Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналиста Юрия Дудя* приговорили к тюремному заключению
Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы... — писала газета К трудовому общежитию 15 ноября 1932 года
В салонах навязывают кредиты с скрытыми условиями сообщил юрист Русяев
Меган Маркл и принц Гарри встретились с астрологом Анжелой Перл
Ряженка улучшает структуру бисквита в ПП-медовике — кулинары
Ходьба помогает поддерживать активность мозга в пожилом возрасте — учёные Гарварда
На ярком солнце листья сенполий становятся темнее и насыщеннее — цветоводы
Бизнес предложил снизить НДС для микрокомпаний до 1–3% — Опора России
Минимализм стал главным трендом новогоднего декора 2026 года — дизайнеры

Каждый час без движения приближает к боли: как остановить разрушение, не вставая со стула

Перекаты таза во время работы уменьшают застой крови — врачи
6:56
Здоровье

Наше тело создано для движения. Но современный человек проводит большую часть жизни в статике — сидя за компьютером, за рулём, в транспорте или на диване. Такая "тихая" жизнь идёт вразрез с биологией: мышцы теряют тонус, суставы страдают от застоя, а спина отвечает болью.

Офисная разминка для спины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Офисная разминка для спины

Почему сидение опасно для позвоночника

Сидячая работа кажется безобидной, но именно она чаще всего становится причиной хронических болей в пояснице. Когда тело долго остаётся неподвижным, снижается циркуляция крови и доставка кислорода к тканям. Мышцы, которые должны поддерживать позвоночник, перестают получать достаточную нагрузку и теряют силу.

Многие стараются "сидеть правильно", выпрямляя спину и удерживая "идеальную" позу. Но неподвижность в любом положении вредна: мышцы не получают естественной стимуляции, а нагрузка распределяется неравномерно.

"Тихость — враг биологии. Наши тела были предназначены для движения, а не для длительного, непрерывного сидения", — отметил специалист по биомеханике Энтони Кэри,

Именно отсутствие движения, а не плохая осанка, становится главной причиной проблем. Даже самые современные кресла с эргономичной спинкой не решают проблему, а иногда усугубляют её, полностью "подпирая" тело и выключая мышцы из работы.

Как работает принцип изменчивости

Здоровое тело — это тело в движении. Биологические системы устроены так, что им необходима изменчивость: чередование нагрузок, поз, ритмов. В спорте это проявляется в сложных координационных движениях, в быту — в ходьбе, потягивании, смене поз.

Когда человек сидит неподвижно, изменчивость исчезает, а вместе с ней — стимулы, поддерживающие мышцы, суставы и нервную систему. Даже лёгкие, едва заметные микродвижения возвращают телу нужную динамику: активируются глубокие мышцы, улучшается кровоток, уменьшается давление на позвоночник.

Как микродвижения спасают спину

Идея проста: двигаться, не вставая со стула. В физиологии этот подход называют NEAT — термогенезом нетренировочной активности. К нему относятся любые мелкие движения: ерзание, перекатывание стоп, лёгкое покачивание.

Каждый из них требует минимальных усилий, но в сумме они дают значительный эффект:

  • активизируют мышцы, стабилизирующие позвоночник;

  • улучшают питание межпозвоночных дисков;

  • снимают напряжение и застой крови;

  • снижают нагрузку на поясницу.

Интересно, что исследование среди операторов колл-центров показало: сотрудники с хронической болью в спине двигались значительно меньше, чем их коллеги без болей. Разница — в "изменчивости": чем чаще человек меняет позу, тем меньше риск застойных процессов.

Советы шаг за шагом

  1. Не застывайте в одной позе. Меняйте положение тела каждые 15-20 минут.

  2. Используйте подвижное сиденье - например, мяч или баланс-подушку. Это стимулирует мышцы кора и улучшает осанку.

  3. Добавьте микродвижения: вращайте стопами, делайте лёгкие перекаты таза, переносите вес с одной ягодицы на другую.

  4. Настройте напоминание на телефоне или компьютере, чтобы вставать хотя бы раз в час.

  5. Дышите глубже - дыхание также способствует естественному движению диафрагмы и мышц спины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Долго сидеть в одной позе Застой крови, скованность, боль в пояснице Микродвижения и смена положения каждые 20 минут
Опора на спинку стула постоянно Отключение мышц кора, перегрузка поясницы Сидеть активно, сохраняя лёгкое напряжение в корпусе
Использование слишком мягкого кресла Проваливание таза, искривление позвоночника Полужёсткое кресло или баланс-поверхность
Отсутствие перерывов Повышенное давление на межпозвоночные диски Вставать, потягиваться, ходить по комнате

А что если вы не можете часто вставать

Если ваша работа не позволяет часто менять позу, попробуйте использовать "умные" решения: динамическую подушку, кресло с подвижным сиденьем или даже баланс-доску под ногами. Эти приспособления позволяют телу двигаться, не отвлекаясь от задач.

Для домашних условий подойдёт обычный гимнастический мяч или Core-Tex Sit — устройство, которое создаёт эффект подвижной поверхности, заставляя мышцы спины и таза мягко работать.

Плюсы и минусы микродвижений

Плюсы Минусы
Улучшение циркуляции и питания тканей Не заменяет полноценную физическую активность
Снижение болей в пояснице и шее Требует привычки и внимания
Лёгкость внедрения в повседневную жизнь Эффект проявляется не сразу

FAQ

Как часто нужно делать микродвижения?
Каждые 15-20 минут меняйте положение тела или выполняйте лёгкое покачивание — этого достаточно, чтобы снизить нагрузку на спину.

Подойдут ли обычные стулья?
Да, если вы не сидите на них часами без движения. Но лучше выбрать стул с жёсткой опорой или использовать накладку для поддержки поясницы.

Помогут ли такие движения при уже существующих болях?
Да, но важно сочетать их с умеренной физической активностью и консультацией врача или физиотерапевта.

Мифы и правда

Миф Правда
Чем прямее сидишь, тем лучше для спины Неподвижная поза вредна — важно движение, а не угол спины
Эргономичное кресло решает все проблемы Даже лучшее кресло не заменит активности
Микродвижения бесполезны Они активируют мышцы и снижают риск хронических болей

3 интересных факта

  1. Даже лёгкое ерзание повышает энергозатраты организма на 10-15% по сравнению с полным покоем.

  2. При смене позы каждые 20 минут давление на позвоночник снижается на треть.

  3. Люди, использующие динамические сиденья, отмечают улучшение концентрации и уменьшение усталости уже через неделю.

Исторический контекст

Ещё 100 лет назад люди редко страдали от болей в спине — они больше двигались, меньше сидели, а работа требовала активности. С появлением компьютеров и автомобилей доля "сидячей" жизни выросла в несколько раз. Сегодня врачи и тренеры возвращают идею естественного движения — пусть даже в микродозах — как способ сохранить здоровье.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Наука и техника
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Последние материалы
Перекаты таза во время работы уменьшают застой крови — врачи
Минимализм стал главным трендом новогоднего декора 2026 года — дизайнеры
Адвокат рассказал, что беременность Лерчек может повлиять на приговор суда
Горнолыжный курорт "Архыз" вновь признан лучшим — премия "Горы России"
В Москве ожидается зимнее вторжение — синоптик Ильин
15 ноября: праздник курильщиков, космический челнок и свадьба Майкла Джексона
Статические упражнения укрепляют корпус и улучшают осанку по мнению тренеров
€2 млрд в пустоту: Финляндия закрыла границу с Россией и убила собственную экономику
От ребёнка до террориста: украинские мошенники заставили парня сжечь кинотеатр
Африка не так удивительна, как мы: китаец раскрыл, что пугает Запад в нашей культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.