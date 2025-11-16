Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комодский варан способен бежать со скоростью до 20 км в час — зоологи
Красные автомобили теряют товарный вид быстрее тёмных
Групповое размещение растений улучшило их микроклимат — агрономы
Быстрые слойки с яблоками готовятся с корицей и джемом за полчаса
Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную
Владивосток манит гостей из Южной Кореи новым маршрутом — GNL Ferry
Они оказались сердцем звёздного монстра — и это переворачивает всю астрономию
Тату и граффити: как публика проявляет свою любовь к продвинутому деду Евгению Петросяну
Отжимания с шагом вперед укрепляют руки и мышцы-стабилизаторы

Таблетка от тревоги или маркетинговый миф: где заканчивается польза и начинается реклама

Продукты с магнием улучшают работу нервной системы — диетологи
1:34
Здоровье

Мы привыкли искать простые решения — таблетку от усталости, капсулу от тревоги, порошок от бессонницы. Сегодня на роль универсального помощника претендует магний. Его называют "минералом спокойствия", обещают глубокий сон, ровное настроение и здоровые нервы. Но действительно ли он способен на это?

Фазы сна и внутренний баланс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фазы сна и внутренний баланс

Почему магний стал звездой аптек

Рынок добавок переживает бум, и магний — на пике популярности. По оценкам аналитиков, мировой рынок вырастет почти вдвое за десятилетие. В России тоже: аптечные полки ломятся от "магний В6", "цитрата", "глицината", "оксидов" и прочих форм.

"Мы знали о магнии и его пользе давно, но теперь это стало мейнстримом", — сказал директор компании Lonsdale Health Эндрю Геринг.

Интерес подогревают соцсети. Блогеры убеждают, что минерал помогает при стрессе, усталости, судорогах и нарушении сна. В коротких роликах советуют пить таблетки, добавлять магний в ванну, а некоторые — даже распылять спрей на кожу.

Что делает магний в организме

Магний — один из ключевых минералов, участвующий более чем в 300 процессах. Он помогает:

  • поддерживать работу нервной системы;

  • регулировать уровень сахара и давление;

  • синтезировать белки и энергию;

  • передавать сигналы между мозгом и телом.

Для женщин норма — около 270 мг в день, для мужчин — 300 мг. Организм хранит примерно 25 г магния, в основном в костях и мышцах. Поэтому определить дефицит по анализам непросто: в крови его всего около 1 %.

"Магний особенно важен для мозга и настроения — он помогает нервам правильно передавать сигналы и поддерживает мембраны клеток мозга", — сказала диетолог Кирстен Джексон.

Магний и сон: личный опыт

Жительница Лондона Кэти Карран, специалист по коммуникациям, долго не могла уснуть.

"Мне требовалось полчаса, чтобы заснуть, мозг не выключался, а потом я просыпалась среди ночи", — рассказала она.

Кэти попробовала магний глицинат — форму, которую связывают с улучшением сна. Через две недели приёма она почувствовала, что тревожные мысли уходят, сон становится глубже, а по утрам появляется энергия.

"Я не могу сказать, что помог только магний, но он стал важной частью мозаики", — призналась она.

Научных доказательств связи магния с улучшением сна пока немного. Однако дефицит минерала действительно может провоцировать бессонницу и раздражительность.

Формы магния и зачем их так много

Производители добавок любят комбинировать магний с другими веществами, обещая "точечное действие":

Форма Область воздействия
Глицинат, L-треонат мозг, улучшение сна и концентрации
Цитрат, оксид пищеварение, профилактика запоров
Хлорид мышцы, снятие судорог и спазмов

Но как отмечают нутрициологи, доказательств эффективности всех этих разновидностей для здоровых людей недостаточно:

"Нам продают идею: "всем не хватает магния — срочно принимайте”, но это не всегда правда", — сказала нутрициолог Кирстен Ставридис.

По её словам, около 10 % мужчин и 20 % женщин действительно получают меньше нормы, но большинству достаточно просто скорректировать питание.

Где искать магний в еде

Самые богатые источники:

  • семена подсолнечника и тыквы;

  • миндаль, грецкие орехи;

  • овсянка и цельнозерновой хлеб;

  • шпинат, брокколи, бобовые;

  • бананы и авокадо.

"Если вы редко едите орехи, зелень и цельнозерновые продукты, вам, вероятно, не хватает и других веществ — витаминов С, К, клетчатки и пребиотиков", — добавила Кирстен Джексон.

Она напоминает: одна таблетка не исправит рацион, состоящий из фастфуда.

Вот обновлённый блок без выражения "дорогая моча" — стиль сохранён, подача нейтральная и профессиональная:

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пить любые добавки без анализа.
    Последствие: Деньги потрачены зря, а польза для организма минимальна.
    Альтернатива: Сдать биохимический анализ крови и скорректировать питание.

  • Ошибка: Принимать полную дозу с упаковки.
    Последствие: Возможны диарея, тошнота, слабость.
    Альтернатива: Начать с половины дозы и наблюдать за самочувствием.

  • Ошибка: Игнорировать хронические болезни.
    Последствие: При заболеваниях почек магний может накапливаться и вызывать гипермагниемию — опасное состояние с риском комы.
    Альтернатива: Обязательно проконсультироваться с терапевтом перед приёмом.

А что если вы просто устали

Иногда за желанием "что-нибудь выпить для сна" стоит не дефицит минерала, а хронический стресс, тревога или переутомление. В таких случаях помогают не таблетки, а режим: тёплый душ, проветривание спальни, короткая вечерняя прогулка и отказ от телефона перед сном. Магний может быть лишь частью этой системы, но не её центром.

Мифы и правда

  • Миф: Магний помогает всем спать.
    Правда: Только если есть дефицит или стресс, влияющий на сон.

  • Миф: Чем больше, тем лучше.
    Правда: Избыток выводится почками, а иногда вреден.

  • Миф: Все формы одинаково эффективны.
    Правда: Биодоступность разная — глицинат и цитрат усваиваются лучше, чем оксид.

FAQ

Как понять, что не хватает магния?
Частые судороги, бессонница, раздражительность, усталость. Но диагноз должен ставить врач.

Можно ли принимать магний с другими витаминами?
Да, но стоит учитывать: цинк и кальций могут мешать усвоению магния.

Когда пить магний — утром или вечером?
Для сна лучше вечером, за 1-2 часа до отхода ко сну.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Поддерживает нервную систему и сон При передозировке возможна диарея
Снижает стресс и усталость Эффект не доказан для всех
Легко получить из пищи Таблетки бесполезны без дефицита

Три интересных факта

  1. Магний участвует в синтезе серотонина — гормона "хорошего настроения".

  2. Кофе и алкоголь снижают уровень магния в организме.

  3. После 40 лет усвоение минерала снижается, поэтому особенно важно получать его из еды.

Исторический контекст

Магний был открыт в 1755 году шотландским химиком Джозефом Блэком, который выделил из извести вещество, не реагирующее как обычный кальций. Название элемент получил от греческого города Магнезия, где впервые нашли его соединения.

В XIX веке магний стал активно использоваться в промышленности — сначала как компонент для пиротехники, а затем в медицине. В СССР его применяли в больницах как успокаивающее и противосудорожное средство: инъекции сульфата магния входили в стандартные аптечки скорой помощи.

К концу XX века начался "витаминный бум": магний вошёл в состав множества комплексов для сердца, нервов и сна. Сегодня, спустя 250 лет после открытия, он снова переживает всплеск интереса — теперь уже как символ осознанного ухода за телом и психикой.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Авто
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Новости спорта
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Последние материалы
Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную
Владивосток манит гостей из Южной Кореи новым маршрутом — GNL Ferry
Они оказались сердцем звёздного монстра — и это переворачивает всю астрономию
Тату и граффити: как публика проявляет свою любовь к продвинутому деду Евгению Петросяну
Отжимания с шагом вперед укрепляют руки и мышцы-стабилизаторы
Окопник содержит больше калия, чем многие минеральные смеси — эксперт
Младенцы различили знакомый язык сразу после рождения — ученые
Гостям чаще всего заметны запахи табака и животных — эксперты по гигиене
Бюджетный салат на новый год: готовим слоями овощи и грибы
Недокачанные шины съедают бензин в мороз — предупреждение сервисов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.