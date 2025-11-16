Без рецепта, но с пользой: какие витаминные добавки реально поднимают настроение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Современный ритм жизни диктует свои правила — постоянный стресс, недосыпание и высокая нагрузка заставляют людей искать безопасные способы поддерживать эмоциональное равновесие. Всё чаще внимание обращают на витамины и биодобавки с мягким антидепрессивным эффектом. Но что из них действительно работает, а что — просто реклама? Разъясняет врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Плач человека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плач человека

Что влияет на настроение на биохимическом уровне

Настроение — это не просто эмоции. Оно напрямую связано с обменом веществ в мозге, уровнем гормонов и балансом нейромедиаторов — серотонина, дофамина, мелатонина. Когда эти вещества вырабатываются в недостаточном количестве, появляется раздражительность, апатия, тревожность или бессонница.

"Витамины группы В влияют на метаболизм всех тканей в организме, в том числе и тканей мозга. Глицин — это аминокислота, действует как нейропротектор, то есть вещество, защищающее нервную ткань. Свойства триптофана как регулятора метаболизма связаны с тем, что он — предшественник двух веществ, очень активно влияющих на работу нервной системы", — подчеркнула врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По её словам, триптофан — это аминокислота, из которой синтезируются серотонин и мелатонин. Первая отвечает за ощущение радости и спокойствия, вторая — за качественный сон.

Натуральные помощники нервной системы

  • Витамины группы B.
    Комплекс B1, B6, B12 участвует в образовании нейромедиаторов и поддерживает нормальную работу нервных клеток. Недостаток этих веществ часто приводит к раздражительности и утомляемости.
  • Магний.
    Минерал, регулирующий стрессовую реакцию организма. Снижает уровень кортизола — гормона тревоги, помогает расслабиться и улучшает сон.
  • Триптофан.
    Предшественник серотонина. Содержится в индейке, овсе, бананах, орехах. В добавках триптофан используют для нормализации сна и профилактики сезонных депрессий.
  • Глицин.
    Аминокислота, которая улучшает память и снижает возбудимость нервной системы. Рекомендована при стрессах и умственных перегрузках.
  • Омега-3 жирные кислоты.
    Снижают воспалительные процессы и улучшают работу мозга. Дефицит Омега-3 часто проявляется в виде апатии и сниженной концентрации.

Советы шаг за шагом: как поддержать настроение без рецепта

1. Начните с базового анализа — узнайте уровень витамина D, магния и В12 в крови. Их нехватка — частая причина эмоциональных спадов.
2. Подберите добавки с доказанной эффективностью: витамины группы B, магний, триптофан или глицин.
3. Принимайте их курсом не менее 30 дней, соблюдая дозировку, указанную в инструкции.
4. Не ждите мгновенного эффекта — улучшение наступает постепенно, по мере накопления вещества в организме.
5. Сочетайте добавки с физической активностью и полноценным сном: только в комплексе они дают устойчивый результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать приём "антидепрессантов" без понимания причины упадка сил.
Последствие: отсутствие эффекта, а иногда — усиление тревожности.
Альтернатива: сдать анализы, исключить дефицит витаминов и гормональные сбои.

Ошибка: принимать несколько добавок одновременно.
Последствие: избыточная нагрузка на печень и почки.
Альтернатива: выбрать одну-две добавки по рекомендации специалиста.

Ошибка: ждать, что витамины заменят полноценный отдых.
Последствие: хронический стресс, бессонница и эмоциональное выгорание.
Альтернатива: сочетать приём добавок с режимом сна, прогулками и физической активностью.

А что если ничего не помогает?

Если после месяца приёма витаминов и нормализации режима сна настроение не улучшается, стоит обратиться к врачу. Возможно, за снижением тонуса скрываются эндокринные нарушения, анемия или дефицит щитовидных гормонов. Иногда к мягким биодобавкам добавляют короткий курс растительных средств — зверобой, пассифлора, родиола розовая — но только по согласованию с врачом.

Плюсы и минусы безрецептурных средств

Плюсы Минусы
Безопасны, не вызывают привыкания Эффект выражен умеренно
Можно купить без рецепта Требуется длительный приём
Поддерживают нервную систему Не подходят при клинической депрессии
Совместимы с другими препаратами Возможна индивидуальная непереносимость

FAQ

Как выбрать добавку для настроения?
Ищите средства с сертификацией и прозрачным составом. Избегайте "волшебных таблеток" с обещанием мгновенного счастья.

Сколько времени нужно, чтобы почувствовать эффект?
В среднем 2-4 недели при регулярном приёме и соблюдении режима сна и питания.

Можно ли принимать добавки детям или подросткам?
Только после консультации с врачом — у детей другие нормы обмена веществ и дозировки.

Мифы и правда

Миф: лёгкие антидепрессанты можно пить бесконтрольно.
Правда: даже витамины в избытке могут вызвать побочные эффекты.

Миф: добавки не работают.
Правда: при подтверждённом дефиците магния, витаминов группы B или Омега-3 эффект доказан клинически.

Миф: для улучшения настроения достаточно одной таблетки.
Правда: устойчивый результат достигается только при комплексном подходе — питание, сон, физическая активность.

Три факта о "натуральных антидепрессантах"

  1. Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях, включая регуляцию стресса.
  2. Глицин активно используют даже в реабилитации после инсультов — он безопасен и улучшает когнитивные функции.
  3. Триптофан содержится в шоколаде, орехах, индейке и помогает выработке серотонина естественным путём.

Ещё в середине XX века для борьбы с депрессией использовали только синтетические препараты с сильными побочными эффектами. Со временем учёные доказали, что питание и микроэлементы играют ключевую роль в регуляции эмоций. Именно тогда появились первые БАДы с триптофаном, витаминами группы B и магнием — безопасная альтернатива классическим антидепрессантам. Сегодня этот подход активно поддерживают неврологи и эндокринологи: коррекция дефицитов часто возвращает энергию без медикаментозного вмешательства.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
