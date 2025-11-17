Организм включает режим копить всё: какое сочетание еды и привычек запускает скрытый механизм ожирения

Инсулинорезистентность развивается постепенно: сначала клетки перестают воспринимать гормон так чувствительно, как раньше, а затем поджелудочная железа пытается "компенсировать" эту ошибку, усиливая выработку инсулина. Именно этот избыток и становится причиной накопления жира, сбоя обмена веществ и ряда других последствий, которые ощущаются на уровне самочувствия.
Врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина подчёркивает, что механизм начинается с потери клетками чувствительности, а затем приводит к перегрузке поджелудочной железы.
"Это состояние, при котором клетки организма чувствуют инсулин хуже, поэтому поджелудочной железе приходится вырабатывать его больше. Как известно, любое вещество при передозировке может стать ядом, это касается и инсулина", — сказала врач Наталья Таныгина.
По её словам, избыточный инсулин проявляет выраженный липогенный эффект: помогает жирам быстро усваиваться и одновременно мешает им расщепляться. Жировая ткань активно "запасает" лишнюю энергию, и постепенно жир откладывается не только под кожей, но и внутри — вокруг жизненно важных органов, сообщает Газета.Ru.
Таныгина отмечает, что формированию инсулинорезистентности способствуют два фактора — злоупотребление легкоусвояемыми углеводами и малоподвижный образ жизни. Она подчёркивает, что продукты с быстрыми сахарами резко повышают уровень глюкозы.
"Легкоусвояемые углеводы — это продукты, из которых сахар очень быстро попадает в кровь. Так, например, обычный сахар начинает расщепляться уже во рту и повышать сахар в крови, не достигнув желудка", — пояснила врач Наталья Таныгина.
Эксперт добавляет, что сладкие напитки особенно опасны из-за высокой концентрации сахара, а гиподинамия ухудшает чувствительность мышц к инсулину. Движение помогает расходовать гормон и снижать нагрузку на поджелудочную железу.
|Категория продукта
|Насколько быстро повышает сахар
|Особенности
|Сладкие напитки
|Очень быстро
|сахар в максимально доступной форме
|Выпечка из белой муки
|Быстро
|легко расщепляемый крахмал
|Рисовая мука, рисовые изделия
|Быстро
|высокий гликемический индекс
|Цельнозерновые продукты
|Медленнее
|больше клетчатки и плотный помол
|Белок + клетчатка
|Стабильно
|замедляет усвоение углеводов
Заменить сахар на более медленные источники углеводов: крупы, фрукты, овощи.
Исключить сладкие напитки и использовать воду, несладкий чай, минеральную воду.
Уменьшить количество белой муки: заменить на цельнозерновую или овсяную.
Добавить физическую нагрузку — быструю ходьбу, домашние тренировки, плавание.
Укреплять мышечную массу: использовать резинки, гантели, фитнес-инвентарь.
Следить за режимом питания: регулярные приёмы пищи снижают тягу к сладкому.
Контролировать сон — 7-8 часов помогают стабилизировать аппетит и гормоны.
Использовать гаджеты для отслеживания активности: фитнес-браслет, шагомер.
…нет возможности заниматься спортом? Подойдут короткие активности: 15 минут ходьбы, подъем по лестнице, упражнения с собственным весом.
…тяга к сладкому слишком сильная? Поможет постепенное снижение дозировки, ягоды, фрукты, сладости на стевии.
…вес не уходит? Возможно, стоит скорректировать углеводы или добавить силовые нагрузки.
|Изменение
|Плюсы
|Минусы
|Меньше быстрых углеводов
|стабилизация сахара, меньше голода
|сложнее в первое время
|Больше движения
|повышение чувствительности к инсулину
|нужен график
|Контроль сна
|снижение тяги к сладкому
|перестройка режима
|Сложные углеводы
|длительное насыщение
|требуют планирования
Как выбрать продукты?
Старайтесь искать цельные, менее обработанные варианты: крупы, бобовые, овощи, белковые продукты.
Что лучше — спортзал или домашние тренировки?
Оба варианта подойдут. Важно регулярное движение, а не место занятий.
Сколько стоит питание при инсулинорезистентности?
Экономичные продукты — крупы, сезонные овощи, яйца, творог — позволяют составить бюджетное меню.
Мышцы — главный "потребитель" инсулина, поэтому даже лёгкая тренировка улучшает метаболизм.
Висцеральный жир выделяет вещества, усиливающие воспаление.
Цельнозерновые продукты снижают скорость усвоения сахара почти вдвое по сравнению с белой мукой.
