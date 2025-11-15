Мы живём в наушниках и не замечаем: безопасно ли носить Bluetooth рядом с мозгом

Беспроводные наушники признали безопасными для слуха — учёные

Музыка, подкасты, лекции — мы слушаем их повсюду: в транспорте, на прогулке, дома и на работе. Беспроводные наушники стали таким же привычным аксессуаром, как смартфон или умные часы. Но чем популярнее гаджеты, тем чаще звучит вопрос: а безопасно ли носить их каждый день?

Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License Онлайн встреча

Как работают беспроводные наушники

Эти устройства соединяются со смартфоном через технологию Bluetooth — ту же, что используется для подключения колонок, фитнес-браслетов и автомобильных систем. Bluetooth создаёт слабое электромагнитное поле, которое передаёт сигнал на коротком расстоянии. Некоторые пользователи опасаются, что оно может воздействовать на мозг, но научных подтверждений этому нет.

По данным организаций вроде Cancer Research UK и Всемирной организации здравоохранения, Bluetooth-излучение слишком слабое, чтобы причинить вред. Его уровень в сотни тысяч раз ниже, чем у микроволновки, и не способен нагревать ткани человека. В 2019 году исследователи изучили связь между радиочастотным излучением и риском рака — и не нашли доказательств опасности. Тем не менее учёные продолжают наблюдения: технологии развиваются, и важно понимать, как они влияют на человека в долгосрочной перспективе.

Сколько стоят и чем отличаются

Сегодня на рынке десятки моделей: от компактных "затычек" до полноразмерных наушников с активным шумоподавлением. В России цены варьируются от 3-4 тысяч до 40 тысяч рублей и выше.

По результатам независимых тестов, приличное качество можно получить и в среднем ценовом сегменте. Главное — подбирать удобную форму, надёжное соединение и достаточное время работы без подзарядки. Иногда более дешёвая модель оказывается комфортнее и практичнее, чем модный бренд.

Что такое шумоподавление

Эта функция помогает отсечь посторонние звуки — шум улицы, гул метро или голоса в офисе. Система создаёт встречные звуковые волны, которые "глушат" внешний шум. В итоге остаётся только музыка или голос.

Президент Британской академии аудиологии Клэр Бентон пояснила, что технология может даже защищать слух:

"Дайте своим ушам отдохнуть от прослушивания, держите уровень ниже на безопасном уровне прослушивания, несмотря ни на что, потому что искушение всё равно заключается в том, чтобы увеличить его", — сказала Клэр Бентон.

Безопасным считается уровень до 85 децибел — примерно как шум городского транспорта или работающий блендер. Если увеличить громкость всего на три децибела, безопасное время прослушивания сокращается вдвое. Поэтому даже с шумоподавлением лучше не выкручивать громкость на максимум и делать перерывы.

Сравнение: наушники и беруши

Параметр Беспроводные наушники Беруши Назначение Прослушивание музыки, звонки Защита от громких звуков Использование В дороге, дома, на работе На концертах, фестивалях, стройке Уровень защиты Зависит от громкости и шумоподавления Снижают шум до безопасного уровня Комфорт Удобны, но при долгом ношении утомляют Просты, но не подходят для постоянного использования

Беруши становятся всё популярнее на фестивалях и концертах. Даже недорогие поролоновые пробки снижают громкость до безопасных значений. По данным британского Королевского национального института глухих (RNID), 58% молодых людей хотя бы раз сталкивались с временной потерей слуха после громкой музыки. В России ситуация схожая: уровень звука на концертах часто превышает 95 дБ, тогда как безопасный максимум для ушей — около 80.

Советы шаг за шагом: как слушать без вреда

Подбирайте наушники, которые удобно сидят и не давят на уши. Не превышайте 60% от максимальной громкости. Делайте паузы каждые 1-2 часа прослушивания. Используйте шумоподавление, чтобы не повышать уровень звука в транспорте. После громких мероприятий дайте ушам день отдыха без наушников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Долго слушать громкую музыку → шум в ушах, усталость → ограничьте громкость в настройках телефона. Использовать дешёвые модели без сертификации → раздражение кожи, плохой звук → выбирайте наушники с маркировкой качества и безопасными материалами. Не делать перерывов → снижение чувствительности к звуку → включайте таймер или напоминание каждые полтора часа.

А что если использовать их постоянно

Длительное ношение наушников с шумоподавлением может немного изменить восприятие звука. По словам Клэр Бентон, у некоторых людей временно снижается способность различать речь на фоне шумов, когда они снимают устройство. Это не болезнь, а адаптация слуха, но чередовать тишину и прослушивание полезно для мозга.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Удобство и свобода от проводов Аккумулятор требует регулярной зарядки Качественный звук и шумоподавление Возможен дискомфорт при долгом ношении Поддержка голосовых ассистентов Стоимость выше, чем у проводных моделей Возможность звонков и управления Риск перегрузки слуха при высокой громкости

FAQ

Как определить безопасную громкость?

Если вы всё ещё слышите окружающие звуки при включённой музыке — уровень безопасен.

Сколько стоят хорошие наушники с шумоподавлением в России?

Надёжные модели можно найти от 6 до 10 тысяч рублей. Переплачивать за бренд не обязательно.

Что выбрать: наушники или беруши?

Для прослушивания музыки лучше первое, для защиты на концертах — второе.

Мифы и правда

Миф: Bluetooth-наушники вредят мозгу.

Правда: уровень излучения крайне низкий и не опасен для человека.

Миф: шумоподавление портит слух.

Правда:наоборот, снижает нагрузку, если не злоупотреблять громкостью.

Миф: чем дороже — тем безопаснее.

Правда: цена не всегда показатель качества и безопасности.

Сон и психология

Многие россияне слушают подкасты или музыку перед сном, чтобы расслабиться. Это помогает уснуть, но не стоит спать с наушниками каждую ночь. Лучше включить таймер автоотключения или заменить звук на белый шум через колонку. Уши тоже нуждаются в отдыхе.

Три интересных факта

Bluetooth-излучение в миллион раз слабее микроволнового. При громкости смартфона на 70% уровень достигает 90 дБ — как шум мотоцикла. Некоторые современные модели отслеживают громкость и предупреждают пользователя о риске для слуха.

Исторический контекст

Беспроводные наушники появились в 1990-е, но популярными стали после выхода первых AirPods в 2016 году. С тех пор рынок вырос в десятки раз. Сегодня наушники не просто воспроизводят звук, а регулируют шум, принимают звонки, подключаются к "умным" часам и даже измеряют частоту сердечных сокращений. В России продажи таких устройств ежегодно растут: по данным аналитиков, в 2024 году объём рынка превысил 30 миллионов штук.