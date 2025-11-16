Тихий враг под маской инфекции: почему детский диабет часто путают с расстройством желудка

Диабет у детей часто маскируется под инфекцию — эндокринолог Петеркова

Сахарный диабет у детей — болезнь, которая может долгое время оставаться незамеченной. Родители часто принимают первые симптомы за обычное недомогание, усталость или даже кишечную инфекцию. Однако промедление в диагностике способно привести к серьёзным осложнениям. Главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова рассказала, как распознать скрытые признаки болезни и не упустить время.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка ест сладкое

Почему диабет у детей часто не замечают

Проблема в том, что диабет редко начинается остро. Сначала ребёнок может выглядеть абсолютно здоровым: активен, нормально ест, не жалуется. Но постепенно проявляются скрытые сигналы, которые родители списывают на стресс, переутомление или смену режима.

"Бывает, думают про кишечную инфекцию, потому что болит живот, рвота у больного и его везут в инфекционную больницу, но не измеряют уровень сахара в крови", — пояснила доктор медицинских наук, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова.

По словам специалиста, такие случаи происходят часто, а между тем достаточно простого измерения сахара, чтобы спасти ребёнку жизнь.

Скрытые симптомы, на которые стоит обратить внимание

Некоторые признаки диабета могут казаться "безобидными" или временными. Но если они повторяются — это повод проверить уровень глюкозы.

Частое мочеиспускание. Ребёнок стал чаще бегать в туалет, особенно ночью. Иногда случаются ночные пробуждения или "мокрые простыни".

Ребёнок стал чаще бегать в туалет, особенно ночью. Иногда случаются ночные пробуждения или "мокрые простыни". Сильная жажда. Постоянное желание пить даже после стакана воды или чая.

Постоянное желание пить даже после стакана воды или чая. Снижение веса. Масса тела падает, несмотря на хороший аппетит.

Масса тела падает, несмотря на хороший аппетит. Слабость и сонливость. После активных игр ребёнок быстро утомляется, становится вялым.

После активных игр ребёнок быстро утомляется, становится вялым. Запах ацетона изо рта. Один из тревожных сигналов, требующих немедленной проверки.

Такие симптомы могут проявляться постепенно и не вызывать паники, особенно у родителей маленьких детей. Но именно в этот момент болезнь переходит в активную фазу.

Как действовать родителям

Если ребёнок часто жалуется на жажду или усталость — не ждите, когда "пройдёт само". Приобретите глюкометр: измерить сахар можно дома, процедура занимает пару минут. Если показатели превышают норму (у здорового ребёнка натощак 3,3-5,5 ммоль/л) — нужно обратиться к эндокринологу. В больнице обязательно уточните, чтобы проверили уровень сахара, даже если ребёнка госпитализируют с жалобами на желудок или рвоту.

Эти простые шаги могут предотвратить развитие диабетического кетоацидоза — состояния, при котором организм отравляется продуктами распада жиров из-за нехватки инсулина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать рвоту или боль в животе признаком кишечной инфекции.

Последствие: позднее выявление диабета, риск комы.

Альтернатива: измерить уровень сахара при первых подозрениях.

Ошибка: не обращать внимания на ночную жажду и частые походы в туалет.

Последствие: заболевание переходит в тяжёлую форму.

Альтернатива: пройти скрининг в поликлинике, сдать анализ крови на глюкозу.

Ошибка: лечить ребёнка самостоятельно.

Последствие: потеря времени и ухудшение состояния.

Альтернатива: обратиться к эндокринологу и получить профессиональные рекомендации.

А что если диабет всё-таки подтвердился?

Диагноз "сахарный диабет" — не приговор. Современные технологии позволяют детям жить полноценно, заниматься спортом, учиться и развиваться. Главное — научиться контролировать уровень сахара и вовремя корректировать дозу инсулина.

Сейчас доступны удобные сенсоры непрерывного мониторинга глюкозы. Они позволяют родителям и врачам отслеживать показатели в режиме реального времени через смартфон. Это снижает стресс и помогает вовремя реагировать на изменения.

Плюсы и минусы раннего выявления

Плюсы Минусы Возможность начать лечение вовремя Необходимость постоянного контроля Предотвращение осложнений Эмоциональная нагрузка на родителей Полноценная жизнь без ограничений Требуется дисциплина и внимание Минимальные риски для сердца, почек и зрения Финансовые расходы на расходники

FAQ

Как часто нужно проверять уровень сахара у ребёнка?

Если ребёнок здоров и нет жалоб — достаточно раз в год при плановом осмотре. При наследственной предрасположенности — раз в 3-6 месяцев.

Можно ли определить диабет без анализов?

Нет. Симптомы лишь указывают на вероятность. Диагноз ставят только после лабораторных тестов.

Сколько стоит глюкометр и тест-полоски?

Базовые модели стоят от 1000 рублей, тест-полоски — около 600 рублей за упаковку. Некоторые регионы обеспечивают семьи бесплатными расходниками.

Мифы и правда

Миф: диабет бывает только у взрослых.

Правда: каждый год в России регистрируют сотни случаев диабета у детей младше десяти лет.

Миф: сладости вызывают диабет.

Правда: избыток сахара не вызывает болезнь напрямую, но повышает нагрузку на поджелудочную железу.

Миф: если начать колоть инсулин, ребёнок станет зависимым.

Правда: инсулин — не зависимость, а жизненно необходимая поддержка, как очки при плохом зрении.

Три факта о детском диабете

Большинство случаев диабета 1 типа проявляется в возрасте от 5 до 14 лет. У девочек болезнь диагностируют немного чаще, чем у мальчиков. При своевременном лечении дети с диабетом живут столь же долго, как и их сверстники.

Ещё сто лет назад диагноз "диабет" звучал как приговор. Всё изменилось в 1921 году, когда Фредерик Бантинг и Чарльз Бест открыли инсулин. Это открытие спасло миллионы жизней и дало шанс детям по всему миру жить без ограничений. Сегодня медицина шагнула ещё дальше — появились инсулиновые помпы и сенсоры, которые делают контроль уровня сахара максимально простым и безболезненным.