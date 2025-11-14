Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дикая трава может заменить газон при регулярном кошении — садовод Ольга Воронова
Галстук вернулся в женскую моду — советы стилиста
Мария Погребняк отказалась смотреть программы Диброва после скандала
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
В Москве и Питере проходит фестиваль Школьная классика
Эксперты: в Уфе предложение аренды в новостройках выросло на 80% за год
Совладелец требует выкуп доли по цене космоса и терроризирует дом — адвокат Алёшкин
Отслоившиеся части континентов вызывают извержения вулканов — геофизики
Ханде Эрчел приедет в Москву на премьеру мелодрамы

Возраст не приговор: как сохранить острое зрение до глубокой старости

Возрастные изменения зрения можно замедлить — офтальмолог Левина
1:47
Здоровье

Возрастные изменения зрения неизбежны, но при правильном подходе их можно замедлить и сохранить высокое качество жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Проверка зрения
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Проверка зрения

По словам специалиста, первые изменения зрения у большинства людей начинают проявляться после 40 лет. Важно вовремя заметить симптомы и подобрать корректирующие средства, чтобы сохранить качество жизни и снизить негативное влияние возрастных изменений.

"При возрастном снижении зрения гимнастики для глаз неэффективны. Важно вовремя обратиться к офтальмологу. Первые признаки — ухудшение зрения вблизи, необходимость включать яркий свет, отодвигать текст или экран дальше от глаз. Эти изменения возникают естественно с возрастом, и их нельзя компенсировать упражнениями", — объяснила Левина.

Она подчеркнула, что грамотная коррекция на всех этапах позволяет замедлить естественное ухудшение остроты зрения и поддерживать привычную нагрузку на глаза. Врач отметила, что для этого важно подобрать очки или контактные линзы с учетом индивидуальных особенностей и типа зрения.

"На каждом этапе правильно подобранная коррекция помогает сохранить комфорт и функциональность зрения. Врач оценивает состояние глаз, подбирает необходимые средства, а пациент получает возможность поддерживать привычную зрительную активность без лишнего напряжения", — добавила офтальмолог.

Левина подчеркнула, что своевременное обращение к специалисту и регулярные проверки зрения после 40 лет являются ключевыми факторами для сохранения здоровья глаз и высокого качества жизни.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Недвижимость
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Пациенты с постковидным фиброзом в три раза чаще болеют пневмонией — врач Цагараева
Правительство Марий Эл поддержало проект по изучению гастрономии
Горчичный раствор эффективно устраняет запах рыбы с досок
Роналдо объяснил, почему не считает Криштиану величайшим
Возрастные изменения зрения можно замедлить — офтальмолог Левина
Певица Шакира вышла в свет с сыновьями от футболиста Жерара Пике
Влияние холодного масла на рассыпчатость песочного теста подтвердили кондитеры
Выбор автомобиля для отпуска зависит от дорог — тревел-эксперт Синельников
Эксперты: шестое чувство питомцев — это реакция на незаметные человеку сигналы
BBC принесла извинения Дональду Трампу за искажение речи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.