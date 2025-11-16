Год с миной внутри: хирурги Хабаровска провели уникальную операцию без остановки сердца

В сердце участника спецоперации больше года находился металлический осколок — и только недавно хирурги Хабаровска решились на операцию, аналогов которой в регионе не было. Мужчина выжил после взрыва мины, но один из фрагментов прошил бронежилет и застрял у самого сердца. Благодаря специалистам клиники имени Сергеева он получил шанс на жизнь без боли и постоянного риска.
Во время боевого выхода рядом с военнослужащим сдетонировала мина. Осколки пробили бронежилет, прошли грудную клетку и достигли сердца. Несмотря на травму, боец остался жив, но год он жил с постоянной болью и ощущением тяжести. Каждое движение, глубокий вдох или наклон отдавались в груди.
При обследовании в хабаровской клинике выяснилось, что кусочек металла застрял в перикарде — защитной оболочке сердца, почти вплотную к его мышце. Расстояние между осколком и миокардом составляло меньше миллиметра. Врачи понимали: любое промедление может закончиться трагедией.
Решили оперировать без остановки сердца. Это требовало филигранной точности и абсолютной слаженности команды хирургов, анестезиологов, кардиологов и рентгенологов.
"Вмешательство сложное из-за сложной локализации инородного тела — это эпикард и миокард в условиях рубцово измененных тканей. При этом оно осуществлялось на работающем сердце, то есть сердечными сокращениями происходит колебание самого инородного тела, что затрудняет его фиксацию и выделение", — сказал заведующий отделением торакальной хирургии больницы Евгений Кашкаров.
Использовать стандартные инструменты врачи не могли — электрокоагуляция грозила повреждением тканей. Они применили ультразвуковую диссекцию — технологию, при которой ткани рассекаются звуковыми волнами. Через небольшие разрезы хирург добрался до сердца и осторожно извлёк осколок.
Процедура проходила как симультанная операция, то есть врачи работали сразу на двух органах.
"Это была симмультанная операция, то есть две операции на разных органах. Непосредственно было удалено само инородное тело из миокарда левого желудочка, а также были удалены буллы верхней доли легкого", — добавил Евгений Кашкаров.
Такой подход позволил снизить риски и ускорить восстановление. В результате пациент избежал нескольких наркозов и получил сразу комплексное лечение.
Операция прошла успешно. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Кардиологи фиксируют стабильный ритм, дыхание ровное, давление в норме. Восстановление проходит быстрее, чем ожидалось.
Но впереди у него ещё несколько вмешательств: в теле остались другие фрагменты металла, которые тоже необходимо удалить. Врачи планируют поэтапно освободить организм от последствий ранения, чтобы исключить воспаления и возможные осложнения.
|Критерий
|Традиционная операция
|Работа на работающем сердце
|Сердце
|Останавливается, используется искусственное кровообращение
|Продолжает сокращаться
|Риск
|Высокий при перезапуске сердца
|Сложность технического исполнения
|Восстановление
|Долгое, до нескольких месяцев
|Быстрое, меньше осложнений
|Инструменты
|Электрокоагуляция
|Ультразвуковая диссекция
|Травматичность
|Значительная
|Минимальная
1. При любом ранении, даже поверхностном, необходимо пройти обследование: рентген, КТ или УЗИ.
2. Использовать бронежилеты нового поколения с керамическими вставками и защитой от осколков.
3. При первых болях в груди или нарушениях ритма сразу обращаться к врачу — промедление может стоить жизни.
4. После операции важно строго соблюдать рекомендации по нагрузке и приёму препаратов, чтобы избежать повторных осложнений.
Инородное тело может остаться "немым" годами, но постепенно вызывает рубцевание тканей. Сердце теряет эластичность, нарушается ритм, появляется риск аритмии и инфаркта. Современные методы позволяют удалять даже мельчайшие металлические фрагменты с точностью до долей миллиметра под контролем рентгена.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое восстановление
|Высокая сложность операции
|Меньше осложнений
|Требуется опытная команда
|Минимальные разрезы
|Не подходит при крупных дефектах
|Отсутствие искусственного кровообращения
|Повышенная нагрузка на хирургов
Как выбрать клинику для операции на сердце?
Обращайте внимание на наличие торакального отделения, опыт работы с ультразвуковыми технологиями и оборудование для операций без остановки сердца.
Сколько стоит такая операция?
Цена зависит от региона и используемой технологии. В государственных больницах подобные вмешательства нередко делают бесплатно по квоте.
Что безопаснее — операция с остановкой сердца или без?
Если есть возможность, лучше проводить вмешательство без остановки: меньше травматичности и короче период восстановления.
В середине XX века подобные операции выполнялись только с остановкой сердца и подключением аппарата искусственного кровообращения. С появлением ультразвуковых технологий и рентген-навигации хирурги получили возможность оперировать "на ходу", сохраняя естественный ритм органа и значительно снижая риск осложнений.
