Невинный кариес — коварный враг: чем оборачивается отказ лечить молочные зубы вовремя

Когда у ребёнка появляются первые зубы, родители часто думают, что они "временные" и не требуют особого ухода. Но это большое заблуждение. Кариес молочных зубов не только причиняет боль, но и может повлиять на формирование постоянного прикуса, речь и даже самооценку ребёнка.
Основная причина — кариес. Это хроническая инфекция, которая может возникнуть уже в полгода, как только прорезаются первые зубы. Болезнь вызывают кислотообразующие бактерии, передающиеся от взрослых при поцелуях, облизывании пустышек или через посуду. Эти микробы активируются, когда ребёнок часто получает сахар с напитками и едой, особенно если пьёт молоко или сок на ночь.
"Кариес — это не просто косметическая проблема. Это инфекция, которая может повредить зачатки постоянных зубов", — подчеркнул стоматолог-педиатр Сергей Лапшин.
Отказ от лечения может привести к серьёзным последствиям. Даже временный зуб участвует в формировании челюсти и влияет на правильный рост постоянных. Если инфекцию не остановить, последствия могут быть такими:
"Удаление молочного зуба раньше срока часто приводит к скученности и неправильному положению постоянных зубов", — отметил ортодонт Илья Тарасов.
Методы подбираются по степени поражения:
Фторирование лаком. На поверхность зуба наносят фторсодержащий состав, который образует защитную плёнку и тормозит развитие бактерий.
Пломбирование. При более серьёзных поражениях стоматолог удаляет разрушённые ткани и ставит пломбу, закрывая очаг инфекции.
Удаление. Только в крайних случаях, если зуб разрушен полностью или воспаление угрожает зачаткам постоянных.
Современные стоматологи стараются не травмировать ребёнка, используя безболезненные методы и материалы с нейтральным вкусом.
Ошибка: считать, что лечить молочные зубы не нужно.
Последствие: инфекция поражает соседние зубы и дёсны.
Альтернатива: лечить кариес на ранней стадии, пока достаточно фторирования.
Ошибка: использовать общую ложку или облизывать пустышку.
Последствие: передача бактерий от взрослого к ребёнку.
Альтернатива: держать детскую посуду и предметы отдельно.
Ошибка: позволять ребёнку засыпать с бутылочкой молока или сока.
Последствие: сахар остаётся на зубах и провоцирует кариес.
Альтернатива: перед сном — только вода, а бутылочку заменить кружкой.
С рождения: протирайте дёсны влажной салфеткой после кормления.
С появления зубов: используйте мягкую щётку и пасту с фтором (размером с горошину).
С 1 года: посещайте стоматолога каждые 6 месяцев.
Не давайте сладкие напитки ночью. Молоко и сок содержат сахара, которые разрушают эмаль.
Контролируйте рацион. Минимизируйте сладости, соки и газированные напитки.
Формируйте привычку чистить зубы дважды в день. Это важно даже для самых маленьких.
Используйте фторированную воду. Она укрепляет эмаль и защищает от кариеса.
Если оставить молочный кариес без внимания, инфекция может перейти в пульпит, а затем в остеомиелит. При этом воспаление затронет корень, и зачаток постоянного зуба пострадает. Ребёнку придётся лечить уже не один зуб, а целую область.
|Подход
|Краткосрочный эффект
|Долгосрочный эффект
|Лечение
|Быстрое снятие боли, профилактика осложнений
|Здоровые постоянные зубы, правильный прикус
|Игнорирование
|Временное облегчение, если зуб выпал
|Риск воспалений, кривизна зубов, проблемы с речью
|Плюсы
|Минусы
|Предотвращает боль и воспаление
|Требует терпения и регулярных визитов
|Сохраняет место для постоянного зуба
|Возможен страх перед врачом
|Поддерживает правильный прикус
|Нужна дисциплина родителей
|Улучшает гигиенические привычки
|Стоимость лечения
Когда ребёнку первый раз идти к стоматологу?
В возрасте до 12 месяцев — даже если зубов ещё немного.
Можно ли чистить зубы без пасты?
До прорезывания — да, просто протирая дёсны, но после появления зубов паста обязательна.
Как справиться со страхом перед врачом?
Начинайте с профилактических визитов, а не с боли — ребёнок привыкнет к стоматологу.
Молочные зубы формируют направление роста постоянных, как "навигационные маяки" для челюсти.
Дети, которым чистят зубы родители до 7 лет, в 3 раза реже страдают от кариеса.
В странах, где вода фторирована, уровень детского кариеса ниже на 40-60%.
Раньше кариес у детей считали незначительной проблемой — до тех пор, пока стоматологи не доказали, что молочные зубы влияют на развитие прикуса. Сегодня ранняя профилактика считается стандартом детской медицины: регулярные осмотры, фторирование и обучение родителей уходу за детскими зубами.
