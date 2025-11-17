Когда суставы болят, а гемоглобин падает: воспаление превращает железо в недоступный клад

Ревматоидный артрит относится к заболеваниям, которые затрагивают не только суставы, но и весь организм. На фоне длительного воспаления меняется работа иммунной системы, обмен веществ и даже процессы кроветворения. Поэтому у многих пациентов в анализах постепенно снижается гемоглобин — показатель, тесно связанный с качеством жизни, уровнем энергии и переносимостью нагрузок.
Доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко подчёркивает, что ключевой причиной анемии при ревматоидном артрите выступает системное воспаление, влияющее на обмен железа и доступность микроэлементов для костного мозга.
"Главный механизм снижения гемоглобина в клиническом анализе крови при ревматоидном артрите — это анемия хронического заболевания. При активном воспалительном процессе повышается уровень интерлейкина-6, что усиливает выработку гепсидина — вещества, "запирающего" железо в депо и уменьшающего его всасывание", — рассказала врач Алеся Клименко.
Специалист поясняет, что даже при достаточном количестве железа в организме оно буквально "блокируется" гепсидином: элемент остаётся в депо и не поступает в кроветворную систему. В итоге костный мозг испытывает недостаток сырья для синтеза гемоглобина, что приводит к слабости, ухудшению переносимости нагрузок и стойкой усталости.
Помимо воспаления, на развитие анемии могут влиять дополнительные факторы. Пациенты, принимающие противовоспалительные препараты длительно, иногда сталкиваются с желудочно-кишечными кровотечениями — это прямой путь к железодефициту. Ещё один возможный механизм — недостаток витамина B12 или фолатов, без которых образование эритроцитов становится неполноценным, добавляет Газета.Ru.
|Причина
|Механизм
|Что происходит в организме
|Анемия хронического заболевания
|высокие уровни гепсидина, блокировка железа
|железо есть, но недоступно
|Железодефицит
|потеря крови, нарушения всасывания
|пустые запасы железа, снижение ферритина
|Дефицит B12
|нарушение всасывания, питание
|образование крупных, "незрелых" эритроцитов
|Дефицит фолатов
|неполноценная диета, лекарства
|замедленное деление клеток костного мозга
Сдать клинический анализ крови и ферритин для оценки запасов железа.
Пройти обследование на уровень B12 и фолиевой кислоты.
Обсудить с ревматологом противовоспалительную терапию — биологические препараты и современные НПВС помогают снижать активность воспаления.
Поддерживать разнообразное питание: красное мясо, гречка, шпинат, бобовые, рыба.
Использовать мягкие формы нагрузки — йога, ЛФК, аквааэробика — чтобы поддерживать суставы без перегрузки.
Применять гастропротекторы при необходимости, если есть риск желудочного кровотечения.
Следить за уровнем витаминов с помощью добавок при подтверждённом дефиците.
Питьевой режим — не менее 1,5 литра воды — улучшает общее состояние и переносимость терапии.
…анализы показывают нормальный ферритин, но гемоглобин низкий?
Это может быть анемия хронического заболевания — железо присутствует, но организм не может его использовать.
…воспаление слабое, а анемия выраженная?
Возможен дефицит B12 или фолиевой кислоты — требуется уточнение причин.
…терапия уже назначена, но показатели не растут?
Иногда организму нужно время, чтобы восстановить кроветворение после длительного воспалительного процесса.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Подавление воспаления
|улучшение гемоглобина, меньше боли
|требует времени, возможны побочные эффекты
|Приём железа
|быстрое восстановление запасов
|риск передозировки при неправильном назначении
|Витамины B12 и фолаты
|нормализация эритропоэза
|нужно подтверждение дефицита
|Диетические изменения
|мягкое улучшение состояния
|эффект менее выраженный при активном воспалении
Как выбрать добавки железа?
Только после анализа ферритина и консультации с врачом. Формы железа отличаются переносимостью и эффективностью.
Сколько длится восстановление гемоглобина?
От нескольких недель до месяцев — зависит от активности воспаления и причины анемии.
Что лучше при ревматоидном артрите — таблетки железа или коррекция питания?
Если причина — анемия хронического заболевания, питание помогает мало: важнее контролировать воспаление.
Анемия хронического заболевания встречается у половины пациентов с активным ревматоидным артритом.
Гепсидин был открыт лишь в начале 2000-х годов, что изменило понимание обмена железа.
Витамин B12 может хуже усваиваться с возрастом, особенно при заболеваниях ЖКТ.
"Эффективное подавление воспаления обычно сопровождается ростом уровня гемоглобина. Поэтому, если у вас возникают боли и скованность в суставах, лучше сразу обратиться к врачу для выявления причины и назначения лечения", — заключила доктор Алеся Клименко.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.