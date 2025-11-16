Когда привык запоминать не факты, а маршрут до Google: что происходит с памятью поколения Z

Дискуссии о том, как изменилось мышление поколения Z, продолжаются уже несколько лет. Многие представители старших поколений уверены, что современные молодые люди стали поверхностными, хуже запоминают информацию и меньше стремятся к глубокому изучению одного предмета.
Однако эксперты подчёркивают, что речь идёт не о деградации, а о трансформации способов обработки информации. Мир вокруг изменился — и молодёжь адаптировалась к этим изменениям быстрее других.
Анна Полосина, специалист факультета "Социальная коммуникация" МГППУ, объясняет, что мышление зумеров формировалось в условиях сверхинформированности.
По её словам, эта среда расширила их кругозор и позволила формировать целостное мировоззрение, но одновременно привела к рассеянности и трудностям с концентрацией на одной задаче. При этом привычка получать сведения быстро формирует запрос на новые методы обучения.
"Становление поколения Z происходило в пространстве, перенасыщенном информацией. Это позволило им расширить свой кругозор и сформировать более целостное представление о мире", — пояснила специалист Анна Полосина.
После цитаты Полосина добавляла, что информационная перегрузка сделала молодых людей менее устойчивыми к длительным задачам и усилила тягу к кратким, ёмким форматам. Эксперт подчеркнула и то, что вопрос "зачем запоминать, если можно найти?" стал частью их обычной когнитивной стратегии.
"У зумеров возникает вопрос: "Зачем что-то запоминать, если можно просто "загуглить?" Поэтому они не всегда помнят все наизусть, но зато они быстро находят нужную информацию", — объяснила специалист Анна Полосина.
Полосина также подчёркивает, что молодёжь не стремится глубоко погружаться в одну тему. По её мнению, это связано с современными требованиями рынка труда, где гибкость, адаптивность и способность быстро переключаться между задачами становятся ключевыми навыками, сообщает Газета.Ru.
"Тем более в современном мире востребованы специалисты, обладающие гибкими навыками и умеющие быстро адаптироваться к новым условиям. Поэтому эта особенность отвечает запросам современности", — заметила психолог Анна Полосина.
Современные подростки выросли в среде постоянного доступа к гаджетам, цифровым сервисам и быстрым форматам коммуникации. Это привело к формированию фрагментарного восприятия информации и сокращению времени концентрации. Они гораздо быстрее ориентируются в источниках данных и часто предпочитают оперативный поиск знаниям "внутри головы". Такой подход обладает как преимуществами, так и ограничениями.
|Поколение
|Особенности восприятия
|Навыки
|Уровень запоминания
|X
|Последовательность, глубина
|Аналитика
|Высокий
|Y
|Смешанный стиль
|Гибкость
|Средний
|Z
|Быстрая обработка, фрагментарность
|Мультитаскинг
|Низкий
Разбивать учебный материал на компактные блоки.
Использовать визуальные схемы и таблицы — зумеры ориентируются в них быстрее.
Добавлять интерактив и практику, чтобы удерживать внимание.
Ставить конкретные задачи вместо длинных инструкций.
Давать возможность самостоятельного поиска информации.
Если использовать сильные стороны поколения Z, обучение станет значительно эффективнее. Их способность быстро ориентироваться в информационных потоках может стать преимуществом, если сочетать её с развитием критического мышления и умением анализировать данные. Это поможет преодолеть поверхностность и укрепить навыки глубокой работы.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый поиск информации
|Трудности с длительной концентрацией
|Широкий кругозор
|Фрагментарное восприятие
|Гибкость
|Зависимость от технологий
|Высокая адаптивность
|Недостаток системности
Потому что предпочитают находить информацию в момент необходимости, а не хранить в памяти.
Нет, если формат обучения адаптирован под их стиль восприятия.
Да, но это требует тренировки: цифрового детокса, практики глубокого чтения, постепенного увеличения времени фокуса.
Миф: зумеры ленивы и не хотят учиться.
Правда: они предпочитают более быстрые, структурированные форматы.
Миф: у поколения Z слабая память.
Правда: они заменяют запоминание навигацией по информации.
Миф: зумеры поверхностны.
Правда: они просто расширяют кругозор, а не углубляются в одну область.
2000-е — активное распространение интернета.
2010-е — смартфоны становятся основной средой обучения и общения.
2020-е — цифровые форматы заменяют классические учебные подходы.
