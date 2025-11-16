Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда привык запоминать не факты, а маршрут до Google: что происходит с памятью поколения Z

Особенности памяти поколения Z описала социолог Полосина
6:13
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Дискуссии о том, как изменилось мышление поколения Z, продолжаются уже несколько лет. Многие представители старших поколений уверены, что современные молодые люди стали поверхностными, хуже запоминают информацию и меньше стремятся к глубокому изучению одного предмета.

Компания друзей
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компания друзей

Однако эксперты подчёркивают, что речь идёт не о деградации, а о трансформации способов обработки информации. Мир вокруг изменился — и молодёжь адаптировалась к этим изменениям быстрее других.

Анна Полосина, специалист факультета "Социальная коммуникация" МГППУ, объясняет, что мышление зумеров формировалось в условиях сверхинформированности.

По её словам, эта среда расширила их кругозор и позволила формировать целостное мировоззрение, но одновременно привела к рассеянности и трудностям с концентрацией на одной задаче. При этом привычка получать сведения быстро формирует запрос на новые методы обучения.

"Становление поколения Z происходило в пространстве, перенасыщенном информацией. Это позволило им расширить свой кругозор и сформировать более целостное представление о мире", — пояснила специалист Анна Полосина.

После цитаты Полосина добавляла, что информационная перегрузка сделала молодых людей менее устойчивыми к длительным задачам и усилила тягу к кратким, ёмким форматам. Эксперт подчеркнула и то, что вопрос "зачем запоминать, если можно найти?" стал частью их обычной когнитивной стратегии.

"У зумеров возникает вопрос: "Зачем что-то запоминать, если можно просто "загуглить?" Поэтому они не всегда помнят все наизусть, но зато они быстро находят нужную информацию", — объяснила специалист Анна Полосина.

Полосина также подчёркивает, что молодёжь не стремится глубоко погружаться в одну тему. По её мнению, это связано с современными требованиями рынка труда, где гибкость, адаптивность и способность быстро переключаться между задачами становятся ключевыми навыками, сообщает Газета.Ru.

"Тем более в современном мире востребованы специалисты, обладающие гибкими навыками и умеющие быстро адаптироваться к новым условиям. Поэтому эта особенность отвечает запросам современности", — заметила психолог Анна Полосина.

Особенности мышления поколения Z

Современные подростки выросли в среде постоянного доступа к гаджетам, цифровым сервисам и быстрым форматам коммуникации. Это привело к формированию фрагментарного восприятия информации и сокращению времени концентрации. Они гораздо быстрее ориентируются в источниках данных и часто предпочитают оперативный поиск знаниям "внутри головы". Такой подход обладает как преимуществами, так и ограничениями.

Сравнение: подходы к обработке информации

Поколение Особенности восприятия Навыки Уровень запоминания
X Последовательность, глубина Аналитика Высокий
Y Смешанный стиль Гибкость Средний
Z Быстрая обработка, фрагментарность Мультитаскинг Низкий

Советы шаг за шагом

  1. Разбивать учебный материал на компактные блоки.

  2. Использовать визуальные схемы и таблицы — зумеры ориентируются в них быстрее.

  3. Добавлять интерактив и практику, чтобы удерживать внимание.

  4. Ставить конкретные задачи вместо длинных инструкций.

  5. Давать возможность самостоятельного поиска информации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Длинные лекции → потеря внимания → микролекции или модульный формат.
  • Обилие теории → поверхностное усвоение → практические задания.
  • Сухая подача → слабая вовлечённость → визуализация и кейсы.
  • Требование большого объёма заучивания → снижение мотивации → обучение через применение.

А что если…

Если использовать сильные стороны поколения Z, обучение станет значительно эффективнее. Их способность быстро ориентироваться в информационных потоках может стать преимуществом, если сочетать её с развитием критического мышления и умением анализировать данные. Это поможет преодолеть поверхностность и укрепить навыки глубокой работы.

Плюсы и минусы мышления поколения Z

Плюсы Минусы
Быстрый поиск информации Трудности с длительной концентрацией
Широкий кругозор Фрагментарное восприятие
Гибкость Зависимость от технологий
Высокая адаптивность Недостаток системности

FAQ

Почему зумеры запоминают хуже?

Потому что предпочитают находить информацию в момент необходимости, а не хранить в памяти.

Это мешает обучению?

Нет, если формат обучения адаптирован под их стиль восприятия.

Можно ли развить концентрацию?

Да, но это требует тренировки: цифрового детокса, практики глубокого чтения, постепенного увеличения времени фокуса.

Мифы и правда

Миф: зумеры ленивы и не хотят учиться.
Правда: они предпочитают более быстрые, структурированные форматы.

Миф: у поколения Z слабая память.
Правда: они заменяют запоминание навигацией по информации.

Миф: зумеры поверхностны.
Правда: они просто расширяют кругозор, а не углубляются в одну область.

Три интересных факта

  • Зумеры значительно быстрее адаптируются к новым цифровым средам.
  • Их мозг тренируется на мультитаскинге, что развивает скорость переключения.
  • Большая часть информации ими воспринимается визуально — через изображения, видео, короткие форматы.

Исторический контекст

  1. 2000-е — активное распространение интернета.

  2. 2010-е — смартфоны становятся основной средой обучения и общения.

  3. 2020-е — цифровые форматы заменяют классические учебные подходы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
