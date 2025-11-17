Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горячие радиаторы влияют на здоровье кошек — ветеринары
Отец ребёнка блогера Лерчек выразил поддержку возлюбленной
Домашние кардио-упражнения помогают развивать выносливость без оборудования
Виктория Боня призвала дочь быть осторожнее на первом свидании
Фрукты — лучший перекус при малоподвижной работе — диетолог Белоусова
Возраст морской фауны 249 млн лет — ученые Университета Осло
В Минобрнауки предложили ввести новые сроки обучения в вузах
Работники этих сфер в России столкнулись с резким падением доходов в августе — ЕМИСС
США пригрозили санкциями партнерам России

Организм включает режим копить всё: какое сочетание еды и привычек запускает скрытый механизм ожирения

Инсулин усиливает накопление жира при инсулинорезистентности — эндокринолог
6:37
Здоровье

Инсулинорезистентность развивается постепенно: сначала клетки перестают воспринимать гормон так чувствительно, как раньше, а затем поджелудочная железа пытается "компенсировать" эту ошибку, усиливая выработку инсулина. Именно этот избыток и становится причиной накопления жира, сбоя обмена веществ и ряда других последствий, которые ощущаются на уровне самочувствия.

ожирение голодание
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
ожирение голодание

Врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина подчёркивает, что механизм начинается с потери клетками чувствительности, а затем приводит к перегрузке поджелудочной железы.

"Это состояние, при котором клетки организма чувствуют инсулин хуже, поэтому поджелудочной железе приходится вырабатывать его больше. Как известно, любое вещество при передозировке может стать ядом, это касается и инсулина", — сказала врач Наталья Таныгина.

По её словам, избыточный инсулин проявляет выраженный липогенный эффект: помогает жирам быстро усваиваться и одновременно мешает им расщепляться. Жировая ткань активно "запасает" лишнюю энергию, и постепенно жир откладывается не только под кожей, но и внутри — вокруг жизненно важных органов, сообщает Газета.Ru.

Основные причины: питание и низкая активность

Таныгина отмечает, что формированию инсулинорезистентности способствуют два фактора — злоупотребление легкоусвояемыми углеводами и малоподвижный образ жизни. Она подчёркивает, что продукты с быстрыми сахарами резко повышают уровень глюкозы.

"Легкоусвояемые углеводы — это продукты, из которых сахар очень быстро попадает в кровь. Так, например, обычный сахар начинает расщепляться уже во рту и повышать сахар в крови, не достигнув желудка", — пояснила врач Наталья Таныгина.

Эксперт добавляет, что сладкие напитки особенно опасны из-за высокой концентрации сахара, а гиподинамия ухудшает чувствительность мышц к инсулину. Движение помогает расходовать гормон и снижать нагрузку на поджелудочную железу.

Сравнение продуктов по влиянию на уровень сахара

Категория продукта Насколько быстро повышает сахар Особенности
Сладкие напитки Очень быстро сахар в максимально доступной форме
Выпечка из белой муки Быстро легко расщепляемый крахмал
Рисовая мука, рисовые изделия Быстро высокий гликемический индекс
Цельнозерновые продукты Медленнее больше клетчатки и плотный помол
Белок + клетчатка Стабильно замедляет усвоение углеводов

Советы шаг за шагом

  1. Заменить сахар на более медленные источники углеводов: крупы, фрукты, овощи.

  2. Исключить сладкие напитки и использовать воду, несладкий чай, минеральную воду.

  3. Уменьшить количество белой муки: заменить на цельнозерновую или овсяную.

  4. Добавить физическую нагрузку — быструю ходьбу, домашние тренировки, плавание.

  5. Укреплять мышечную массу: использовать резинки, гантели, фитнес-инвентарь.

  6. Следить за режимом питания: регулярные приёмы пищи снижают тягу к сладкому.

  7. Контролировать сон — 7-8 часов помогают стабилизировать аппетит и гормоны.

  8. Использовать гаджеты для отслеживания активности: фитнес-браслет, шагомер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Постоянные сладкие напитки → резкие скачки сахара → газированная вода без сахара.
  • Частые булочки и выпечка → рост висцерального жира → хлебцы из цельного зерна.
  • Сидячая работа без пауз → ухудшение чувствительности к инсулину → ходьба каждые 1-2 часа.
  • Пропуски приёмов пищи → вечерние переедания → белковый завтрак (омлет, творог).
  • Готовые сладости → избыток рафинированного сахара → домашние десерты без белой муки.

А что если…

…нет возможности заниматься спортом? Подойдут короткие активности: 15 минут ходьбы, подъем по лестнице, упражнения с собственным весом.
…тяга к сладкому слишком сильная? Поможет постепенное снижение дозировки, ягоды, фрукты, сладости на стевии.
…вес не уходит? Возможно, стоит скорректировать углеводы или добавить силовые нагрузки.

Плюсы и минусы изменений

Изменение Плюсы Минусы
Меньше быстрых углеводов стабилизация сахара, меньше голода сложнее в первое время
Больше движения повышение чувствительности к инсулину нужен график
Контроль сна снижение тяги к сладкому перестройка режима
Сложные углеводы длительное насыщение требуют планирования

FAQ

Как выбрать продукты?
Старайтесь искать цельные, менее обработанные варианты: крупы, бобовые, овощи, белковые продукты.

Что лучше — спортзал или домашние тренировки?
Оба варианта подойдут. Важно регулярное движение, а не место занятий.

Сколько стоит питание при инсулинорезистентности?
Экономичные продукты — крупы, сезонные овощи, яйца, творог — позволяют составить бюджетное меню.

Мифы и правда

  • Миф: фрукты вредны при инсулинорезистентности.
    Правда: клетчатка замедляет усвоение сахара.
  • Миф: достаточно снизить сахар — и проблема исчезнет.
    Правда: без движения чувствительность к инсулину не улучшается.
  • Миф: инсулинорезистентность бывает только у людей с лишним весом.
    Правда: она встречается и при нормальной массе тела.

Интересные факты

  1. Мышцы — главный "потребитель" инсулина, поэтому даже лёгкая тренировка улучшает метаболизм.

  2. Висцеральный жир выделяет вещества, усиливающие воспаление.

  3. Цельнозерновые продукты снижают скорость усвоения сахара почти вдвое по сравнению с белой мукой.

Исторический контекст

  • В 1921 году был открыт инсулин.
  • Во второй половине XX века исследователи впервые описали инсулинорезистентность как массовое явление.
  • Рост производства рафинированных углеводов усилил распространенность метаболических нарушений.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Садоводство, цветоводство
Новые пучковые гибриды огурцов показывают рекордную урожайность — агрономы
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Засор растёт, как снежный ком: половина стакана решает проблему без единого движения
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
США требуют объяснений от Ирана по захвату танкера Talara, но угрожать не решаются Любовь Степушова Журналист Марриотт описал рост постграмотности — The Times Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Ничтожный вес, колоссальная власть: существо у окна использует коллективный разум, чтобы править миром
Последние материалы
В Минобрнауки предложили ввести новые сроки обучения в вузах
Работники этих сфер в России столкнулись с резким падением доходов в августе — ЕМИСС
США пригрозили санкциями партнерам России
В аэропорт лучше прибывать за 2-3 часа до вылета — тревел-эксперт Синельников
Оксана Самойлова сообщила подробности развода с Джиганом
Сода, лимон и соль удаляют накипь и пригар с утюга
Мощность Jeep Grand Cherokee выросла до 324 л.с. сообщил Stellantis
Риск воспаления пищевода может быть из-за таблеток — врачи
Нагрев пищи в пластике увеличивает миграцию химикатов
В Германии заявили о возможности восстановления отношений с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.