Оделся — и эффективность выросла: деловой стиль превращает квартиру в настоящий офис

Деловая одежда повышает продуктивность при работе из дома — психолог Хорс

Домашняя обстановка редко настраивает на строгий рабочий ритм, но именно такой контраст привлекает внимание специалистов, изучающих поведение сотрудников на удалёнке.

Об этом сообщает издание MosTimes, опубликовавшее комментарии практикующего психолога Михаила Хорса.

Рабочая одежда как инструмент собранности

Эксперт подчёркивает, что привычка переодеваться в деловой стиль даже дома действует как внутренний механизм переключения. Он говорит, что смена обычной домашней одежды помогает войти в состояние, близкое к привычному офисному режиму. По его словам, такая подготовка снижает вероятность расхолаживания, которое часто появляется у людей, совмещающих рабочие задачи и бытовую среду.

Хорс замечает, что подобный ритуал работает не только на уровне визуального восприятия. Он помогает восстановить структуру дня и создаёт ясные границы между часами занятости и свободным временем. И хотя строгий внешний вид не является обязательным условием, сам принцип организованности остаётся ключевым фактором.

Психологические "якоря" и влияние привычек

Михаил Хорс объясняет, что рабочее пространство, оформленное по правилам офиса, действует на психику предсказуемым образом. По его словам, чёткие сигналы — от одежды до обстановки вокруг — закрепляют нужные реакции и помогают удерживать внимание на задачах. Он подчёркивает важность этих деталей.

"Оформить место, где происходит работа по-деловому и одеваться в деловую одежду. Это организует, такие "якоря". Наша психика работает по привычным схемам", — сказал практикующий психолог Михаил Хорс.

Эксперт также объясняет, что выполнение задач в расслабленной домашней одежде нередко приводит к снижению концентрации. Он отмечает, что человеку приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы поддерживать дисциплину, когда вокруг ничто не напоминает о рабочих обязательствах.

Эффективность и уверенность при удалённой работе

По словам специалиста, сама по себе удалённая занятость уже снижает чувство ответственности, поскольку исчезают внешние офисные ориентиры. Он указывает, что халат или другая домашняя одежда усиливают этот эффект и приводят к падению эффективности. Хорс добавляет, что подготовка к рабочему дню начинается с простого действия — смены одежды, которое запускает внутренние процессы мобилизации.

Психолог подчёркивает, что деловой стиль стимулирует ощущение уверенности и придаёт человеку немного торжественности. И этот эффект, по его словам, работает почти в любой профессиональной среде, где важно быстро собираться и сохранять рабочий тон.