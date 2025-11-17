Организм включает режим копить всё: какое сочетание еды и привычек запускает скрытый механизм ожирения

Инсулин усиливает накопление жира при инсулинорезистентности — эндокринолог

Инсулинорезистентность развивается постепенно: сначала клетки перестают воспринимать гормон так чувствительно, как раньше, а затем поджелудочная железа пытается "компенсировать" эту ошибку, усиливая выработку инсулина. Именно этот избыток и становится причиной накопления жира, сбоя обмена веществ и ряда других последствий, которые ощущаются на уровне самочувствия.

Врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина подчёркивает, что механизм начинается с потери клетками чувствительности, а затем приводит к перегрузке поджелудочной железы.

"Это состояние, при котором клетки организма чувствуют инсулин хуже, поэтому поджелудочной железе приходится вырабатывать его больше. Как известно, любое вещество при передозировке может стать ядом, это касается и инсулина", — сказала врач Наталья Таныгина.

По её словам, избыточный инсулин проявляет выраженный липогенный эффект: помогает жирам быстро усваиваться и одновременно мешает им расщепляться. Жировая ткань активно "запасает" лишнюю энергию, и постепенно жир откладывается не только под кожей, но и внутри — вокруг жизненно важных органов, сообщает Газета.Ru.

Основные причины: питание и низкая активность

Таныгина отмечает, что формированию инсулинорезистентности способствуют два фактора — злоупотребление легкоусвояемыми углеводами и малоподвижный образ жизни. Она подчёркивает, что продукты с быстрыми сахарами резко повышают уровень глюкозы.

"Легкоусвояемые углеводы — это продукты, из которых сахар очень быстро попадает в кровь. Так, например, обычный сахар начинает расщепляться уже во рту и повышать сахар в крови, не достигнув желудка", — пояснила врач Наталья Таныгина.

Эксперт добавляет, что сладкие напитки особенно опасны из-за высокой концентрации сахара, а гиподинамия ухудшает чувствительность мышц к инсулину. Движение помогает расходовать гормон и снижать нагрузку на поджелудочную железу.

Сравнение продуктов по влиянию на уровень сахара

Категория продукта Насколько быстро повышает сахар Особенности Сладкие напитки Очень быстро сахар в максимально доступной форме Выпечка из белой муки Быстро легко расщепляемый крахмал Рисовая мука, рисовые изделия Быстро высокий гликемический индекс Цельнозерновые продукты Медленнее больше клетчатки и плотный помол Белок + клетчатка Стабильно замедляет усвоение углеводов

Советы шаг за шагом

Заменить сахар на более медленные источники углеводов: крупы, фрукты, овощи. Исключить сладкие напитки и использовать воду, несладкий чай, минеральную воду. Уменьшить количество белой муки: заменить на цельнозерновую или овсяную. Добавить физическую нагрузку — быструю ходьбу, домашние тренировки, плавание. Укреплять мышечную массу: использовать резинки, гантели, фитнес-инвентарь. Следить за режимом питания: регулярные приёмы пищи снижают тягу к сладкому. Контролировать сон — 7-8 часов помогают стабилизировать аппетит и гормоны. Использовать гаджеты для отслеживания активности: фитнес-браслет, шагомер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Постоянные сладкие напитки → резкие скачки сахара → газированная вода без сахара.

Частые булочки и выпечка → рост висцерального жира → хлебцы из цельного зерна.

Сидячая работа без пауз → ухудшение чувствительности к инсулину → ходьба каждые 1-2 часа.

Пропуски приёмов пищи → вечерние переедания → белковый завтрак (омлет, творог).

Готовые сладости → избыток рафинированного сахара → домашние десерты без белой муки.

А что если…

…нет возможности заниматься спортом? Подойдут короткие активности: 15 минут ходьбы, подъем по лестнице, упражнения с собственным весом.

…тяга к сладкому слишком сильная? Поможет постепенное снижение дозировки, ягоды, фрукты, сладости на стевии.

…вес не уходит? Возможно, стоит скорректировать углеводы или добавить силовые нагрузки.

Плюсы и минусы изменений

Изменение Плюсы Минусы Меньше быстрых углеводов стабилизация сахара, меньше голода сложнее в первое время Больше движения повышение чувствительности к инсулину нужен график Контроль сна снижение тяги к сладкому перестройка режима Сложные углеводы длительное насыщение требуют планирования

FAQ

Как выбрать продукты?

Старайтесь искать цельные, менее обработанные варианты: крупы, бобовые, овощи, белковые продукты.

Что лучше — спортзал или домашние тренировки?

Оба варианта подойдут. Важно регулярное движение, а не место занятий.

Сколько стоит питание при инсулинорезистентности?

Экономичные продукты — крупы, сезонные овощи, яйца, творог — позволяют составить бюджетное меню.

Мифы и правда

Миф: фрукты вредны при инсулинорезистентности.

Правда: клетчатка замедляет усвоение сахара.

Правда: клетчатка замедляет усвоение сахара. Миф: достаточно снизить сахар — и проблема исчезнет.

Правда: без движения чувствительность к инсулину не улучшается.

Правда: без движения чувствительность к инсулину не улучшается. Миф: инсулинорезистентность бывает только у людей с лишним весом.

Правда: она встречается и при нормальной массе тела.

Интересные факты

Мышцы — главный "потребитель" инсулина, поэтому даже лёгкая тренировка улучшает метаболизм. Висцеральный жир выделяет вещества, усиливающие воспаление. Цельнозерновые продукты снижают скорость усвоения сахара почти вдвое по сравнению с белой мукой.

Исторический контекст

В 1921 году был открыт инсулин.

Во второй половине XX века исследователи впервые описали инсулинорезистентность как массовое явление.

Рост производства рафинированных углеводов усилил распространенность метаболических нарушений.