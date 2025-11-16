Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильный уход снижает размер цветоносов гиацинта
Авиакомпании редко признают продажу лишних билетов — авиаэксперт Роман Гусаров
Салат "Красная Грива" готовят из крабовых палочек, помидоров и перца
Сплит-приседания увеличивают мобильность и гибкость — тренер Джеймс Бикерстафф
Секретные совещания: Microsoft запретили пользователям делать скриншоты
Настя Ивлеева чуть не заплакала при просмотре старых видео
Жёсткая вода создаёт известковый налёт и быстрее забивает форсунки — эксперт
Похудение без подсчёта калорий: рекомендации диетолога
Повышенные налоги увеличат стоимость автомобилей в 2026 году

Холод помогает остановиться: зима — лучший сезон для перезагрузки и восстановления

Общение помогает справляться с сезонной депрессией — психологи
8:25
Здоровье

С наступлением коротких дней и ранних сумерек многим становится сложнее сохранять бодрость. Темнота будто проникает внутрь, делая нас сонными, рассеянными и уставшими. Это естественная реакция организма, но иногда она перерастает в сезонное аффективное расстройство — ту самую "зимнюю депрессию". Врачи советуют не игнорировать упадок сил и обращаться за помощью, если состояние мешает жить. Но если хочется просто вернуть энергию и настроиться на холодный сезон, существуют проверенные способы помочь себе.

Девушка пьет кофе в горах
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кофе в горах

Примите зиму, а не боритесь с ней

Психолог Кари Лейбовиц рассказывает, что долгие годы воспринимала зиму как период ограничений. Но после поездки в Норвегию её отношение изменилось. Там люди живут в полумраке месяцами и при этом не теряют бодрости. Они проводят время активно: катаются на лыжах, готовят, занимаются рукоделием, устраивают вечерние посиделки.

"Они смотрят на зиму как на сезон возможностей", — сказала психолог Кари Лейбовиц.

Вместо того чтобы жаловаться на холод и короткие дни, норвежцы ищут в них преимущества: возможность уединения, уюта и заботы о себе. Такой подход помогает переключить внимание с того, что недоступно, на то, что можно делать с удовольствием.

Попробуйте составить собственный "зимний список радостей" — горячее какао, поход в кино, прогулку по заснеженному парку или катание на коньках. Это не просто мелочи: подобные ритуалы формируют позитивное отношение к сезону.

Позвольте себе отдыхать

Организм зимой замедляется не случайно. Сокращается световой день, уровень серотонина падает, и телу требуется больше сна. Проблема в том, что ритм жизни остаётся летним — работа, дедлайны, активность. Из-за этого многие чувствуют усталость и раздражение.

"Наши тела биологически настроены на замедление зимой", — пояснила психолог Кари Лейбовиц.

Исследователь растений доктор Эм Мэй Армстронг считает, что важно найти баланс между отдыхом и активностью. Она называет этот подход "активным покоем". Это не полное бездействие, а мягкая форма восстановления: вязание, чтение, йога, планирование будущих дел или уход за растениями.

"Это не менее полезно, чем спорт, просто по-другому", — добавила доктор Армстронг.

Такой ритм помогает снизить стресс, восстановить сон и не чувствовать вину за то, что вы стали медленнее.

Планируйте радости заранее

Психотерапевт Гэвин Фрэнсис напоминает: зимой особенно важно не замыкаться в себе. Общение, встречи и совместные занятия действуют как естественный антидепрессант.

"Мы все зависим от других, даже если живём в одиночку", — отметил психотерапевт Фрэнсис.

Он советует заранее составить календарь приятных событий — походы в гости, прогулки, хобби. Когда встреча записана, плохое настроение не станет причиной отмены.

Не менее важно следить за базовыми вещами: качественный сон, умеренность в алкоголе, тёплая питательная еда. Всё это помогает поддерживать циркадные ритмы и стабильное настроение.

"Это не ракетостроение, но именно такие простые вещи помогают телу сохранить ритм и спокойствие зимой", — подчеркнул психотерапевт Гэвин Фрэнсис.

Таблица сравнения: как восстановить силы зимой

Симптом Почему возникает Что помогает
Постоянная усталость Недостаток солнечного света, падение серотонина Прогулки днём, светотерапия, утренние ритуалы
Нарушение сна Сбившиеся биоритмы Режим сна, отказ от гаджетов перед сном
Потеря мотивации Снижение уровня активности Хобби, кулинария, мягкие тренировки
Ощущение одиночества Меньше общения зимой Встречи, видеозвонки, совместные дела
Переедание и вялость Попытка компенсировать энергию Витамин D, лёгкая физическая активность

Советы шаг за шагом

  1. Начните с малого. Выйдите на короткую прогулку в светлое время — даже 15 минут под дневным светом помогают синтезу витамина D.

  2. Добавьте уют. Используйте аромалампу, свечи или настольную лампу с тёплым светом, чтобы визуально "удлинить" день.

  3. Создайте вечерний ритуал. Чай с мёдом, книга или подкаст помогают мозгу переключиться и расслабиться.

  4. Двигайтесь. Йога, плавание, растяжка или просто прогулки — любое движение повышает уровень эндорфинов.

  5. Не требуйте от себя невозможного. Зимой естественно делать меньше — это не лень, а биология.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Сидеть дома без движения Усиление апатии и тревоги Ежедневные прогулки на свежем воздухе
Игнорировать усталость Хроническое выгорание Разрешить себе отдых и замедление
Есть сладкое для поднятия настроения Перепады сахара и сонливость Сбалансированное питание и горячие супы
Отказываться от общения Ощущение одиночества Регулярные встречи или звонки с близкими
Злоупотреблять кофеином Бессонница и раздражительность Пить травяные чаи и больше воды

А что если всё равно тяжело

Если уныние длится больше двух недель, мешает сну, аппетиту и концентрации, стоит обсудить состояние с врачом. Иногда помогают лампы дневного света или мягкие успокаивающие препараты. Главное — не замыкаться и не ждать, пока "само пройдёт".

FAQ

Как отличить зимнюю хандру от депрессии?
Хандра связана с усталостью и снижением энергии, но не мешает жить. Если апатия длится месяцами и сопровождается потерей интереса к жизни, стоит обратиться к специалисту.

Что помогает от сезонной усталости?
Дневной свет, движение, витамин D и режим сна. Простая прогулка на солнце эффективнее, чем энергетик.

Как наладить сон зимой?
Ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте яркого света вечером и кофе после обеда.

Нужно ли принимать витамины?
Если рацион беден свежими овощами и рыбой — да, особенно витамин D и группы B. Лучше согласовать с терапевтом.

Мифы и правда

Миф 1. Чем больше кофе, тем бодрее.
Правда: Избыток кофеина нарушает сон и усиливает тревогу. Лучше заменить его травяным чаем.

Миф 2. Зимой нужно "перетерпеть".
Правда: Сезонная депрессия — не слабость, а физиологический процесс. С ней можно работать.

Миф 3. Помогают только лекарства.
Правда: Свет, движение, полноценное питание и поддержка близких действуют не хуже.

3 интересных факта

  1. Свет влияет на настроение. Даже 15 минут дневного солнца повышают уровень серотонина.

  2. Зимой мы едим больше сладкого. Так организм пытается компенсировать нехватку энергии и тепла.

  3. Тёплые оттенки делают нас спокойнее. Красный и оранжевый в интерьере создают ощущение уюта и повышают тонус.

Исторический контекст

Термин "сезонное аффективное расстройство" появился в 1980-х благодаря американскому психиатру Норману Розенталю. Он первым заметил, что в северных регионах США пациенты чаще страдают от депрессии зимой. Его исследования доказали: уровень света напрямую влияет на выработку серотонина и мелатонина.

Сегодня во многих странах применяются программы зимней адаптации — от светотерапии до коллективных прогулок. В Скандинавии даже проводят фестивали, посвящённые "радости темноты", где учат видеть в зиме не врага, а союзника.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Авто
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Домашние животные
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Последние материалы
Неправильный уход снижает размер цветоносов гиацинта
Авиакомпании редко признают продажу лишних билетов — авиаэксперт Роман Гусаров
Салат "Красная Грива" готовят из крабовых палочек, помидоров и перца
Сплит-приседания увеличивают мобильность и гибкость — тренер Джеймс Бикерстафф
Общение помогает справляться с сезонной депрессией — психологи
Секретные совещания: Microsoft запретили пользователям делать скриншоты
Настя Ивлеева чуть не заплакала при просмотре старых видео
Жёсткая вода создаёт известковый налёт и быстрее забивает форсунки — эксперт
Похудение без подсчёта калорий: рекомендации диетолога
Повышенные налоги увеличат стоимость автомобилей в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.