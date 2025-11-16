Суставы начинают шептать о беде: болезнь, которая поражает миллионы, часто прячется под чужим названием

Заболевания суставов остаются одной из самых обсуждаемых тем современной медицины. С возрастом или под воздействием иммунных нарушений суставы теряют подвижность, вызывают боль и влияют на качество жизни.
Часто пациенты ошибочно считают самые узнаваемые формы — например, ревматоидный артрит — наиболее распространёнными, но специалисты подчёркивают, что статистика устроена иначе. По наблюдениям врачей, различия между типами артрита важны не только для диагностики, но и для понимания механизмов развития болезней и выбора лечения.
Доктор медицинских наук и заместитель директора Института клинической медицины Алеся Клименко отмечает, что популярность темы ревматоидного артрита в клинической практике создаёт ложное впечатление о частоте заболевания.
Она подчёркивает, что именно остеоартрит, а не ревматоидный артрит, встречается чаще всего — от этого и выстраивается современный подход к терапии и профилактике.
"Ревматоидный артрит нередко начинается в трудоспособном возрасте, быстрее приводит к функциональным ограничениям без лечения и чаще обсуждается в клинической практике, что создает впечатление "самого частого". Однако самым распространенным заболеванием суставов является остеоартрит, который встречается примерно у 7-13% населения земного шара", — объяснила доктор Алеся Клименко.
Специалист добавила, что ревматоидный артрит относится к иммуновоспалительным заболеваниям и встречается намного реже, чем остеоартрит: около 0,3-0,6% населения. Она также подчеркнула, что остеоартрит нередко ошибочно называют артрозом, хотя между этими понятиями есть различия.
"Артрит — это воспалительное заболевание суставов, которое связано с нарушениями обмена веществ и сбоями в иммунной системе. Артроз — это дегенеративное заболевание, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань", — заключила доктор Алеся Клименко.
Остеоартрит развивается при воспалительном процессе, который со временем нарушает структуру хрящевой ткани. Это не просто возрастное изменение, а сложное заболевание, связанное с метаболическими нарушениями, микроповреждениями и нагрузками на суставы.
Часто оно проявляется болью при движении, скованностью, хрустом и снижением подвижности. В отличие от ревматоидного артрита, остеоартрит не является аутоиммунным, но при тяжёлом течении приводит к разрушению суставных поверхностей, сообщает Газета.Ru.
|Заболевание
|Природа
|Распространённость
|Основной механизм
|Остеоартрит
|Воспалительное + дегенеративное
|7-13% населения
|Повреждение и истончение хряща
|Ревматоидный артрит
|Аутоиммунное
|0,3-0,6%
|Ошибка иммунитета → воспаление сустава
|Артроз
|Дегенеративное
|Растёт с возрастом
|Истончение хряща без выраженного воспаления
Уменьшить нагрузку на суставы, исключив длительные статические позы.
Регулярно выполнять мягкие упражнения на растяжку и укрепление мышц.
Использовать ортопедическую обувь или стельки для правильного распределения нагрузки.
Добавить в рацион продукты, поддерживающие хрящевую ткань.
Консультироваться с врачом при первых признаках боли — ранняя терапия всегда эффективнее.
Если пациент чувствует первые симптомы остеоартрита, раннее вмешательство может значительно замедлить развитие болезни. При своевременном лечении и корректировке образа жизни многие люди долго сохраняют высокую подвижность. А если есть наследственная предрасположенность, профилактика может предотвратить появление заболевания.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|ЛФК
|Улучшает подвижность
|Требует регулярности
|Противовоспалительные препараты
|Быстро снимают боль
|Возможны побочные эффекты
|Физиотерапия
|Усиливает восстановление
|Не всем подходит
|Хондропротекторы
|Поддерживают хрящ
|Эффективность индивидуальна
Да, воспаление со временем разрушает хрящ, что приводит к артрозу.
Полностью — нет, но можно значительно замедлить прогрессирование и уменьшить симптомы.
Остеоартрит включает воспалительный компонент, а артроз — чисто дегенеративный процесс.
Миф: остеоартрит развивается только у пожилых.
Правда: заболевание встречается и в среднем возрасте, особенно у людей с травмами или лишним весом.
Миф: если суставы болят, надо меньше двигаться.
Правда: грамотная умеренная нагрузка улучшает состояние суставов.
Миф: артрит и артроз — одно и то же.
Правда: артрит — воспаление, артроз — разрушение хряща; остеоартрит сочетает оба механизма.
XIX век — первые описания дегенеративных изменений суставов.
XX век — развитие ревматологии как отдельной медицинской дисциплины.
XXI век — появление биологических препаратов и улучшение диагностики.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.