Без рецепта, но с пользой: какие витаминные добавки реально поднимают настроение

Современный ритм жизни диктует свои правила — постоянный стресс, недосыпание и высокая нагрузка заставляют людей искать безопасные способы поддерживать эмоциональное равновесие. Всё чаще внимание обращают на витамины и биодобавки с мягким антидепрессивным эффектом. Но что из них действительно работает, а что — просто реклама? Разъясняет врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
Настроение — это не просто эмоции. Оно напрямую связано с обменом веществ в мозге, уровнем гормонов и балансом нейромедиаторов — серотонина, дофамина, мелатонина. Когда эти вещества вырабатываются в недостаточном количестве, появляется раздражительность, апатия, тревожность или бессонница.
"Витамины группы В влияют на метаболизм всех тканей в организме, в том числе и тканей мозга. Глицин — это аминокислота, действует как нейропротектор, то есть вещество, защищающее нервную ткань. Свойства триптофана как регулятора метаболизма связаны с тем, что он — предшественник двух веществ, очень активно влияющих на работу нервной системы", — подчеркнула врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По её словам, триптофан — это аминокислота, из которой синтезируются серотонин и мелатонин. Первая отвечает за ощущение радости и спокойствия, вторая — за качественный сон.
1. Начните с базового анализа — узнайте уровень витамина D, магния и В12 в крови. Их нехватка — частая причина эмоциональных спадов.
2. Подберите добавки с доказанной эффективностью: витамины группы B, магний, триптофан или глицин.
3. Принимайте их курсом не менее 30 дней, соблюдая дозировку, указанную в инструкции.
4. Не ждите мгновенного эффекта — улучшение наступает постепенно, по мере накопления вещества в организме.
5. Сочетайте добавки с физической активностью и полноценным сном: только в комплексе они дают устойчивый результат.
Ошибка: начинать приём "антидепрессантов" без понимания причины упадка сил.
Последствие: отсутствие эффекта, а иногда — усиление тревожности.
Альтернатива: сдать анализы, исключить дефицит витаминов и гормональные сбои.
Ошибка: принимать несколько добавок одновременно.
Последствие: избыточная нагрузка на печень и почки.
Альтернатива: выбрать одну-две добавки по рекомендации специалиста.
Ошибка: ждать, что витамины заменят полноценный отдых.
Последствие: хронический стресс, бессонница и эмоциональное выгорание.
Альтернатива: сочетать приём добавок с режимом сна, прогулками и физической активностью.
Если после месяца приёма витаминов и нормализации режима сна настроение не улучшается, стоит обратиться к врачу. Возможно, за снижением тонуса скрываются эндокринные нарушения, анемия или дефицит щитовидных гормонов. Иногда к мягким биодобавкам добавляют короткий курс растительных средств — зверобой, пассифлора, родиола розовая — но только по согласованию с врачом.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасны, не вызывают привыкания
|Эффект выражен умеренно
|Можно купить без рецепта
|Требуется длительный приём
|Поддерживают нервную систему
|Не подходят при клинической депрессии
|Совместимы с другими препаратами
|Возможна индивидуальная непереносимость
Как выбрать добавку для настроения?
Ищите средства с сертификацией и прозрачным составом. Избегайте "волшебных таблеток" с обещанием мгновенного счастья.
Сколько времени нужно, чтобы почувствовать эффект?
В среднем 2-4 недели при регулярном приёме и соблюдении режима сна и питания.
Можно ли принимать добавки детям или подросткам?
Только после консультации с врачом — у детей другие нормы обмена веществ и дозировки.
Миф: лёгкие антидепрессанты можно пить бесконтрольно.
Правда: даже витамины в избытке могут вызвать побочные эффекты.
Миф: добавки не работают.
Правда: при подтверждённом дефиците магния, витаминов группы B или Омега-3 эффект доказан клинически.
Миф: для улучшения настроения достаточно одной таблетки.
Правда: устойчивый результат достигается только при комплексном подходе — питание, сон, физическая активность.
Ещё в середине XX века для борьбы с депрессией использовали только синтетические препараты с сильными побочными эффектами. Со временем учёные доказали, что питание и микроэлементы играют ключевую роль в регуляции эмоций. Именно тогда появились первые БАДы с триптофаном, витаминами группы B и магнием — безопасная альтернатива классическим антидепрессантам. Сегодня этот подход активно поддерживают неврологи и эндокринологи: коррекция дефицитов часто возвращает энергию без медикаментозного вмешательства.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.