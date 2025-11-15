Перец пугает рецепторы, но мозг радуется: новое исследование раскрывает тайный механизм

Острая еда вызывает у человека спорные эмоции. С одной стороны — слёзы, жар, покалывание, активное слюноотделение и желание немедленно выпить что-нибудь холодное. С другой — многие люди возвращаются к жгучим блюдам снова и снова, выбирают самые острые соусы и даже соревнуются в том, кто выдержит больше перца. Учёные из Университетского колледжа Лондона решили выяснить, что именно заставляет нас стремиться к подобным ощущениям и почему мозг превращает боль в удовольствие.
Учёные напомнили, что любовь к острой пище — вовсе не новое увлечение. Люди использовали перец чили задолго до появления первых городов, ещё примерно 7000 лет до нашей эры. А когда перец попал в Европу в XVI веке, его популярность росла молниеносно: пряный вкус стал частью кухонь разных стран и культур.
Главный источник жгучести — капсаицин. Когда он попадает на слизистую оболочку рта, он связывается с рецептором TRPV1 — чувствительным белком, который "узнаёт" химические раздражители и высокую температуру. Рецептор реагирует точно так же, как если бы вы обожглись горячим чаем: организм решает, что нужно срочно избавиться от опасного вещества. Так появляются слёзы, покраснение лица и ощущение жара.
Однако реакция на острую пищу зависит от того, как быстро "включается" конкретный вариант гена TRPV1. Люди имеют разные его модификации, и у некоторых рецептор активируется медленнее — такая особенность делает жгучесть более терпимой. Птицы же вовсе не чувствуют капсаицин: они спокойно поедают острые плоды, распространяя семена растений.
|Тип реакции
|У кого проявляется
|Особенности
|Влияние на восприятие остроты
|Быстрая активация TRPV1
|Люди с чувствительным вариантом гена
|Сильное жжение, слёзы, покраснение
|Острая еда кажется невыносимой
|Медленная активация
|Люди с менее чувствительным рецептором
|Умеренная реакция, быстрое привыкание
|Острая пища переносится легче
|Полная нечувствительность
|Птицы
|Реакции нет
|Птица может есть чили без последствий
А что если любовь к острому — это не только про вкус, но и про эмоции? Учёные предполагают, что мозг воспринимает жгучесть как контролируемый риск. Рецепторы посылают сигнал об опасности, но при повторных пробах организм понимает: угрозы нет. Возникает специфическое чувство уверенности — "я справляюсь", и мозг активно выделяет эндорфины. Точно такие же механизмы работают при катании на американских горках или просмотре хорроров.
|Плюсы
|Минусы
|Вызывает выброс эндорфинов
|Может раздражать желудок
|Улучшает настроение
|Вызывает слёзы и насморк
|Повышает аппетит
|Может вызывать жжение в пищеводе
|Способствует обучению контролю боли
|Не подходит людям с чувствительным ЖКТ
Для новичков лучше всего подходят халапеньо или сладкие чили.
От 200 до 800 рублей в зависимости от бренда и остроты.
Молоко действует быстрее, но мороженое охлаждает и снижает дискомфорт более мягко.
Жгучая еда может как бодрить, так и мешать заснуть, поскольку усиливает кровообращение и вызывает эмоциональный подъём. Люди, которым нравится острая пища, часто обладают выраженной склонностью к поиску новых ощущений. Это отражается и в их сне: перед ночью лучше избегать высокожгучих блюд, чтобы не нарушать расслабление.
Любовь к острой пище — это сочетание биологии, привычек и особенностей работы мозга. Капсаицин вызывает реакцию опасности, но при регулярном контакте мозг начинает воспринимать жжение как безопасное ощущение, а затем — как источник удовольствия и подъёма настроения. Поэтому люди снова и снова возвращаются к острым блюдам, превращая вкус в маленькое приключение и способ испытать контролируемый всплеск эмоций.
