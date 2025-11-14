Возраст не приговор: как сохранить острое зрение до глубокой старости

Возрастные изменения зрения можно замедлить — офтальмолог Левина

Возрастные изменения зрения неизбежны, но при правильном подходе их можно замедлить и сохранить высокое качество жизни. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По словам специалиста, первые изменения зрения у большинства людей начинают проявляться после 40 лет. Важно вовремя заметить симптомы и подобрать корректирующие средства, чтобы сохранить качество жизни и снизить негативное влияние возрастных изменений.

"При возрастном снижении зрения гимнастики для глаз неэффективны. Важно вовремя обратиться к офтальмологу. Первые признаки — ухудшение зрения вблизи, необходимость включать яркий свет, отодвигать текст или экран дальше от глаз. Эти изменения возникают естественно с возрастом, и их нельзя компенсировать упражнениями", — объяснила Левина.

Она подчеркнула, что грамотная коррекция на всех этапах позволяет замедлить естественное ухудшение остроты зрения и поддерживать привычную нагрузку на глаза. Врач отметила, что для этого важно подобрать очки или контактные линзы с учетом индивидуальных особенностей и типа зрения.

"На каждом этапе правильно подобранная коррекция помогает сохранить комфорт и функциональность зрения. Врач оценивает состояние глаз, подбирает необходимые средства, а пациент получает возможность поддерживать привычную зрительную активность без лишнего напряжения", — добавила офтальмолог.

Левина подчеркнула, что своевременное обращение к специалисту и регулярные проверки зрения после 40 лет являются ключевыми факторами для сохранения здоровья глаз и высокого качества жизни.