Подарки, список дел и оливье: новогодние ритуалы могут обернуться стрессом, если не знать главного правила

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Предновогодняя суета часто выглядит как череда мелких задач, которые неожиданно превращаются в марафон без финишной черты. Именно так описывают это состояние специалисты, и об этом рассказала изданию NewsInfo психолог Алиса Метелина.

Девушка устала
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка устала

Почему декабрь превращается в источник напряжения

По словам эксперта, конец года нередко становится временем перегрузки, когда люди стремятся завершить все задуманные дела. Она поясняет, что ноябрь и декабрь традиционно воспринимаются как момент подведения итогов, поэтому многие пытаются закрыть максимум задач, даже если они не требуют срочности. Такая стратегия создаёт ощущение гонки и усиливает утомление.

Метелина подчёркивает, что полезно остановиться и пересмотреть собственные приоритеты. Она отмечает, что часть дел можно перенести на январь без ущерба, сохранив при этом пространство для отдыха. И такой подход помогает восстановить ощущение контроля над ситуацией и снизить внутреннее давление.

Как переосмыслить ожидания от себя

Психолог советует учитывать все достижения уходящего года, включая те, которые кажутся незначительными. По её словам, мелкие победы формируют более реалистичную картину прогресса и помогают уменьшить сравнение себя с другими. Она также указывает, что поддержка друзей и коллег может стать важным элементом восстановления эмоционального равновесия.

Метелина акцентирует внимание на ключевом шаге при подготовке к главному празднику года.

"Первое, что нужно сделать, остановиться. Обычно Новый год это время подведение итогов. Декабрь, ноябрь, это два месяца, когда люди пытаются успеть все и сразу. Нужно поставить дела на стоп и определить для себя, что действительно срочно и важно, и я просто не могу это не сделать", — сказала Метелина.

Человек должен понять, что если он не сделаю какие-то вещи в этом году, то он легко может их сделать в следующем году. Необходимо оставить себе время и возможность просто отдохнуть, отметила психолог Алиса Метелина.

Она также рекомендует подходить к распределению нагрузки мягко, не требуя от себя невозможного и признавая необходимость пауз. И такой взгляд, по мнению специалиста, помогает снизить эмоциональное напряжение, которое обычно нарастает в преддверии праздников.

Как снизить давление бытовых ожиданий

Новогодние хлопоты, по словам психолога, не должны превращаться в испытание. Она считает, что праздничный стол стоит организовывать так, чтобы он не становился тяжёлым обязательством. Эксперт подчёркивает, что можно сочетать традиции и личные желания без чувства вины: делая минимум необходимого и позволяя себе выбирать то, что действительно приносит радость.

Метелина также обращает внимание на выбор подарков. Она объясняет, что презенты должны поддерживать эмоциональное состояние, а не истощать. Косвенно она указывает, что есть множество способов выразить внимание без утомительных походов по магазинам — от онлайн-подарков до символических жестов. Такой подход, по её словам, помогает сохранить ресурсы и лучше подготовиться к празднику.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
