Холодная терапия по-ванильному: действительно ли мороженое помогает при боли в горле

Мороженое не лечит, но уменьшает отёк и першение горла — Mayo Clinic

Когда болит горло, большинство людей инстинктивно избегают всего холодного — особенно мороженого. Однако этот запрет не так категоричен, как принято думать. В некоторых случаях десерт действительно может облегчить состояние, но важно понимать, при каких именно.

Почему болит горло

Многие связывают боль с переохлаждением — не надел шарф, выпил холодную воду, и вот уже першение и боль при глотании. На деле виновник не холод, а вирусные или бактериальные инфекции, которые активируются, когда иммунитет ослаблен.

Самые частые причины:

Фарингит. Горло краснеет, появляется ощущение сухости и "царапания". Болезнь обычно протекает легко.

Горло краснеет, появляется ощущение сухости и "царапания". Болезнь обычно протекает легко. Ларингит. Воспаление голосовых связок сопровождается хрипотой и чувством кома в горле.

Воспаление голосовых связок сопровождается хрипотой и чувством кома в горле. Тонзиллит (ангина). Миндалины воспаляются, покрываются гноем, глотание становится мучительным.

Миндалины воспаляются, покрываются гноем, глотание становится мучительным. Абсцесс. Тяжёлое осложнение ангины, при котором образуется гнойник — боль отдаёт в уши и зубы, трудно открывать рот и глотать.

В каждом случае природа болезни инфекционная, а не температурная. Поэтому простое переохлаждение редко вызывает болезнь, но может ослабить защиту организма.

Поможет ли мороженое

Нет, мороженое не лечит. Оно не уничтожает бактерии и вирусы, но может временно облегчить симптомы. Холод вызывает лёгкое сужение сосудов, снижает отёк слизистой и действует как естественный анестетик.

"Холод помогает при фарингите или стрептококковом воспалении приглушить боль, оказывая местное обезболивающее действие", — отмечают эксперты Mayo Clinic.

Однако при ларингите холодное не рекомендуется — воспалённые голосовые связки лучше реагируют на тёплое питьё.

В гайде CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США) польза холодных продуктов не подтверждается, поэтому всё зависит от индивидуальных ощущений.

Если после пары ложек мороженого становится легче — можно позволить себе десерт. Если холод усиливает боль, лучше воздержаться.

Когда мороженое противопоказано

1. При гнойных процессах и абсцессах. После вскрытия гнойника врач сам назначит подходящую температуру пищи.

2. При высокой температуре. Холодная еда может спровоцировать спазм сосудов горла.

3. При сильной отёчности и затруднённом дыхании. Даже небольшое раздражение может усугубить состояние.

Как правильно есть мороженое при больном горле

Выбирайте мягкие сорта. Без орехов, вафельных кусочков, кислых сиропов и шоколада. Они могут поцарапать воспалённую слизистую.

Без орехов, вафельных кусочков, кислых сиропов и шоколада. Они могут поцарапать воспалённую слизистую. Ешьте понемногу. Несколько ложек или половина порции — достаточно, чтобы ощутить эффект охлаждения.

Несколько ложек или половина порции — достаточно, чтобы ощутить эффект охлаждения. Не глотайте крупные куски. Дайте мороженому немного подтаять — это уменьшит раздражение.

Дайте мороженому немного подтаять — это уменьшит раздражение. После десерта прополощите рот или горло. Сладкая среда — благоприятная почва для бактерий. Лучше использовать тёплый антисептический раствор или просто воду.

Сладкая среда — благоприятная почва для бактерий. Лучше использовать тёплый антисептический раствор или просто воду. Не заменяйте лечение мороженым. Основное лечение — противовоспалительные и антисептические препараты, а при бактериальных формах — антибиотики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью отказываться от холодного при лёгком воспалении.

Последствие: дискомфорт и боль без облегчения.

Альтернатива: немного мороженого или прохладного йогурта может временно снять отёк и боль.

Ошибка: лечить ангину мороженым.

Последствие: распространение инфекции и риск осложнений.

Альтернатива: антисептики, полоскания, при необходимости — антибиотики.

Ошибка: есть кислое мороженое при раздражённом горле.

Последствие: усиление боли.

Альтернатива: нейтральные сливочные сорта без добавок.

Плюсы и минусы мороженого при боли в горле

Плюсы Минусы Уменьшает боль и першение Не устраняет причину болезни Освежает и снижает отёк Может вызвать спазм сосудов Действует как лёгкий анестетик Повышает риск раздражения при ангине Повышает настроение Сладкая среда способствует росту бактерий

FAQ

Можно ли есть мороженое при ангине?

Нет, при гнойных процессах лучше избегать холодного. После лечения — только с разрешения врача.

Какое мороженое безопаснее?

Обычное сливочное без добавок и кусочков. Фруктовые и кислые сорта раздражают слизистую.

А можно ли есть мороженое детям при простуде?

Если боль умеренная и ребёнок чувствует себя нормально, немного мороженого не повредит. Но важно следить за температурой продукта и состоянием горла.

Мифы и правда

Миф: мороженое вызывает простуду.

Правда: простуду вызывают вирусы, а не холод.

Миф: мороженое помогает вылечить ангину.

Правда: холод может лишь временно снять боль, но не уничтожает бактерии.

Миф: чем больше холодного, тем быстрее пройдёт воспаление.

Правда: избыток холодного раздражает слизистую и может усугубить симптомы.

Три интересных факта

Первые упоминания о лечении воспалённого горла холодом встречаются ещё в трудах Гиппократа. В XIX веке детям после удаления миндалин врачи рекомендовали мороженое для уменьшения боли. Сливочное мороженое содержит жиры, которые смягчают слизистую и делают холод менее агрессивным.

Лечение боли в горле холодом применялось задолго до появления антибиотиков. В XX веке метод постепенно отошёл на второй план, уступив место современным противовоспалительным препаратам. Сегодня подход стал гибче: врачи допускают использование мороженого как вспомогательного средства для облегчения боли, но не как основное лечение. Главное — разумная мера и внимание к собственным ощущениям.