Желудок кричит о помощи: эти сигналы предупреждают о начале гастрита

Здоровье

Гастрит чаще всего развивается из-за комбинации двух факторов — регулярного переедания промышленной пищи и хронического стресса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов

По словам специалиста, гастрит имеет множество причин — от химических воздействий до инфекций, однако в реальной практике чаще всего заболевание запускают переедание и хронический стресс. Существенный вклад вносит регулярное употребление промышленной пищи, богатой техническими добавками. Харлов подчеркивает, что продукты длительного хранения содержат десятки стабилизаторов, ароматизаторов и эмульгаторов, которые не выполняют пищевую функцию и могут повреждать слизистую желудка.

"Самые частые причины гастрита — это переедание промышленной еды в сочетании с острым или хроническим стрессом. Такая пища содержит длинный состав, множество технических добавок и хранится месяцами. Она токсична по разным механизмам", — отметил гастроэнтеролог.

Он подчеркнул, что распознать гастрит на ранней стадии бывает непросто. Хронический процесс может развиваться без заметных симптомов, а первые жалобы — тяжесть в животе, отрыжка или дискомфорт после еды — появляются уже тогда, когда воспаление сформировалось. Острый гастрит, напротив, проявляется быстро: боль становится резкой, выраженной и заставляет человека обращаться к врачу.

"Основой профилактики является выбор цельных продуктов. Еда должна быть узнаваема без необходимости читать длинный состав: чем меньше упаковок и непонятных ингредиентов, тем ниже риск раздражения слизистой. Вред несут не только промышленная пища — любые химические воздействия, включая кислоты, агрессивные растворы или бытовую химию, которую иногда случайно принимают внутрь, также могут вызвать серьезное повреждение желудка", — подчеркнул Харлов.

Он добавил, что при первых признаках дискомфорта стоит пройти диагностику, чтобы определить, какие факторы повреждают желудок. Врач отмечает, что задача специалиста — не назначить как можно больше медикаментов, а помочь человеку устранить причину заболевания и создать условия, при которых организм сможет восстановиться естественным образом.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
