Перец пугает рецепторы, но мозг радуется: новое исследование раскрывает тайный механизм

7:13
Здоровье

Острая еда вызывает у человека спорные эмоции. С одной стороны — слёзы, жар, покалывание, активное слюноотделение и желание немедленно выпить что-нибудь холодное. С другой — многие люди возвращаются к жгучим блюдам снова и снова, выбирают самые острые соусы и даже соревнуются в том, кто выдержит больше перца. Учёные из Университетского колледжа Лондона решили выяснить, что именно заставляет нас стремиться к подобным ощущениям и почему мозг превращает боль в удовольствие.

Острая паприка и перец чили
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Острая паприка и перец чили

Что происходит, когда мы едим острое

Учёные напомнили, что любовь к острой пище — вовсе не новое увлечение. Люди использовали перец чили задолго до появления первых городов, ещё примерно 7000 лет до нашей эры. А когда перец попал в Европу в XVI веке, его популярность росла молниеносно: пряный вкус стал частью кухонь разных стран и культур.

Главный источник жгучести — капсаицин. Когда он попадает на слизистую оболочку рта, он связывается с рецептором TRPV1 — чувствительным белком, который "узнаёт" химические раздражители и высокую температуру. Рецептор реагирует точно так же, как если бы вы обожглись горячим чаем: организм решает, что нужно срочно избавиться от опасного вещества. Так появляются слёзы, покраснение лица и ощущение жара.

Однако реакция на острую пищу зависит от того, как быстро "включается" конкретный вариант гена TRPV1. Люди имеют разные его модификации, и у некоторых рецептор активируется медленнее — такая особенность делает жгучесть более терпимой. Птицы же вовсе не чувствуют капсаицин: они спокойно поедают острые плоды, распространяя семена растений.

Сравнение: реакции на острую еду

Тип реакции У кого проявляется Особенности Влияние на восприятие остроты
Быстрая активация TRPV1 Люди с чувствительным вариантом гена Сильное жжение, слёзы, покраснение Острая еда кажется невыносимой
Медленная активация Люди с менее чувствительным рецептором Умеренная реакция, быстрое привыкание Острая пища переносится легче
Полная нечувствительность Птицы Реакции нет Птица может есть чили без последствий

Советы шаг за шагом: как пробовать острую пищу правильно

  1. Начните с лёгкой остроты — соусы низкой жгучести, мягкие виды чили.
  2. Ешьте острое вместе с продуктами, содержащими жир: сметаной, сыром, сливочным йогуртом.
  3. Держите под рукой молоко или мороженое — они быстро уменьшают жжение.
  4. Избегайте запивать острую еду водой — она только разносит капсаицин по слизистой.
  5. Выбирайте перец, соответствующий вашему уровню опыта: от халапеньо до кайенского или хабанеро.
  6. Делайте паузы между укусами — это помогает рецепторам восстановиться.
  7. Не трогайте лицо после острой еды, особенно глаза.
  8. Экспериментируйте с маринадами и блюдами, где жгучесть уравновешена сладостью или кислинкой.
  9. Постепенно увеличивайте интенсивность — так формируется толерантность.
  10. Если чувствуете сильный дискомфорт, прекратите приём пищи — это не соревнование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Запивать водой → усиление жжения → использовать молоко или йогурт.
  • Есть острое на голодный желудок → раздражение слизистой → сочетать с основным блюдом.
  • Выбирать слишком острые перцы без опыта → сильная боль → начать с мягких сортов.

А что, если выигрывают эмоции?

А что если любовь к острому — это не только про вкус, но и про эмоции? Учёные предполагают, что мозг воспринимает жгучесть как контролируемый риск. Рецепторы посылают сигнал об опасности, но при повторных пробах организм понимает: угрозы нет. Возникает специфическое чувство уверенности — "я справляюсь", и мозг активно выделяет эндорфины. Точно такие же механизмы работают при катании на американских горках или просмотре хорроров.

Плюсы и минусы острой еды

Плюсы Минусы
Вызывает выброс эндорфинов Может раздражать желудок
Улучшает настроение Вызывает слёзы и насморк
Повышает аппетит Может вызывать жжение в пищеводе
Способствует обучению контролю боли Не подходит людям с чувствительным ЖКТ

FAQ

Как выбрать перец для первого опыта?

Для новичков лучше всего подходят халапеньо или сладкие чили.

Сколько стоит качественный острый соус?

От 200 до 800 рублей в зависимости от бренда и остроты.

Что лучше смягчает жгучесть — молоко или мороженое?

Молоко действует быстрее, но мороженое охлаждает и снижает дискомфорт более мягко.

Мифы и правда

  • Миф: острая еда обжигает язык.
  • Правда: капсаицин активирует рецепторы боли, но не наносит физического повреждения.
  • Миф: вода помогает убрать жжение.
  • Правда: она только усиливает его.
  • Миф: любовь к острому — признак "крутости".
  • Правда: это всего лишь сочетание генетики и особенностей работы мозга.

Сон и психология

Жгучая еда может как бодрить, так и мешать заснуть, поскольку усиливает кровообращение и вызывает эмоциональный подъём. Люди, которым нравится острая пища, часто обладают выраженной склонностью к поиску новых ощущений. Это отражается и в их сне: перед ночью лучше избегать высокожгучих блюд, чтобы не нарушать расслабление.

Три интересных факта

  1. Шкалу остроты Сковилла создали ещё в 1912 году, и по ней до сих пор измеряют жгучесть перцев.
  2. Самые острые сорта перца способны вызывать ощущение жара даже у людей с низкой чувствительностью к капсаицину.
  3. Регулярное употребление острой пищи действительно может вырабатывать устойчивость — рецепторы реагируют всё слабее.

Исторический контекст

  • Первобытные люди использовали острые растения для консервации мяса и защиты пищи от бактерий.
  • С распространением торговых путей чили стал частью национальных кухонь — мексиканской, индийской, тайской.
  • В современном мире острые блюда превратились в гастрономический тренд: соревнования в еде перца, дегустации соусов и коллекционирование сортов стали популярным хобби.

Любовь к острой пище — это сочетание биологии, привычек и особенностей работы мозга. Капсаицин вызывает реакцию опасности, но при регулярном контакте мозг начинает воспринимать жжение как безопасное ощущение, а затем — как источник удовольствия и подъёма настроения. Поэтому люди снова и снова возвращаются к острым блюдам, превращая вкус в маленькое приключение и способ испытать контролируемый всплеск эмоций.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
