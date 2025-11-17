Мыть или не мыть курицу: привычка, которая может обернуться последствиями

Многие хозяйки по привычке моют сырую курицу перед готовкой, считая это важным этапом безопасности. Однако эксперты предупреждают: этот распространённый ритуал не только не приносит пользы, но и напрямую повышает риск пищевых отравлений. К такому выводу пришли специалисты австралийского Совета по информированию о пищевой безопасности, представив результаты своих наблюдений в рамках Недели пищевой безопасности.
Доцент Джулиан Кокс, заместитель председателя совета, объяснил, что само по себе промывание сырого мяса не делает его чище. Наоборот, падающую струю воды сопровождает разбрызгивание микроскопических частиц, в которых могут находиться бактерии. Они оседают на раковине, столешнице, кухонных принадлежностях и руках, увеличивая риск перекрёстного заражения.
Промышленная обработка включает необходимые санитарные меры, поэтому домашнее мытьё не приносит дополнительной пользы. Единственный эффективный способ обезвредить патогены — это нагрев. Температура внутри куска мяса в его самой толстой части должна достигать 75°C — только тогда бактерии погибают полностью.
Несмотря на объяснения учёных, привычка сохраняется. По данным исследования, более половины жителей Австралии — 51% — продолжают мыть курицу перед приготовлением. Ещё один тревожный момент — распространённость этой практики выросла за последние четыре года. Это показывает, что бытовые мифы удерживаются в сознании людей даже несмотря на регулярные предупреждения специалистов.
Чаще всего мытьё курицы связано с желанием "удалить грязь" или "смыть запах". Но эти задачи решаются другими методами: например, правильным хранением мяса, свежестью продукта и соблюдением температурного режима приготовления.
|Действие
|Риск
|Комментарий
|Мытьё сырой курицы
|высокий
|бактерии разлетаются по поверхности
|Термическая обработка до 75°C
|минимальный
|гарантированно уничтожает патогены
|Использование отдельной доски
|низкий
|предотвращает перекрёстное заражение
|Хранение при +2…+4°C
|низкий
|замедляет рост бактерий
|Приготовление при недостаточной температуре
|высокий
|сохраняет опасные микроорганизмы
Не мойте сырое мясо. Откажитесь от привычки, которая не даёт пользы, но распространяет бактерии.
Используйте отдельную разделочную доску. Она должна применяться только для сырого мяса, а не для овощей и хлеба.
Следите за чистотой ножей. После соприкосновения с сырой курицей нож должен быть вымыт до следующего использования.
Приготовьте курицу до 75°C. В самой толстой части кусочка температура должна достигать безопасных значений.
Вытирайте поверхности сразу. Любые капли сырого сока — потенциальный источник бактерий.
Храните мясо в герметичной упаковке. Так риск распространения микробов снижается.
Размораживайте в холодильнике. Это безопаснее, чем оставлять продукт на столе.
Мыть курицу под краном → бактерии попадают на кухонные поверхности → сразу начинать готовку без промывания.
Использовать одну доску для всех продуктов → перекрёстное заражение → выделить отдельную доску для мяса.
Недостаточно прожаривать курицу → риск сальмонеллы и кампилобактерий → использовать термометр для мяса.
Размораживать при комнатной температуре → быстрое размножение бактерий → размораживать в холодильнике.
Держать сырое мясо рядом с готовой едой → повышенный риск заражения → хранить в отдельном контейнере.
Некоторые хозяйки моют мясо, чтобы избавиться от лишней влаги. Но достаточно промокнуть поверхность бумажным полотенцем — это безопасно и не разбрасывает бактерии. Если запах вызывает сомнения, проблема не в загрязнении, а в качестве продукта, и такой кусок курицы лучше не использовать вовсе.
|Плюсы
|Минусы
|снижение риска заражения
|требует перестройки привычек
|меньше грязи на кухне
|отсутствие ощущения "очищения" у тех, кто привык мыть
|соблюдение рекомендаций экспертов
|необходимость тщательной термообработки
|экономия времени
|требует аккуратности при готовке
Нет. Способ выращивания не влияет на риск распространения бактерий при мытье — правила одинаковы.
Используйте термометр: внутренняя температура должна достигать 75°C.
Такой способ не убивает бактерии полностью и всё равно приводит к разбрызгиванию. Лучше отказаться.
· Миф: мытьё курицы удаляет бактерии.
· Правда: бактерии только распространяются по кухне — уничтожает их только нагрев.
· Миф: если промыть курицу горячей водой, она станет безопасной.
· Правда: температура недостаточна для дезинфекции.
· Миф: мытьё улучшает вкус.
· Правда: вкус определяет приготовление, а не предварительное мытьё.
Страх пищевых отравлений часто заставляет людей мыть мясо излишне тщательно. Но эксперты отмечают: осведомлённость о правильных способах обработки снижает тревожность и делает процесс готовки более спокойным. Понимание реальных рисков помогает формировать здоровые привычки без избыточного беспокойства.
Кампилобактер — одна из самых частых бактерий на сырой курице, и она легко переносится через капли воды.
В некоторых странах запрещают обучать мытью курицы даже в кулинарных школах.
Температура 75°C признана международным стандартом безопасности для уничтожения патогенов в птице.
