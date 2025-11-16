Гель, который не подведёт: новое решение помогает избежать опасных ошибок в лечении псориаза

Разработали новую методику контроля геля от псориаза — РТУ МИРЭА

Бороться с псориазом сложно: лечение зависит от точности, а любая ошибка в составе препарата может повлиять на состояние кожи. Именно поэтому разработка безопасных методов контроля лекарств — важная часть фармацевтики. Недавняя работа исследователей РТУ МИРЭА стала шагом к тому, чтобы терапия псориаза стала предсказуемее и надежнее. Ученым удалось создать способ быстрого измерения концентрации ключевого компонента геля — 8-метоксипсоралена — без использования опасных реагентов и сложных процедур. Разберёмся, почему это важно для пациентов и фармпроизводителей.

Почему концентрация 8-МОП так важна

В основе фотохимиотерапии, которую назначают при псориазе, лежит сочетание геля с 8-МОП и ультрафиолетового излучения. Активное вещество "включается" только под лампой, помогая снимать воспаление и снижать проявления болезни. Но делает это только при строго определённой концентрации.

Если компонента меньше нормы — процедура теряет эффективность. Если больше — повышается риск ожогов, раздражения и побочных реакций. Поэтому контроль состава гелей обязателен на каждом этапе производства.

"В фармацевтике не бывает мелочей. Любое отклонение в составе может свести на нет весь лечебный эффект или, что хуже, навредить. Наша разработка — готовый инструмент, который повышает надежность производства", — сказала доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Елизавета Шняк.

Как сейчас контролируют препараты и что предложили ученые

Для проверки состава чаще всего используют методики, требующие токсичных растворителей. Они создают нагрузку на оборудование и требуют особых условий хранения. Исследователи МИРЭА нашли способ избежать этих рисков.

Их метод основан на высокоэффективной жидкостной хроматографии — технологии, позволяющей с высокой точностью определять наличие и количество вещества в образце всего за 10 минут. При этом они отказались от опасного метанола и солевых буферов, заменив их на более мягкие реагенты. Такой подход делает процесс безопаснее и быстрее.

Контроль геля до и после внедрения метода

Параметр Традиционные методы Метод МИРЭА Время анализа 20-40 минут 10 минут Нагрузка на оборудование Высокая Низкая Использование токсичных реагентов Часто Нет Соответствие стандартам Требует оптимизации Соответствует международным нормам Стоимость внедрения Средняя Ниже за счёт простоты

Как работает новая методика: пошагово

Готовится небольшой образец геля. Он пропускается через систему жидкостной хроматографии. Аппарат разделяет компоненты и определяет количество 8-МОП. Результат анализируется программой и выводится в течение нескольких минут. Фармацевт получает точные данные о составе и корректирует процесс производства при необходимости.

Это решение делает проверку быстрым этапом, а не отдельной процедурой, что ускоряет выпуск партии препаратов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: контроль состава только выборочно.

контроль состава только выборочно. Последствие: риск нестабильной эффективности препарата.

риск нестабильной эффективности препарата. Альтернатива: быстрый анализ каждой партии с помощью хроматографии.

быстрый анализ каждой партии с помощью хроматографии. Ошибка: использование агрессивных растворителей.

использование агрессивных растворителей. Последствие: износ оборудования и риск для персонала.

износ оборудования и риск для персонала. Альтернатива: новая методика МИРЭА без метанола.

новая методика МИРЭА без метанола. Ошибка: задержки в производстве из-за длительных проверок.

задержки в производстве из-за длительных проверок. Последствие: нарушение сроков поставок.

нарушение сроков поставок. Альтернатива: экспресс-анализ за 10 минут.

А что, если использовать методику в других областях?

Технология хроматографического анализа подходит не только для гелей. Такой подход можно адаптировать для проверки:

косметических средств;

препаратов для фототерапии разных форм;

дерматологических мазей и кремов;

лабораторных образцов в биотехнологии.

Это делает разработку универсальным инструментом.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Быстрое получение результата Требуется оборудование ХПК Безопасность реагентов Нужна подготовка персонала Международные стандарты Первоначальная настройка системы Высокая точность анализа Не подходит для всех типов препаратов Снижение себестоимости контроля Требует регулярной калибровки

FAQ

Зачем контролировать концентрацию 8-МОП?

Чтобы лечение псориаза было эффективным и без побочных реакций.

Можно ли использовать метод в клинике?

Метод рассчитан на фармпроизводства, но его можно адаптировать и для лабораторий.

Чем опасно неправильное содержание 8-МОП?

Избыток ведёт к ожогам, недостаток — к отсутствию эффекта от терапии.

Мифы и правда

Миф: фототерапия — полностью безопасная процедура.

фототерапия — полностью безопасная процедура. Правда: при нарушении дозировки геля возможны осложнения.

при нарушении дозировки геля возможны осложнения. Миф: состав гелей всегда одинаковый.

состав гелей всегда одинаковый. Правда: отклонения случаются и требуют контроля.

Сон и психология

Тема сна напрямую не связана, но стоит отметить: пациенты с псориазом часто сталкиваются с нарушениями сна из-за зуда и раздражения кожи. Эффективная терапия улучшает качество жизни, включая ночной отдых.

Исторический контекст

Метод PUVA-терапии возник в 1970-х годах и стал одним из первых научно обоснованных способов лечить псориаз с помощью света. Тогда контроль концентрации действующих веществ был ограничен возможностями тех лет. Современные хроматографические технологии значительно повысили точность и безопасность препаратов.

Три факта о 8-МОП

Это растениеводное соединение, получаемое из амми мажус. Оно применяется в медицине более 40 лет. Активируется только под воздействием УФ-А света.

Новый подход МИРЭА делает лечение псориаза безопаснее и предсказуемее, а производство препаратов — более стабильным. Быстрый анализ состава помогает фармкомпаниям повышать качество продукции и снижать риски, а пациентам — доверять терапии и получать лучший результат от лечения.