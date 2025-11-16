Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осушители воздуха помогают предотвратить образование плесени зимой
Мертвая тяга укрепляет мышцы спины подтвердили тренеры
Овальные солнцезащитные очки вернулись в моду 2025 года
Признание Архыза лучшим горнолыжным комплексом подтвердил Темрезов глава КЧР
Полное открытие Большого Египетского музея подтвердили музейные специалисты
Toyota, Honda и Lexus стали самыми надёжными авто по версии TopSpeed
В центре Чёрного моря кружат опасные вихри — океанологи
Филипп Киркоров не собирается менять свой характер
Комнатные томаты для дома: садоводы перечислили компактные урожайные сорта

Молодость заканчивается раньше срока: исследование обнаружило скрытый ускоритель возраста

Старение к 30 годам связано с конфликтами в подростковом возрасте — исследование JHP
0:52
Здоровье

Подростковая враждебность обычно воспринимается как временный характерный всплеск эмоций. Но долгие наблюдения психологов показали: привычка вести себя резко, агрессивно или конфликтно может отражаться на организме куда сильнее, чем кажется.

Человек смотрит в зеркало и видит старение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек смотрит в зеркало и видит старение

Специалисты из Университета Виргинии выяснили, что трудные отношения с отцами и напряжённое общение с друзьями в юности ускоряют биологическое старение уже к 30 годам. Исследование длилось 17 лет и опубликовано в Journal of Health Psychology (JHP).

Что именно изучали учёные

В конце 1990-х команда наблюдала за подростками, следя за тем, как складываются их отношения в семье и в компании сверстников. Одновременно фиксировались ключевые показатели здоровья — холестерин, артериальное давление, глюкоза, маркеры воспаления, состав крови. Такие биомаркеры сегодня активно используют в программах превентивной медицины, в wellness-сегменте и клиниках, где проводят расширенную диагностику организма.

"Это очень хороший предиктор того, как долго вы проживете и каким будет ваше здоровье", — отметил руководитель исследования Джозеф Аллен.

Выяснилось, что подростки, которые часто конфликтовали с отцами и проявляли враждебность по отношению к друзьям, демонстрируют признаки ускоренного биологического старения уже к 30 годам. Этот эффект оказался одинаковым и для мужчин, и для женщин.

Как работает механизм

Постоянные конфликты запускают хронический стресс. Уровень кортизола скачет, сосуды находятся в повышенном тонусе, сердце работает с перегрузкой. Сюда добавляется привычка копить напряжение, нарушенный сон и повышенная реактивность нервной системы. Итог — организму приходится работать на износ. Исследование показало, что человеческие отношения могут влиять на здоровье не слабее, чем диета, вредные привычки или отсутствие физической активности.

Сравнение: что сильнее влияет на биологический возраст

Фактор Влияние на биологическое старение Примеры проявления
Конфликтные отношения с отцом Высокое резкие перепады настроения, психологическое выгорание
Враждебность к друзьям Высокое агрессивная манера общения, изоляция
Малоподвижный образ жизни Среднее отсутствие спорта, малое количество шагов
Курение Очень высокое ухудшение состояния сосудов
Недосып Среднее снижение когнитивных функций

Советы: как снизить влияние стрессовых отношений

  1. Научиться отслеживать собственные реакции. Приложения-мониторы стресса в умных часах помогают фиксировать пики напряжения.
  2. Работать с эмоциональным интеллектом. Курсы по коммуникации, книги о ненасильственном общении, практики самоосознавания.
  3. Проходить регулярные чекапы. Биохимические анализы, кардиомониторинг, удобные домашние тесты на холестерин и сахар.
  4. Добавить физическую активность. Прогулки, бег, плавание, домашние тренажёры помогают "сжигать" стрессовые гормоны.
  5. Наладить сон. Использовать беруши, затемняющие шторы, ароматические диффузоры и лёгкие вечерние ритуалы.
  6. При необходимости — обращаться к психологу. Консультации онлайн и офлайн, когнитивно-поведенческая терапия, работа с подростковыми травмами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать конфликты в семье.
    Последствие: хроническое напряжение, повышенное давление.
    Альтернатива: семейная терапия, онлайн-консультации.
  2. Ошибка: продолжать токсичные дружеские связи.
    Последствие: постоянное чувство угрозы, гиперреактивность нервной системы.
    Альтернатива: смена круга общения, сервисы поиска групп по интересам.
  3. Ошибка: не контролировать состояние здоровья.
    Последствие: позднее выявление заболеваний.
    Альтернатива: экспресс-анализы, смарт-браслеты, фитнес-трекеры.

А что если

Если подросток не осознавал, что его поведение — враждебное? Учёные отмечают: организм реагирует на стресс одинаково — независимо от того, понимает человек происходящее или нет. Поэтому осознанность и работа с эмоциями важны даже спустя много лет.

FAQ

Как выбрать подходящий способ снижения стресса?
Ориентируйтесь на свои привычки: кому-то подходит спорт, кому-то — ведение дневника. Главное — регулярность.

Сколько стоит полноценный чекап?
Цена зависит от клиники: базовые программы стартуют от бюджетного пакета анализов, расширенные — выше.

Что лучше: занятия с психологом или самостоятельные практики?
Лучший вариант — комбинировать оба подхода: терапия даёт направление, практики помогают закрепить результат.

Мифы и правда

Миф: стресс появляется только в результате серьёзных событий.
Правда: микроконфликты в семье могут быть даже опаснее — они постоянны.

Миф: если отношения сложные, организм привыкнет.
Правда: физиология не адаптируется к хроническому напряжению — оно лишь накапливается.

Миф: общительность защищает от старения.
Правда: важна не численность друзей, а качество общения.

Сон и психология

Хронический стресс часто нарушает цикл сна. Человек позже засыпает, хуже отдыхает, а утренний кортизол скачет выше нормы. Это усиливает воспалительные реакции и ускоряет износ сосудов. Умные будильники, маски для сна, расслабляющие ритуалы вроде тёплого душа помогают улучшить восстановление организма.

Три интересных факта

  1. Биологический возраст можно снизить — при изменении образа жизни маркеры постепенно улучшаются.
  2. Эмоциональный климат в семье влияет на вегетативную нервную систему ещё до 10 лет.
  3. Дружеская среда важнее для подростка, чем режим дня — но её качество определяет направление развития.

Качество наших отношений в подростковом и юношеском возрасте способно напрямую влиять на темп биологического старения. Конфликты с отцом и агрессивное взаимодействие с друзьями запускают долговременные стрессовые реакции, которые отражаются на здоровье уже к 30 годам. Именно поэтому эмоциональная среда, в которой растёт человек, — не менее значимый фактор долголетия, чем питание, сон или экология.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Последние материалы
Анну Пересильд заподозрили в переезде к Ване Дмитриенко
Мошенник управлял пассажирскими самолётами без диплома — Aero Telegraph
Власти Новосибирска будут решать проблему долгов за газ
Honda Civic 90-х с мотором 1.6 проходит до 500 тысяч км
Средняя продолжительность жизни городского воробья составляет 6 лет
Короткий сон связан с частыми травмами у бегунов — учёные
Циссус уверенно занимает место среди неприхотливых лиан
Жёсткие щели в дверях и окнах могут давать до 20 % теплопотерь — эксперт
Модель слаучи вернулась на подиумы после двадцатилетнего перерыва — стилисты
Зеленый чай защитил эмаль от бактерий — врач Антон Хундадзе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.