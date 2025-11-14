Эпидемия диабета бьёт по детям: преддиабет находят у школьников, пока родители винят конфеты

Эндокринологи: преддиабет всё чаще находят у детей, виноваты не только конфеты

10:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет часто воспринимают как что-то далёкое: "это у кого-то в семье, но не у меня". Проблема в том, что болезнь долго развивается тихо, без ярких сигналов, а первые серьёзные проявления нередко связаны уже с инфарктом, инсультом или тяжёлыми осложнениями со стороны глаз и почек. Хорошая новость в том, что для диабета II типа очень много решает образ жизни: питание, вес, движение, сон и регулярные проверки сахара.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Что такое сахарный диабет и чем он опасен

Сахарный диабет — это состояние, при котором организм перестает нормально использовать глюкозу, главный источник энергии для клеток. Страдает не только уровень сахара в крови. Со временем повреждаются сосуды и нервы, повышается риск сердечно-сосудистых катастроф, ухудшается зрение, работа почек и чувствительность ног.

Основная роль здесь у инсулина — гормона поджелудочной железы, который "открывает дверь" в клетку для глюкозы. При диабете I типа инсулина нет: иммунная система разрушает клетки, которые его вырабатывают. При диабете II типа гормон есть, но клетки перестают его "слушаться" — развивается инсулинорезистентность, тесно связанная с лишним весом и малоподвижностью, как сообщает Москва 24.

"Поэтому не стоит ждать выраженных симптомов, помогающих выявить заболевание. Однако всегда нужно обращать внимание на следующие признаки: постоянная жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, особенно ночью, слабость, сонливость, медленно заживающие раны, частые грибковые или кожные инфекции. Иногда добавляется нечеткость зрения или просто ощущение, что "что-то не так" с самочувствием", — отметила врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Марина Берковская.

Таблица "Сравнение" типов диабета

Параметр Диабет I типа Диабет II типа Инсулин Не вырабатывается Вырабатывается, но ткани плохо реагируют Возраст Чаще дети и молодые Чаще после 40 лет Основная причина Аутоиммунный процесс Инсулинорезистентность, лишний вес, возраст Лечение Инсулиновые препараты Питание, физнагрузка, таблетки, иногда инсулин Возможность предотвратить Практически нет Часто можно отсрочить или избежать

Блок "Советы шаг за шагом"

Проверьте уровень сахара.

Сдайте анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин (HbA1c), особенно после 40 лет, при лишнем весе, гипертонии или высоком холестерине. При сомнениях — углублённая диагностика.

"Но иногда требуется пероральный глюкозотолерантный тест: его назначает эндокринолог, если ситуация не вполне очевидна", — пояснила врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Марина Берковская.

Пересмотрите питание.

Сократите быстрые углеводы: белый хлеб, сладкую выпечку, газировку, конфеты. Вместо этого добавьте овощи, цельнозерновой хлеб, гречку, фасоль, йогурт без сахара, оливковое масло. Снизьте долю "скрытого" сахара.

"Но надо учитывать, что это нормы для всего сахара, в том числе и того, который мы получаем в скрытом виде. А сегодня его содержит практически любой готовый продукт: он есть в соусах, сладких йогуртах, кетчупах, майонезе, колбасе и даже в черном ржаном хлебе", — пояснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Двигайтесь регулярно.

Минимум 150 минут в неделю — быстрая ходьба, плавание, домашние тренировки, комфортные кроссовки и фитнес-браслет помогут отслеживать шаги и пульс. Контролируйте вес.

Даже снижение на 5-7% массы тела заметно уменьшает риск диабета II типа. Следите за давлением и холестерином.

Это дополнительные "триггеры" для сосудов, поэтому тонометр и периодические анализы — такие же важные инструменты, как и глюкометр.

Блок "Ошибка → Последствие → Альтернатива"

Ошибка: "Жду, пока появятся серьёзные симптомы".

Последствие: диабет выявляется уже на стадии осложнений.

Альтернатива: ежегодный контроль сахара после 40 лет и при факторах риска. Ошибка: заменять обычный сахар большим количеством фруктозы.

"Многие думают, что фруктоза, так как она не повышает уровень глюкозы, безвредна. Однако при ее употреблении долго не наступает чувство насыщения, поэтому человек может съесть гораздо больше, и из-за этого может быстро произойти ожирение печени, а дальше включаются определенные механизмы, которые приводят к повреждению тканей, что и становится триггером возникновения сахарного диабета II типа", — предупредила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Альтернатива: контролировать общее количество сладкого, отдавая предпочтение ягодам и фруктам в разумных порциях.

Ошибка: "Диета — для больных, я пока здоров".

"И лучше делать это заранее, не доводя до того момента, когда разовьется сахарный диабет и придется соблюдать строжайшую диету, не позволяя себе лишнего", — отметила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Альтернатива: мягкая коррекция привычек сейчас вместо жёстких ограничений позже.

Блок "А что если…"

А что если в семье никто не болел диабетом?

Наследственность важна, но не единственный фактор. Даже без семейной истории диабета переедание, малоподвижность, любовь к сладким напиткам и фастфуду серьёзно повышают риск.

А что если диагноз уже поставлен?

Диабет II типа — не приговор. Глюкометр, индивидуальная диета, разумные физнагрузки, удобная спортивная обувь, иногда — метформин и другие препараты помогают держать болезнь под контролем и жить активно.

Таблица "Плюсы и минусы" профилактики диабета

Плюсы Минусы Снижение риска диабета и осложнений Нужно менять привычный образ жизни Улучшение самочувствия и энергии Требуется контроль питания и покупок Нормализация веса и давления Первое время может казаться "сложно" Меньше расходов на лечение в будущем Нужна дисциплина и регулярность

Блок FAQ

Какой максимум сахара в день считается безопасным?

По словам Елены Соломатиной, взрослым в день нельзя употреблять больше шести чайных ложек сахара, а детям от 3 до 10 лет — до пяти, при этом до 3 лет сахара в рационе быть не должно.

Какие продукты особенно опасны при риске диабета?

Белая мука, сладкая выпечка, белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы, сладкие напитки, десерты с большим количеством сахара и фруктозы.

Что добавить в рацион для защиты от диабета?

Снизить риск помогают противовоспалительные продукты: голубика, черника, клюква, брусника, малина (100-150 г в день), яблоки, красный лук, жирная рыба, орехи, источники омега-3 и клетчатки.

Блок "Мифы и правда"

Миф: диабет бывает только у пожилых.

Правда: диабет I типа часто начинается в молодом возрасте, а признаки инсулинорезистентности сегодня находят даже у детей.

Миф: если "посадить" сахар на ноль, диабета не будет.

Правда: важен не только сахар в чистом виде, но и общий калораж, вес, активность, наследственность и качество углеводов.

Миф: фруктоза полностью безопасна и помогает худеть.

Правда: её избыток перегружает печень, усиливает набор веса и может ускорять развитие диабета II типа.

Блок "Сон и психология"

Хронический недосып повышает уровень гормонов стресса и ухудшает чувствительность клеток к инсулину. Когда человек регулярно спит меньше 7 часов, он чаще "заедает" усталость сладким и жирным, что ускоряет набор веса. Эмоциональное выгорание, постоянное напряжение, отсутствие отдыха делают соблюдение диеты и режима практически невозможным.

Полноценный сон, вечерние прогулки, расслабляющие практики, СПА-процедуры, отдых без гаджетов помогают снизить стресс и косвенно защищают от нарушений обмена веществ.

Блок с 3 интересными фактами

Уже у детей сегодня регистрируют гиперинсулинемию — преддиабетическое состояние, которое раньше считали "взрослой" проблемой. Даже потеря 5-7% массы тела у людей с лишним весом значительно уменьшает вероятность развития диабета II типа. Всего 20-30 минут быстрой ходьбы в день заметно повышают чувствительность тканей к инсулину.

Блок "Исторический контекст"

Сахарный диабет описывали ещё древние врачи, но долгое время он считался редким и почти неизлечимым заболеванием. До появления инсулина лечение сводилось к строгим диетам и ограничению объёма пищи. С развитием промышленности, изобилием дешёвого сахара и рафинированных продуктов ситуация изменилась: к болезни добавились ожирение и малоподвижность, и человечество пришло к "эпидемии" диабета II типа.

Сегодня медицина располагает эффективными лекарствами, а люди — глюкометрами, фитнес-трекерами, доступом к качественным продуктам и информацией. Профилактика стала реальным инструментом: чем раньше человек начинает заботиться о питании, весе, движении и сне, тем выше шанс никогда не столкнуться с тяжёлыми проявлениями диабета.