.
Не используйте средство ежедневно — достаточно 2-3 раз в неделю.
Миф: сок алоэ можно пить в чистом виде.
Правда: только в разбавленном состоянии — концентрат раздражает желудок.
Миф: чем старше растение, тем полезнее.
Правда: оптимальный возраст — 3-5 лет, позже активность веществ снижается.
Миф: алоэ помогает от всех болезней.
Правда: растение полезно, но не заменяет медицинское лечение.
Древние египтяне называли алоэ "растением бессмертия" и использовали его при бальзамировании.
В японской культуре алоэ считалось символом долголетия.
Космонавты используют экстракт алоэ в составе кремов после радиационного воздействия.
Как часто применять алоэ для лица?
Достаточно 2-3 раз в неделю, чтобы кожа получила увлажнение без раздражения.
Можно ли хранить сок алоэ?
Да, до 7 дней в холодильнике в стеклянной ёмкости.
Как выбрать растение для домашнего использования?
Подходит алоэ древовидное или алоэ вера старше трёх лет.
В народной медицине многих культур алоэ называют "растением первой помощи" или "аптечкой в горшке".
Существует более 500 различных видов алоэ, но наиболее известны и чаще всего используются в медицинских и косметических целях только два: алоэ вера и алоэ древовидное.
Космонавты используют экстракт алоэ в составе кремов после радиационного воздействия.
Алоэ использовали ещё в Древнем Египте — его называли "растением бессмертия" и применяли для сохранения молодости и заживления ран. Клеопатра добавляла сок столетника в средства для ухода за кожей.
У греков и римлян алоэ считалось универсальным лекарством. Гиппократ писал о его пользе при ожогах и язвах, а в Индии и Китае растение вошло в традиционную медицину как источник жизненной энергии.
В Европе алоэ распространилось в Средние века, а в XX веке получило научное подтверждение своих целебных свойств и стало популярным компонентом в косметике и медицине.
