Холодная терапия по-ванильному: действительно ли мороженое помогает при боли в горле

Когда болит горло, большинство людей инстинктивно избегают всего холодного — особенно мороженого. Однако этот запрет не так категоричен, как принято думать. В некоторых случаях десерт действительно может облегчить состояние, но важно понимать, при каких именно.
Многие связывают боль с переохлаждением — не надел шарф, выпил холодную воду, и вот уже першение и боль при глотании. На деле виновник не холод, а вирусные или бактериальные инфекции, которые активируются, когда иммунитет ослаблен.
Самые частые причины:
В каждом случае природа болезни инфекционная, а не температурная. Поэтому простое переохлаждение редко вызывает болезнь, но может ослабить защиту организма.
Нет, мороженое не лечит. Оно не уничтожает бактерии и вирусы, но может временно облегчить симптомы. Холод вызывает лёгкое сужение сосудов, снижает отёк слизистой и действует как естественный анестетик.
"Холод помогает при фарингите или стрептококковом воспалении приглушить боль, оказывая местное обезболивающее действие", — отмечают эксперты Mayo Clinic.
Однако при ларингите холодное не рекомендуется — воспалённые голосовые связки лучше реагируют на тёплое питьё.
В гайде CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США) польза холодных продуктов не подтверждается, поэтому всё зависит от индивидуальных ощущений.
Если после пары ложек мороженого становится легче — можно позволить себе десерт. Если холод усиливает боль, лучше воздержаться.
1. При гнойных процессах и абсцессах. После вскрытия гнойника врач сам назначит подходящую температуру пищи.
2. При высокой температуре. Холодная еда может спровоцировать спазм сосудов горла.
3. При сильной отёчности и затруднённом дыхании. Даже небольшое раздражение может усугубить состояние.
Ошибка: полностью отказываться от холодного при лёгком воспалении.
Последствие: дискомфорт и боль без облегчения.
Альтернатива: немного мороженого или прохладного йогурта может временно снять отёк и боль.
Ошибка: лечить ангину мороженым.
Последствие: распространение инфекции и риск осложнений.
Альтернатива: антисептики, полоскания, при необходимости — антибиотики.
Ошибка: есть кислое мороженое при раздражённом горле.
Последствие: усиление боли.
Альтернатива: нейтральные сливочные сорта без добавок.
|Плюсы
|Минусы
|Уменьшает боль и першение
|Не устраняет причину болезни
|Освежает и снижает отёк
|Может вызвать спазм сосудов
|Действует как лёгкий анестетик
|Повышает риск раздражения при ангине
|Повышает настроение
|Сладкая среда способствует росту бактерий
Можно ли есть мороженое при ангине?
Нет, при гнойных процессах лучше избегать холодного. После лечения — только с разрешения врача.
Какое мороженое безопаснее?
Обычное сливочное без добавок и кусочков. Фруктовые и кислые сорта раздражают слизистую.
А можно ли есть мороженое детям при простуде?
Если боль умеренная и ребёнок чувствует себя нормально, немного мороженого не повредит. Но важно следить за температурой продукта и состоянием горла.
Миф: мороженое вызывает простуду.
Правда: простуду вызывают вирусы, а не холод.
Миф: мороженое помогает вылечить ангину.
Правда: холод может лишь временно снять боль, но не уничтожает бактерии.
Миф: чем больше холодного, тем быстрее пройдёт воспаление.
Правда: избыток холодного раздражает слизистую и может усугубить симптомы.
Лечение боли в горле холодом применялось задолго до появления антибиотиков. В XX веке метод постепенно отошёл на второй план, уступив место современным противовоспалительным препаратам. Сегодня подход стал гибче: врачи допускают использование мороженого как вспомогательного средства для облегчения боли, но не как основное лечение. Главное — разумная мера и внимание к собственным ощущениям.
