Суставы начинают шептать о беде: болезнь, которая поражает миллионы, часто прячется под чужим названием

Отличия артрита и артроза разъяснила доктор наук Клименко

Заболевания суставов остаются одной из самых обсуждаемых тем современной медицины. С возрастом или под воздействием иммунных нарушений суставы теряют подвижность, вызывают боль и влияют на качество жизни.

Часто пациенты ошибочно считают самые узнаваемые формы — например, ревматоидный артрит — наиболее распространёнными, но специалисты подчёркивают, что статистика устроена иначе. По наблюдениям врачей, различия между типами артрита важны не только для диагностики, но и для понимания механизмов развития болезней и выбора лечения.

Доктор медицинских наук и заместитель директора Института клинической медицины Алеся Клименко отмечает, что популярность темы ревматоидного артрита в клинической практике создаёт ложное впечатление о частоте заболевания.

Она подчёркивает, что именно остеоартрит, а не ревматоидный артрит, встречается чаще всего — от этого и выстраивается современный подход к терапии и профилактике.

"Ревматоидный артрит нередко начинается в трудоспособном возрасте, быстрее приводит к функциональным ограничениям без лечения и чаще обсуждается в клинической практике, что создает впечатление "самого частого". Однако самым распространенным заболеванием суставов является остеоартрит, который встречается примерно у 7-13% населения земного шара", — объяснила доктор Алеся Клименко.

Специалист добавила, что ревматоидный артрит относится к иммуновоспалительным заболеваниям и встречается намного реже, чем остеоартрит: около 0,3-0,6% населения. Она также подчеркнула, что остеоартрит нередко ошибочно называют артрозом, хотя между этими понятиями есть различия.

"Артрит — это воспалительное заболевание суставов, которое связано с нарушениями обмена веществ и сбоями в иммунной системе. Артроз — это дегенеративное заболевание, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань", — заключила доктор Алеся Клименко.

Что представляет собой остеоартрит

Остеоартрит развивается при воспалительном процессе, который со временем нарушает структуру хрящевой ткани. Это не просто возрастное изменение, а сложное заболевание, связанное с метаболическими нарушениями, микроповреждениями и нагрузками на суставы.

Часто оно проявляется болью при движении, скованностью, хрустом и снижением подвижности. В отличие от ревматоидного артрита, остеоартрит не является аутоиммунным, но при тяжёлом течении приводит к разрушению суставных поверхностей, сообщает Газета.Ru.

Сравнение основных заболеваний суставов

Заболевание Природа Распространённость Основной механизм Остеоартрит Воспалительное + дегенеративное 7-13% населения Повреждение и истончение хряща Ревматоидный артрит Аутоиммунное 0,3-0,6% Ошибка иммунитета → воспаление сустава Артроз Дегенеративное Растёт с возрастом Истончение хряща без выраженного воспаления

Как улучшить состояние суставов: пошаговые советы

Уменьшить нагрузку на суставы, исключив длительные статические позы. Регулярно выполнять мягкие упражнения на растяжку и укрепление мышц. Использовать ортопедическую обувь или стельки для правильного распределения нагрузки. Добавить в рацион продукты, поддерживающие хрящевую ткань. Консультироваться с врачом при первых признаках боли — ранняя терапия всегда эффективнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование боли в коленях → прогрессирование воспаления → ранняя диагностика и ЛФК.

Самолечение мазями → временный эффект → комплексная терапия у ревматолога.

Отказ от движения → снижение подвижности → умеренные нагрузки и ходьба.

Неправильная обувь → перегрузка суставов → использование ортопедических моделей.

А что если…

Если пациент чувствует первые симптомы остеоартрита, раннее вмешательство может значительно замедлить развитие болезни. При своевременном лечении и корректировке образа жизни многие люди долго сохраняют высокую подвижность. А если есть наследственная предрасположенность, профилактика может предотвратить появление заболевания.

Плюсы и минусы методов лечения

Метод Плюсы Минусы ЛФК Улучшает подвижность Требует регулярности Противовоспалительные препараты Быстро снимают боль Возможны побочные эффекты Физиотерапия Усиливает восстановление Не всем подходит Хондропротекторы Поддерживают хрящ Эффективность индивидуальна

FAQ

Может ли артрит перейти в артроз?

Да, воспаление со временем разрушает хрящ, что приводит к артрозу.

Можно ли полностью вылечить остеоартрит?

Полностью — нет, но можно значительно замедлить прогрессирование и уменьшить симптомы.

Чем остеоартрит отличается от артроза?

Остеоартрит включает воспалительный компонент, а артроз — чисто дегенеративный процесс.

Мифы и правда

Миф: остеоартрит развивается только у пожилых.

Правда: заболевание встречается и в среднем возрасте, особенно у людей с травмами или лишним весом.

Миф: если суставы болят, надо меньше двигаться.

Правда: грамотная умеренная нагрузка улучшает состояние суставов.

Миф: артрит и артроз — одно и то же.

Правда: артрит — воспаление, артроз — разрушение хряща; остеоартрит сочетает оба механизма.

Три интересных факта

Остеоартрит чаще всего поражает коленные и тазобедренные суставы.

Женщины страдают от суставных заболеваний чаще после 50 лет.

Лёгкое ежедневное движение уменьшает риск развития остеоартрита почти на 30%.

Исторический контекст

XIX век — первые описания дегенеративных изменений суставов. XX век — развитие ревматологии как отдельной медицинской дисциплины. XXI век — появление биологических препаратов и улучшение диагностики.