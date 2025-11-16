Тихий враг под маской инфекции: почему детский диабет часто путают с расстройством желудка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сахарный диабет у детей — болезнь, которая может долгое время оставаться незамеченной. Родители часто принимают первые симптомы за обычное недомогание, усталость или даже кишечную инфекцию. Однако промедление в диагностике способно привести к серьёзным осложнениям. Главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова рассказала, как распознать скрытые признаки болезни и не упустить время.

Девочка ест сладкое
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка ест сладкое

Почему диабет у детей часто не замечают

Проблема в том, что диабет редко начинается остро. Сначала ребёнок может выглядеть абсолютно здоровым: активен, нормально ест, не жалуется. Но постепенно проявляются скрытые сигналы, которые родители списывают на стресс, переутомление или смену режима.

"Бывает, думают про кишечную инфекцию, потому что болит живот, рвота у больного и его везут в инфекционную больницу, но не измеряют уровень сахара в крови", — пояснила доктор медицинских наук, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова.

По словам специалиста, такие случаи происходят часто, а между тем достаточно простого измерения сахара, чтобы спасти ребёнку жизнь.

Скрытые симптомы, на которые стоит обратить внимание

Некоторые признаки диабета могут казаться "безобидными" или временными. Но если они повторяются — это повод проверить уровень глюкозы.

  • Частое мочеиспускание. Ребёнок стал чаще бегать в туалет, особенно ночью. Иногда случаются ночные пробуждения или "мокрые простыни".
  • Сильная жажда. Постоянное желание пить даже после стакана воды или чая.
  • Снижение веса. Масса тела падает, несмотря на хороший аппетит.
  • Слабость и сонливость. После активных игр ребёнок быстро утомляется, становится вялым.
  • Запах ацетона изо рта. Один из тревожных сигналов, требующих немедленной проверки.

Такие симптомы могут проявляться постепенно и не вызывать паники, особенно у родителей маленьких детей. Но именно в этот момент болезнь переходит в активную фазу.

Как действовать родителям

  1. Если ребёнок часто жалуется на жажду или усталость — не ждите, когда "пройдёт само".
  2. Приобретите глюкометр: измерить сахар можно дома, процедура занимает пару минут.
  3. Если показатели превышают норму (у здорового ребёнка натощак 3,3-5,5 ммоль/л) — нужно обратиться к эндокринологу.
  4. В больнице обязательно уточните, чтобы проверили уровень сахара, даже если ребёнка госпитализируют с жалобами на желудок или рвоту.

Эти простые шаги могут предотвратить развитие диабетического кетоацидоза — состояния, при котором организм отравляется продуктами распада жиров из-за нехватки инсулина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать рвоту или боль в животе признаком кишечной инфекции.
Последствие: позднее выявление диабета, риск комы.
Альтернатива: измерить уровень сахара при первых подозрениях.

Ошибка: не обращать внимания на ночную жажду и частые походы в туалет.
Последствие: заболевание переходит в тяжёлую форму.
Альтернатива: пройти скрининг в поликлинике, сдать анализ крови на глюкозу.

Ошибка: лечить ребёнка самостоятельно.
Последствие: потеря времени и ухудшение состояния.
Альтернатива: обратиться к эндокринологу и получить профессиональные рекомендации.

А что если диабет всё-таки подтвердился?

Диагноз "сахарный диабет" — не приговор. Современные технологии позволяют детям жить полноценно, заниматься спортом, учиться и развиваться. Главное — научиться контролировать уровень сахара и вовремя корректировать дозу инсулина.

Сейчас доступны удобные сенсоры непрерывного мониторинга глюкозы. Они позволяют родителям и врачам отслеживать показатели в режиме реального времени через смартфон. Это снижает стресс и помогает вовремя реагировать на изменения.

Плюсы и минусы раннего выявления

Плюсы Минусы
Возможность начать лечение вовремя Необходимость постоянного контроля
Предотвращение осложнений Эмоциональная нагрузка на родителей
Полноценная жизнь без ограничений Требуется дисциплина и внимание
Минимальные риски для сердца, почек и зрения Финансовые расходы на расходники

FAQ

Как часто нужно проверять уровень сахара у ребёнка?
Если ребёнок здоров и нет жалоб — достаточно раз в год при плановом осмотре. При наследственной предрасположенности — раз в 3-6 месяцев.

Можно ли определить диабет без анализов?
Нет. Симптомы лишь указывают на вероятность. Диагноз ставят только после лабораторных тестов.

Сколько стоит глюкометр и тест-полоски?
Базовые модели стоят от 1000 рублей, тест-полоски — около 600 рублей за упаковку. Некоторые регионы обеспечивают семьи бесплатными расходниками.

Мифы и правда

Миф: диабет бывает только у взрослых.
Правда: каждый год в России регистрируют сотни случаев диабета у детей младше десяти лет.

Миф: сладости вызывают диабет.
Правда: избыток сахара не вызывает болезнь напрямую, но повышает нагрузку на поджелудочную железу.

Миф: если начать колоть инсулин, ребёнок станет зависимым.
Правда: инсулин — не зависимость, а жизненно необходимая поддержка, как очки при плохом зрении.

Три факта о детском диабете

  1. Большинство случаев диабета 1 типа проявляется в возрасте от 5 до 14 лет.
  2. У девочек болезнь диагностируют немного чаще, чем у мальчиков.
  3. При своевременном лечении дети с диабетом живут столь же долго, как и их сверстники.

Ещё сто лет назад диагноз "диабет" звучал как приговор. Всё изменилось в 1921 году, когда Фредерик Бантинг и Чарльз Бест открыли инсулин. Это открытие спасло миллионы жизней и дало шанс детям по всему миру жить без ограничений. Сегодня медицина шагнула ещё дальше — появились инсулиновые помпы и сенсоры, которые делают контроль уровня сахара максимально простым и безболезненным.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
