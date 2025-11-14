Зеркало внутренних процессов: какие болезни первым выдают изменения ногтей на руках

Изменения ногтей сигнализируют о нарушениях здоровья — подолог Дарья Волкова

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ногти способны рассказать о здоровье больше, чем можно представить. По их внешнему виду врачи определяют внутренние сбои, гормональные нарушения и даже влияние перенесённых вирусов.

Фото: Grok.com Кутикула до и после маникюра

Как организм подаёт сигналы через ногти

По словам специалиста, ногтевая пластина — своеобразный индикатор состояния организма. Изменения её структуры, цвета или формы могут быть ранними признаками нарушений в работе эндокринной системы, последствиями инфекций или результатом химиотерапии. Об этом сообщило издание EcoSever со ссылкой на подолога Дарью Волкову.

"Наша ногтевая пластина — это потрясающий информационный сборник, который можно расшифровывать до бесконечности. По коже, ногтям и волосам можно судить о множестве процессов, происходящих в организме", — Дарья Волкова

Эксперт уточнила, что сухость и ломкость ногтей нередко связаны с гормональными колебаниями, а замедленный рост может указывать на истощение организма.

Скрытые признаки и возможные причины

Волкова отметила, что ногти способны отражать широкий спектр состояний — от менопаузы и гиперфункции щитовидной железы до псориаза и грибковых инфекций. При этом один и тот же симптом может иметь разную природу. Например, неровный край и заусенцы часто говорят о нехватке влаги, а тонкость пластины — о дефиците белка и микроэлементов.

Нарушения обмена веществ или воздействие вирусов тоже могут оставлять следы. Так, последствия вируса Коксаки проявляются в виде шелушения, изменения цвета и ломкости ногтей.

Почему важно не игнорировать изменения

По словам подолога, состояние ногтей отражает не только внешние, но и системные проблемы. Любые изменения, сохраняющиеся дольше обычного, требуют внимания врача. Волкова подчеркнула, что при гормональных всплесках ногти и волосы никогда не становятся крепче: наоборот, наблюдается сухость, ломкость и истончение.

При постоянной ломкости, медленном росте и появлении неровностей специалист рекомендует пройти обследование и определить возможные внутренние причины.