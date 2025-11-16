Гель, который не подведёт: новое решение помогает избежать опасных ошибок в лечении псориаза

Бороться с псориазом сложно: лечение зависит от точности, а любая ошибка в составе препарата может повлиять на состояние кожи. Именно поэтому разработка безопасных методов контроля лекарств — важная часть фармацевтики. Недавняя работа исследователей РТУ МИРЭА стала шагом к тому, чтобы терапия псориаза стала предсказуемее и надежнее. Ученым удалось создать способ быстрого измерения концентрации ключевого компонента геля — 8-метоксипсоралена — без использования опасных реагентов и сложных процедур. Разберёмся, почему это важно для пациентов и фармпроизводителей.
В основе фотохимиотерапии, которую назначают при псориазе, лежит сочетание геля с 8-МОП и ультрафиолетового излучения. Активное вещество "включается" только под лампой, помогая снимать воспаление и снижать проявления болезни. Но делает это только при строго определённой концентрации.
Если компонента меньше нормы — процедура теряет эффективность. Если больше — повышается риск ожогов, раздражения и побочных реакций. Поэтому контроль состава гелей обязателен на каждом этапе производства.
"В фармацевтике не бывает мелочей. Любое отклонение в составе может свести на нет весь лечебный эффект или, что хуже, навредить. Наша разработка — готовый инструмент, который повышает надежность производства", — сказала доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Елизавета Шняк.
Для проверки состава чаще всего используют методики, требующие токсичных растворителей. Они создают нагрузку на оборудование и требуют особых условий хранения. Исследователи МИРЭА нашли способ избежать этих рисков.
Их метод основан на высокоэффективной жидкостной хроматографии — технологии, позволяющей с высокой точностью определять наличие и количество вещества в образце всего за 10 минут. При этом они отказались от опасного метанола и солевых буферов, заменив их на более мягкие реагенты. Такой подход делает процесс безопаснее и быстрее.
|Параметр
|Традиционные методы
|Метод МИРЭА
|Время анализа
|20-40 минут
|10 минут
|Нагрузка на оборудование
|Высокая
|Низкая
|Использование токсичных реагентов
|Часто
|Нет
|Соответствие стандартам
|Требует оптимизации
|Соответствует международным нормам
|Стоимость внедрения
|Средняя
|Ниже за счёт простоты
Это решение делает проверку быстрым этапом, а не отдельной процедурой, что ускоряет выпуск партии препаратов.
Технология хроматографического анализа подходит не только для гелей. Такой подход можно адаптировать для проверки:
Это делает разработку универсальным инструментом.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое получение результата
|Требуется оборудование ХПК
|Безопасность реагентов
|Нужна подготовка персонала
|Международные стандарты
|Первоначальная настройка системы
|Высокая точность анализа
|Не подходит для всех типов препаратов
|Снижение себестоимости контроля
|Требует регулярной калибровки
Чтобы лечение псориаза было эффективным и без побочных реакций.
Метод рассчитан на фармпроизводства, но его можно адаптировать и для лабораторий.
Избыток ведёт к ожогам, недостаток — к отсутствию эффекта от терапии.
Тема сна напрямую не связана, но стоит отметить: пациенты с псориазом часто сталкиваются с нарушениями сна из-за зуда и раздражения кожи. Эффективная терапия улучшает качество жизни, включая ночной отдых.
Метод PUVA-терапии возник в 1970-х годах и стал одним из первых научно обоснованных способов лечить псориаз с помощью света. Тогда контроль концентрации действующих веществ был ограничен возможностями тех лет. Современные хроматографические технологии значительно повысили точность и безопасность препаратов.
Новый подход МИРЭА делает лечение псориаза безопаснее и предсказуемее, а производство препаратов — более стабильным. Быстрый анализ состава помогает фармкомпаниям повышать качество продукции и снижать риски, а пациентам — доверять терапии и получать лучший результат от лечения.
