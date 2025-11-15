Глаза — зеркало не души, а сосудов: какие болезни можно распознать при обычном осмотре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глаза первыми отражают сбои в организме — врач Дебольская
Здоровье

Глаза часто сообщают о внутренних сбоях раньше любых других признаков, и именно по этому внешне заметному сигналу врачи нередко определяют начало серьёзных процессов в организме. Такой вывод делает заведующая офтальмологическим отделением Дубненской больницы Жанна Дебольская, анализируя особенности зрительных изменений.

Диагностические возможности осмотра

При обследовании глазного дна специалист получает доступ к информации, которая выходит далеко за рамки офтальмологии. Сосудистая сетка реагирует на системные нарушения мгновенно, поэтому через неё можно выявить признаки диабета или гипертонии. Эти данные позволяют вовремя направить пациента к профильным врачам и предотвратить осложнения.

По словам Жанны Дебольской, некоторые патологии щитовидной железы или неврологические проблемы также отражаются на состоянии глаз. Она подчёркивает, что состояние зрительной системы меняется раньше появления выраженных симптомов.

"Поэтому так важны регулярные профилактические визиты, особенно после 40 лет. Они позволяют выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, не дожидаясь появления тревожных симптомов", — сказала Жанна Дебольская, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

Эти наблюдения подтверждаются клинической практикой: раннее выявление зачастую определяет стратегию лечения.

Факторы нагрузки и их последствия

Современный образ жизни усиливает нагрузку на зрение. Гаджеты стали постоянным источником визуального стресса, а длительная фокусировка на экране провоцирует спазм глазных мышц. Это приводит к утомлению и снижению чёткости восприятия, которое нередко воспринимают как временное, хотя проблема постепенно накапливается.

Дебольская отмечает, что эмоциональный фон также влияет на зрительные функции. Постоянное переутомление и стрессовые реакции ухудшают состояние сосудов, а неправильный режим дня ослабляет способность глаз восстанавливаться. Комплекс повседневных привычек становится одним из ключевых факторов, формирующих общее состояние зрения.

Рекомендации для снижения нагрузки

Врач подтверждает, что вред от устройств связан не с технологиями, а с их неправильным использованием. Чтобы снизить напряжение, она рекомендует каждое рабочее занятие за экраном разбавлять небольшими перерывами: через каждые 20 минут переводить взгляд на удалённую точку примерно на 20 секунд. Такая методика помогает расслабить мышцы и восстановить нормальную фокусировку.

Дополнительно важно соблюдать безопасное расстояние — 30-50 сантиметров между глазами и экраном. Эти простые действия позволяют уменьшить риск ухудшения зрения и избежать вечернего дискомфорта. Подробности приводятся в материале издания "Радио 1", где подчёркивается, что системный подход к гигиене зрения становится необходимостью для людей любого возраста.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
