Когда суставы болят, а гемоглобин падает: воспаление превращает железо в недоступный клад

Воспаление при ревматоидном артрите снижает уровень гемоглобина — ревматолог

Ревматоидный артрит относится к заболеваниям, которые затрагивают не только суставы, но и весь организм. На фоне длительного воспаления меняется работа иммунной системы, обмен веществ и даже процессы кроветворения. Поэтому у многих пациентов в анализах постепенно снижается гемоглобин — показатель, тесно связанный с качеством жизни, уровнем энергии и переносимостью нагрузок.

Доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко подчёркивает, что ключевой причиной анемии при ревматоидном артрите выступает системное воспаление, влияющее на обмен железа и доступность микроэлементов для костного мозга.

"Главный механизм снижения гемоглобина в клиническом анализе крови при ревматоидном артрите — это анемия хронического заболевания. При активном воспалительном процессе повышается уровень интерлейкина-6, что усиливает выработку гепсидина — вещества, "запирающего" железо в депо и уменьшающего его всасывание", — рассказала врач Алеся Клименко.

Специалист поясняет, что даже при достаточном количестве железа в организме оно буквально "блокируется" гепсидином: элемент остаётся в депо и не поступает в кроветворную систему. В итоге костный мозг испытывает недостаток сырья для синтеза гемоглобина, что приводит к слабости, ухудшению переносимости нагрузок и стойкой усталости.

Помимо воспаления, на развитие анемии могут влиять дополнительные факторы. Пациенты, принимающие противовоспалительные препараты длительно, иногда сталкиваются с желудочно-кишечными кровотечениями — это прямой путь к железодефициту. Ещё один возможный механизм — недостаток витамина B12 или фолатов, без которых образование эритроцитов становится неполноценным, добавляет Газета.Ru.

Сравнение возможных причин снижения гемоглобина

Причина Механизм Что происходит в организме Анемия хронического заболевания высокие уровни гепсидина, блокировка железа железо есть, но недоступно Железодефицит потеря крови, нарушения всасывания пустые запасы железа, снижение ферритина Дефицит B12 нарушение всасывания, питание образование крупных, "незрелых" эритроцитов Дефицит фолатов неполноценная диета, лекарства замедленное деление клеток костного мозга

Советы шаг за шагом

Сдать клинический анализ крови и ферритин для оценки запасов железа. Пройти обследование на уровень B12 и фолиевой кислоты. Обсудить с ревматологом противовоспалительную терапию — биологические препараты и современные НПВС помогают снижать активность воспаления. Поддерживать разнообразное питание: красное мясо, гречка, шпинат, бобовые, рыба. Использовать мягкие формы нагрузки — йога, ЛФК, аквааэробика — чтобы поддерживать суставы без перегрузки. Применять гастропротекторы при необходимости, если есть риск желудочного кровотечения. Следить за уровнем витаминов с помощью добавок при подтверждённом дефиците. Питьевой режим — не менее 1,5 литра воды — улучшает общее состояние и переносимость терапии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать снижение гемоглобина → хроническая усталость, одышка → контроль анализов каждые 2-3 месяца.

Самостоятельно принимать железо → риск передозировки и перегруженности депо → назначение препаратов врачом после диагностики.

Пропускать приёмы пищи → ухудшение усвоения железа → регулярный режим с белком и зелёными овощами.

Использовать НПВС без защиты желудка → повышенный риск скрытых кровотечений → гастропротекторы и корректировка доз.

Отказываться от физической активности → усиление скованности суставов → ЛФК под контролем специалиста.

А что если…

…анализы показывают нормальный ферритин, но гемоглобин низкий?

Это может быть анемия хронического заболевания — железо присутствует, но организм не может его использовать.

…воспаление слабое, а анемия выраженная?

Возможен дефицит B12 или фолиевой кислоты — требуется уточнение причин.

…терапия уже назначена, но показатели не растут?

Иногда организму нужно время, чтобы восстановить кроветворение после длительного воспалительного процесса.

Плюсы и минусы корректировки лечения

Подход Плюсы Минусы Подавление воспаления улучшение гемоглобина, меньше боли требует времени, возможны побочные эффекты Приём железа быстрое восстановление запасов риск передозировки при неправильном назначении Витамины B12 и фолаты нормализация эритропоэза нужно подтверждение дефицита Диетические изменения мягкое улучшение состояния эффект менее выраженный при активном воспалении

FAQ

Как выбрать добавки железа?

Только после анализа ферритина и консультации с врачом. Формы железа отличаются переносимостью и эффективностью.

Сколько длится восстановление гемоглобина?

От нескольких недель до месяцев — зависит от активности воспаления и причины анемии.

Что лучше при ревматоидном артрите — таблетки железа или коррекция питания?

Если причина — анемия хронического заболевания, питание помогает мало: важнее контролировать воспаление.

Мифы и правда

Миф: анемия при артрите — только от нехватки железа.

Правда: часто железо есть, но оно недоступно из-за гепсидина.

Миф: повышение гемоглобина возможно только препаратами.

Правда: при хорошем контроле воспаления показатели растут самостоятельно.

Миф: низкий гемоглобин — не повод для обследования.

Правда: анемия может быть важным признаком активности болезни.

Три интересных факта

Анемия хронического заболевания встречается у половины пациентов с активным ревматоидным артритом. Гепсидин был открыт лишь в начале 2000-х годов, что изменило понимание обмена железа. Витамин B12 может хуже усваиваться с возрастом, особенно при заболеваниях ЖКТ.

"Эффективное подавление воспаления обычно сопровождается ростом уровня гемоглобина. Поэтому, если у вас возникают боли и скованность в суставах, лучше сразу обратиться к врачу для выявления причины и назначения лечения", — заключила доктор Алеся Клименко.

Исторический контекст

Первые упоминания анемии при воспалительных заболеваниях появились ещё в конце XIX века.

В середине XX века анемию хронических заболеваний выделили как отдельный тип.

Современная терапия биологическими препаратами доказала способность улучшать уровень гемоглобина без дополнительного железа.