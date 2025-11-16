Почему кофе и чай вместе дают эффект, которого нет в отдельности: секрет в количестве

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:39
Здоровье

Выяснилось, что привычная утренняя чашка кофе или чая может приносить не только удовольствие, но и ощутимую пользу для здоровья. Новое исследование британских специалистов показывает: важен не просто сам факт употребления напитков, но и правильно подобранная пропорция. Она влияет на долголетие куда сильнее, чем принято считать, — и оптимальный "баланс" оказался не таким очевидным.

Почему сочетание кофе и чая влияет на продолжительность жизни

Учёные проанализировали данные из масштабного проекта UK Biobank, где фиксируются показатели здоровья и образа жизни сотен тысяч жителей Великобритании. Выборка включила более 182 тысяч человек, за которыми наблюдали 13 лет. Именно благодаря такому временно́му охвату удалось заметить чёткую взаимосвязь между напитками и риском преждевременной смерти.

"Наиболее низкий риск преждевременной смерти отмечен у людей, которые ежедневно выпивают 7-8 чашек напитков, придерживаясь пропорции две части кофе к трём частям чая", — сообщили исследователи.

Как работает такой "баланс"

Влияние объясняется содержанием активных соединений. Кофе является источником хлорогеновой кислоты, которая укрепляет сосуды, поддерживает кишечник и снижает воспалительные процессы. Чай, в свою очередь, богат катехинами — веществами с высокой антиоксидантной активностью. Когда они поступают вместе, усиливается общий защитный эффект организма: снижается риск осложнений со стороны сердца, дыхательной системы и органов пищеварения.

Ключевым условием оказалось достаточное количество жидкости — не менее четырёх чашек в день. Меньшие объёмы не давали заметных преимуществ для здоровья, даже если пропорции сохранялись.

Что показало наблюдение за участниками исследования

Люди, придерживавшиеся рекомендуемого соотношения — две части кофе на три части чая, — статистически реже сталкивались с опасными осложнениями сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний. При этом умеренное количество кофеина помогало поддерживать бодрость без перегрузки нервной системы.

Интересно, что эффект сохранялся независимо от пола, возраста и образа жизни — ключевыми факторами были именно напитки и их регулярность.

Сравнение: влияние кофе и чая на организм

Напиток Основные активные соединения Польза Ограничения
Кофе хлорогеновая кислота поддержка сосудов, тонуса, метаболизма возможное возбуждение, воздействие на сон
Чай катехины антиоксидантное и противовоспалительное действие влияние кофеина при избытке
Комбинация комплексное взаимодействие снижение общего риска смертности, усиленный защитный эффект важно соблюдать меру

Как придерживаться полезной нормы: пошаговые рекомендации

  1. Рассчитайте соотношение. Если вы пьёте 5 чашек напитков в день, 2 из них пусть будут кофе, 3 — чай.

  2. Выбирайте качественные продукты. Подойдут зёрновой кофе, листовой чёрный или зелёный чай.

  3. Пейте напитки равномерно. Разделите потребление на утренние и дневные часы, чтобы избежать перегрузки кофеином.

  4. Следите за объёмом. Оптимальный диапазон — 7-8 чашек в сутки, но можно начать с четырёх, если это комфортно.

  5. Сократите добавки. Чем меньше сахара и сливок, тем выше антиоксидантный эффект.

  6. Комбинируйте варианты. Подойдут матча, молотый кофе, пуэр, эспрессо, улун, фильтр-кофе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Пить только кофе без чая → переизбыток кофеина, нарушение сна → добавить 2-3 чашки чая.

  2. Увеличивать дозу ради бодрости → сердцебиение, тревожность → перейти на напитки средней крепости.

  3. Пить слишком горячие напитки → раздражение слизистой → использовать температуру 60-65 °C.

  4. Употреблять сладкие напитки → рост калорийности, ослабление антиоксидантного эффекта → выбирать натуральные варианты без сахара.

  5. Игнорировать питьевой режим → недостаточная гидратация мешает усвоению полезных соединений → следить за общим количеством жидкости.

А что если я не люблю кофе или чай?

Польза проявляется именно в сочетании двух напитков, однако это не повод заставлять себя пить то, что не нравится. Часть катехинов можно получить из зелёного чая или матча, а хлорогеновую кислоту — из цикория или какао-напитков (хотя концентрация в них ниже). Если кофе вовсе исключён, можно увеличить долю чая, чтобы поддерживать антиоксидантный баланс.

Плюсы и минусы ежедневного потребления кофе и чая

Плюсы Минусы
повышение антиоксидантной защиты риск избытка кофеина
поддержка работы сердца и сосудов влияние на сон при вечернем употреблении
улучшение когнитивных функций может усиливать тревожность у чувствительных людей
доступность и простота привычки не подходит людям с противопоказаниями

FAQ

Как выбрать подходящий кофе?

Зёрновой средней обжарки подходит большинству людей. Для чувствительных к кофеину можно выбрать смесь с робустой в меньшей доле или кофе без кофеина.

Сколько стоит придерживаться такой схемы?

Если использовать кофе в зёрнах и качественный чай, стоимость будет умеренной. Домашнее приготовление выходит дешевле, чем покупка напитков вне дома.

Что полезнее — чёрный или зелёный чай?

Оба варианта богаты катехинами, но в зелёном их концентрация выше. Чёрный чай даёт мягкий тонизирующий эффект и подходит для вечернего употребления в слабом заваривании.

Мифы и правда

· Миф: нужно пить как можно больше кофе, чтобы продлить жизнь.
· Правда: ключевую роль играет не количество, а сочетание кофе и чая.

· Миф: чай полностью безопасен и не содержит кофеина.
· Правда: кофеин есть в любом чае, и избыток тоже может влиять на сон.

· Миф: кофе повышает риск болезней сердца.
· Правда: умеренное потребление в сочетании с чаем снижает вероятность осложнений.

Сон и психология

Напитки, содержащие кофеин, влияют на качество сна, поэтому учёные подчёркивают важность разумного распределения кофе и чая в течение дня. Оптимально пить кофе до обеда, а чай — во второй половине дня, выбирая более мягкие сорта. Такое разделение способствует более ровному уровню энергии и снижает риск вечерней тревожности.

Три интересных факта

  1. В зелёном чае кофеина может быть больше, чем в чашке эспрессо, если заваривать его крепко.

  2. Хлорогеновая кислота — один из главных антиоксидантов, которые уменьшают окислительный стресс в организме.

  3. Комбинация кофе и чая в течение дня поддерживает работу мозга лучше, чем употребление только одного напитка.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
