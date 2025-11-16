Год с миной внутри: хирурги Хабаровска провели уникальную операцию без остановки сердца

Операция на работающем сердце прошла успешно — Кашкаров

В сердце участника спецоперации больше года находился металлический осколок — и только недавно хирурги Хабаровска решились на операцию, аналогов которой в регионе не было. Мужчина выжил после взрыва мины, но один из фрагментов прошил бронежилет и застрял у самого сердца. Благодаря специалистам клиники имени Сергеева он получил шанс на жизнь без боли и постоянного риска.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Как всё началось

Во время боевого выхода рядом с военнослужащим сдетонировала мина. Осколки пробили бронежилет, прошли грудную клетку и достигли сердца. Несмотря на травму, боец остался жив, но год он жил с постоянной болью и ощущением тяжести. Каждое движение, глубокий вдох или наклон отдавались в груди.

При обследовании в хабаровской клинике выяснилось, что кусочек металла застрял в перикарде — защитной оболочке сердца, почти вплотную к его мышце. Расстояние между осколком и миокардом составляло меньше миллиметра. Врачи понимали: любое промедление может закончиться трагедией.

Уникальная операция на работающем сердце

Решили оперировать без остановки сердца. Это требовало филигранной точности и абсолютной слаженности команды хирургов, анестезиологов, кардиологов и рентгенологов.

"Вмешательство сложное из-за сложной локализации инородного тела — это эпикард и миокард в условиях рубцово измененных тканей. При этом оно осуществлялось на работающем сердце, то есть сердечными сокращениями происходит колебание самого инородного тела, что затрудняет его фиксацию и выделение", — сказал заведующий отделением торакальной хирургии больницы Евгений Кашкаров.

Использовать стандартные инструменты врачи не могли — электрокоагуляция грозила повреждением тканей. Они применили ультразвуковую диссекцию — технологию, при которой ткани рассекаются звуковыми волнами. Через небольшие разрезы хирург добрался до сердца и осторожно извлёк осколок.

Две операции за один наркоз

Процедура проходила как симультанная операция, то есть врачи работали сразу на двух органах.

"Это была симмультанная операция, то есть две операции на разных органах. Непосредственно было удалено само инородное тело из миокарда левого желудочка, а также были удалены буллы верхней доли легкого", — добавил Евгений Кашкаров.

Такой подход позволил снизить риски и ускорить восстановление. В результате пациент избежал нескольких наркозов и получил сразу комплексное лечение.

Как проходит восстановление

Операция прошла успешно. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Кардиологи фиксируют стабильный ритм, дыхание ровное, давление в норме. Восстановление проходит быстрее, чем ожидалось.

Но впереди у него ещё несколько вмешательств: в теле остались другие фрагменты металла, которые тоже необходимо удалить. Врачи планируют поэтапно освободить организм от последствий ранения, чтобы исключить воспаления и возможные осложнения.

Сравнение методов операции

Критерий Традиционная операция Работа на работающем сердце Сердце Останавливается, используется искусственное кровообращение Продолжает сокращаться Риск Высокий при перезапуске сердца Сложность технического исполнения Восстановление Долгое, до нескольких месяцев Быстрое, меньше осложнений Инструменты Электрокоагуляция Ультразвуковая диссекция Травматичность Значительная Минимальная

Советы шаг за шагом: как защитить себя и действовать вовремя

1. При любом ранении, даже поверхностном, необходимо пройти обследование: рентген, КТ или УЗИ.

2. Использовать бронежилеты нового поколения с керамическими вставками и защитой от осколков.

3. При первых болях в груди или нарушениях ритма сразу обращаться к врачу — промедление может стоить жизни.

4. После операции важно строго соблюдать рекомендации по нагрузке и приёму препаратов, чтобы избежать повторных осложнений.

Ошибка: отложить обследование после взрыва.

Последствие: скрытое проникновение осколков, воспаление тканей.

Альтернатива: сделать КТ или МРТ грудной клетки, чтобы выявить инородные тела.

Последствие: риск повреждения миокарда и кровотечения.

Альтернатива: применять ультразвуковую диссекцию или роботизированные методы.

А что если осколок не удалить?

Инородное тело может остаться "немым" годами, но постепенно вызывает рубцевание тканей. Сердце теряет эластичность, нарушается ритм, появляется риск аритмии и инфаркта. Современные методы позволяют удалять даже мельчайшие металлические фрагменты с точностью до долей миллиметра под контролем рентгена.

Плюсы и минусы операции без остановки сердца

Плюсы Минусы Быстрое восстановление Высокая сложность операции Меньше осложнений Требуется опытная команда Минимальные разрезы Не подходит при крупных дефектах Отсутствие искусственного кровообращения Повышенная нагрузка на хирургов

FAQ

Как выбрать клинику для операции на сердце?

Обращайте внимание на наличие торакального отделения, опыт работы с ультразвуковыми технологиями и оборудование для операций без остановки сердца.

Сколько стоит такая операция?

Цена зависит от региона и используемой технологии. В государственных больницах подобные вмешательства нередко делают бесплатно по квоте.

Что безопаснее — операция с остановкой сердца или без?

Если есть возможность, лучше проводить вмешательство без остановки: меньше травматичности и короче период восстановления.

Мифы и правда

Миф: если осколок не болит, можно не трогать.

Правда: любой металл в тканях вызывает воспаление и может повредить сердце.

Миф: такие операции делают только за границей.

Правда: технологии успешно применяются в российских клиниках, включая дальневосточные центры.

Миф: бронежилет полностью защищает от мин.

Правда: современные жилеты снижают риск, но не гарантируют абсолютную защиту от мелких фрагментов.

Три факта о хирургии сердца

Самый маленький осколок, извлечённый из сердца, весил 0,03 грамма. Сердце делает около 100 тысяч ударов в день — даже во время операции. В России ежегодно проводят более 2000 операций на работающем сердце.

В середине XX века подобные операции выполнялись только с остановкой сердца и подключением аппарата искусственного кровообращения. С появлением ультразвуковых технологий и рентген-навигации хирурги получили возможность оперировать "на ходу", сохраняя естественный ритм органа и значительно снижая риск осложнений.