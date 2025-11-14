Таблетки дарят тишину, но крадут самое важное: организм забывает собственный путь ко сну

Регулярный приём снотворных приводит к привыканию — клинический фармаколог

Сон кажется самым естественным процессом, но всё меняется, когда ночи становятся беспокойными, а таблетки — единственным способом добиться нескольких часов отдыха. Многие считают снотворные быстрым решением, однако регулярный приём таких препаратов способен нарушить собственный ритм организма и привести к зависимости. Эти риски объяснил клинический фармаколог Андрей Кондрахин, на чьих комментариях построен этот материал.

"Действительно, снотворные вызывают привыкание, потому что это не физиологический процесс. Мы изменяем искусственно, даем на рецептор нагрузку, подменяем физиологию. Человек засыпает, но он проснется и появляется так называемый синдром абстиненции, воздействие лекарства", — пояснил эксперт.

С его слов становится понятно: вмешательство в работу рецепторов, которые должны реагировать на собственный мелатонин, меняет не только способ засыпания, но и то, как человек чувствует себя утром. Вместо отдыха — вялость, раздражительность и желание вновь принять таблетку, чтобы выровнять состояние.

Быстрый, но хрупкий эффект

В основе действия большинства препаратов лежит попытка «заменить» гормон сна. Пока действует вещество, человек действительно засыпает быстрее, но этот сон отличается от настоящего ночного отдыха. Он прерывается, нарушает циклы, а пробуждение даёт ощущение, будто организм только «выключили» на несколько часов.

Кондрахин подчёркивает: такие средства уместны лишь короткое время — например, после тяжёлого стресса, при смене часовых поясов или частых перелётах. В подобных ситуациях даже здоровый человек может на несколько дней потерять правильный ритм дня и ночи.

"К примеру, человек летает в разные части света, и у него циркадность нарушена... Период определенный, чтобы восстановить организм даёт снотворное", — отметил специалист.

Но если пользоваться таблетками без перерывов, рецепторы начинают «лениться», требуя всё больших доз. Так формируется замкнутый круг.

Сравнение: естественный сон и сон на фоне медикаментов

Критерий Естественный сон Сон после снотворных Механизм Работает собственный мелатонин Рецепторы стимулирует препарат Качество Глубокие фазы, полноценное восстановление Фазы нарушены, возможны пробуждения Пробуждение Лёгкость, ясность Тяжесть, «разбитость» Риски Нет зависимости Высокая вероятность привыкания Стоимость Бесплатно Покупка препаратов, консультации

Как восстановить сон: советы

Нередко организму требуется не лекарство, а корректировка привычек. Ниже — пошаговый план, который помогает вернуться к здоровому ритму без таблеток.

.Зафиксировать время отхода ко сну и подъёма — без «срывов» в выходные. .Минимизировать свет от экранов: использовать режим «тёплого света» и откладывать телефон минимум за 30 минут до сна. .Сделать спальню темнее — помогут маски для глаз и плотные шторы. .Следить за влажностью воздуха: при сухости от отопления пригодится увлажнитель. .Уменьшить шум с помощью берушей или тихого ночника с «белым шумом». .Добавить спокойные ритуалы — тёплый душ, травяной чай, медленное чтение. .Проверить режим питания: тяжёлая еда вечером ухудшает засыпание. .Если врач разрешил, временно использовать мелатонин в низких дозах.

И самое главное — выдерживать режим не пару дней, а минимум 40 суток. Именно столько, по словам специалиста, требуется, чтобы тело «вспомнило», как засыпать без стимуляторов.

"Самый простой вариант — это циркадный ритм. Вырабатывается он, к сожалению, через 40 дней... Вот так это работает", — добавил эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: самостоятельный выбор сильных снотворных.

Последствие: быстрый рост зависимости, ухудшение качества сна.

Альтернатива: мягкие фитосредства, ароматерапия, корректировка режима. Ошибка: попытки «догнать» сон днём.

Последствие: сбитый ритм, вечерняя бессонница.

Альтернатива: короткий дневной отдых не дольше 20 минут или активная прогулка. Ошибка: использование алкоголя как «успокоительного».

Последствие: фрагментированный сон, обезвоживание, хроническая усталость.

Альтернатива: тёплый травяной напиток, расслабляющий душ, дыхательные техники. Ошибка: яркий свет в спальне и поздние гаджеты.

Последствие: гормон сна блокируется, мозг остаётся «включённым».

Альтернатива: ночник тёплого спектра, режим «антиголубого света».

Если зависимость уже сформировалась

В этом случае главный шаг — не прекращать препарат резко. Такое решение ухудшает самочувствие и провоцирует тяжёлую бессонницу. Нужен врач, который подскажет, как плавно снизить дозировку и заменить препарат на более мягкие средства, сообщает MosTimes.

Дополнительно помогут дневник сна, корректировка графика работы, консультация психолога и снижение уровня вечерних раздражителей — от яркого света до кофеина.

Плюсы и минусы снотворных препаратов

Плюсы Минусы Быстро помогают уснуть Формируют зависимость Полезны при джетлаге Нарушают фазы сна Могут использоваться коротким курсом Снижают утреннюю бодрость Доступны по рецепту Требуют контроля врача В отдельных случаях облегчают стресс Цена, побочные реакции

FAQ

Как выбрать безопасное средство для сна?

Лучше делать это с врачом. Он учтёт хронические болезни, лекарства, уровень стресса. Домашние продукты — ароматические масла, тёплый душ, затемнители — можно использовать без ограничений.

Сколько стоит лечение бессонницы?

Стоимость зависит от обследований и консультаций. Часто хватает коррекции режима и недорогих средств для сна: масок, берушей, увлажнителей. Снотворные иногда дороже, чем изменение привычек.

Что лучше: мелатонин или аптечные снотворные?

Мелатонин мягче, но тоже требует осторожности. Сильные препараты применяют короткими курсами и только под наблюдением врача.

Мифы и правда

Миф: если таблетка помогает, можно принимать её сколько угодно.

Правда: зависимость развивается даже при небольших дозах. Миф: алкоголь заменяет снотворное.

Правда: он ухудшает сон и провоцирует пробуждения. Миф: таблетки дают более глубокий отдых.

Правда: медикаментозный сон поверхностный и нестабильный.

Сон и психология

Эмоциональные перегрузки, тревога, проблемы с работой и долгое использование гаджетов увеличивают вероятность бессонницы. Психологические техники — от дыхательных упражнений до когнитивной терапии — усиливают действие любых рекомендаций и помогают избежать таблеток.

Регулярный приём снотворных действительно помогает заснуть быстрее, но при этом ослабляет естественные механизмы отдыха. Организм привыкает к медикаментозной поддержке, и каждое следующее пробуждение становится всё тяжелее. Безопасный путь — вернуть стабильный циркадный ритм и помочь телу восстановить свои природные процессы сна без постоянных стимуляторов.