Почему кофе и чай вместе дают эффект, которого нет в отдельности: секрет в количестве

Выяснилось, что привычная утренняя чашка кофе или чая может приносить не только удовольствие, но и ощутимую пользу для здоровья. Новое исследование британских специалистов показывает: важен не просто сам факт употребления напитков, но и правильно подобранная пропорция. Она влияет на долголетие куда сильнее, чем принято считать, — и оптимальный "баланс" оказался не таким очевидным.
Учёные проанализировали данные из масштабного проекта UK Biobank, где фиксируются показатели здоровья и образа жизни сотен тысяч жителей Великобритании. Выборка включила более 182 тысяч человек, за которыми наблюдали 13 лет. Именно благодаря такому временно́му охвату удалось заметить чёткую взаимосвязь между напитками и риском преждевременной смерти.
"Наиболее низкий риск преждевременной смерти отмечен у людей, которые ежедневно выпивают 7-8 чашек напитков, придерживаясь пропорции две части кофе к трём частям чая", — сообщили исследователи.
Влияние объясняется содержанием активных соединений. Кофе является источником хлорогеновой кислоты, которая укрепляет сосуды, поддерживает кишечник и снижает воспалительные процессы. Чай, в свою очередь, богат катехинами — веществами с высокой антиоксидантной активностью. Когда они поступают вместе, усиливается общий защитный эффект организма: снижается риск осложнений со стороны сердца, дыхательной системы и органов пищеварения.
Ключевым условием оказалось достаточное количество жидкости — не менее четырёх чашек в день. Меньшие объёмы не давали заметных преимуществ для здоровья, даже если пропорции сохранялись.
Люди, придерживавшиеся рекомендуемого соотношения — две части кофе на три части чая, — статистически реже сталкивались с опасными осложнениями сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний. При этом умеренное количество кофеина помогало поддерживать бодрость без перегрузки нервной системы.
Интересно, что эффект сохранялся независимо от пола, возраста и образа жизни — ключевыми факторами были именно напитки и их регулярность.
|Напиток
|Основные активные соединения
|Польза
|Ограничения
|Кофе
|хлорогеновая кислота
|поддержка сосудов, тонуса, метаболизма
|возможное возбуждение, воздействие на сон
|Чай
|катехины
|антиоксидантное и противовоспалительное действие
|влияние кофеина при избытке
|Комбинация
|комплексное взаимодействие
|снижение общего риска смертности, усиленный защитный эффект
|важно соблюдать меру
Рассчитайте соотношение. Если вы пьёте 5 чашек напитков в день, 2 из них пусть будут кофе, 3 — чай.
Выбирайте качественные продукты. Подойдут зёрновой кофе, листовой чёрный или зелёный чай.
Пейте напитки равномерно. Разделите потребление на утренние и дневные часы, чтобы избежать перегрузки кофеином.
Следите за объёмом. Оптимальный диапазон — 7-8 чашек в сутки, но можно начать с четырёх, если это комфортно.
Сократите добавки. Чем меньше сахара и сливок, тем выше антиоксидантный эффект.
Комбинируйте варианты. Подойдут матча, молотый кофе, пуэр, эспрессо, улун, фильтр-кофе.
Пить только кофе без чая → переизбыток кофеина, нарушение сна → добавить 2-3 чашки чая.
Увеличивать дозу ради бодрости → сердцебиение, тревожность → перейти на напитки средней крепости.
Пить слишком горячие напитки → раздражение слизистой → использовать температуру 60-65 °C.
Употреблять сладкие напитки → рост калорийности, ослабление антиоксидантного эффекта → выбирать натуральные варианты без сахара.
Игнорировать питьевой режим → недостаточная гидратация мешает усвоению полезных соединений → следить за общим количеством жидкости.
Польза проявляется именно в сочетании двух напитков, однако это не повод заставлять себя пить то, что не нравится. Часть катехинов можно получить из зелёного чая или матча, а хлорогеновую кислоту — из цикория или какао-напитков (хотя концентрация в них ниже). Если кофе вовсе исключён, можно увеличить долю чая, чтобы поддерживать антиоксидантный баланс.
|Плюсы
|Минусы
|повышение антиоксидантной защиты
|риск избытка кофеина
|поддержка работы сердца и сосудов
|влияние на сон при вечернем употреблении
|улучшение когнитивных функций
|может усиливать тревожность у чувствительных людей
|доступность и простота привычки
|не подходит людям с противопоказаниями
Зёрновой средней обжарки подходит большинству людей. Для чувствительных к кофеину можно выбрать смесь с робустой в меньшей доле или кофе без кофеина.
Если использовать кофе в зёрнах и качественный чай, стоимость будет умеренной. Домашнее приготовление выходит дешевле, чем покупка напитков вне дома.
Оба варианта богаты катехинами, но в зелёном их концентрация выше. Чёрный чай даёт мягкий тонизирующий эффект и подходит для вечернего употребления в слабом заваривании.
· Миф: нужно пить как можно больше кофе, чтобы продлить жизнь.
· Правда: ключевую роль играет не количество, а сочетание кофе и чая.
· Миф: чай полностью безопасен и не содержит кофеина.
· Правда: кофеин есть в любом чае, и избыток тоже может влиять на сон.
· Миф: кофе повышает риск болезней сердца.
· Правда: умеренное потребление в сочетании с чаем снижает вероятность осложнений.
Напитки, содержащие кофеин, влияют на качество сна, поэтому учёные подчёркивают важность разумного распределения кофе и чая в течение дня. Оптимально пить кофе до обеда, а чай — во второй половине дня, выбирая более мягкие сорта. Такое разделение способствует более ровному уровню энергии и снижает риск вечерней тревожности.
В зелёном чае кофеина может быть больше, чем в чашке эспрессо, если заваривать его крепко.
Хлорогеновая кислота — один из главных антиоксидантов, которые уменьшают окислительный стресс в организме.
Комбинация кофе и чая в течение дня поддерживает работу мозга лучше, чем употребление только одного напитка.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.