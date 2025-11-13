Грипп и COVID подвинулись: третий игрок вступил в сезонную гонку и бьёт по самым слабым местам

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового неизвестного вируса

Необычно ранние разговоры о респираторно-синцитиальном вирусе в этом сезоне контрастируют с привычной картиной осенних простуд. В материале "АиФ" отмечается, что наряду с гриппом и COVID-19 общественное внимание неожиданно переключилось на РСВ, который в ряде сообщений представляют едва ли не новой угрозой.

Характер вируса и его особенности

РСВ не относится к новым возбудителям — медики наблюдают его на протяжении десятилетий. Геннадий Онищенко подчеркивает, что вирус традиционно циркулирует в холодное время года и лишь в отдельных случаях вызывает более выраженные симптомы. Он объясняет, что повышение температуры и признаки интоксикации могут быть заметнее у людей с уязвимым здоровьем, включая тех, у кого ослаблен иммунитет.

Эпидемиолог также отмечает, что, несмотря на обсуждаемую агрессивность, РСВ не способен определять общую картину заболеваемости. По его словам, в сезон подъема циркулируют сотни вирусов, и роль каждого из них распределена достаточно равномерно.

"Нового в этом вирусе ничего нет, он всегда находился в воздухе. Другое дело, что клиника РСВ в некоторых случаях может быть более агрессивной с точки зрения температурных явлений, интоксикации", — отметил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он уточняет, что полноценные выводы о текущем варианте можно будет сделать после геномной расшифровки, поскольку любые живые структуры подвержены естественным изменениям.

Профилактика и группы риска

Обсуждение опасности РСВ усилилось после зарубежных сообщений, связывавших его с рисками, сравнимыми с гриппом и COVID-19. На этом фоне Онищенко подчеркивает необходимость не нагнетать тревогу, а сосредоточиться на индивидуальной защите. Врач рекомендует соблюдать сезонный режим, поддерживать рацион, своевременно делать прививку от гриппа и обращаться к специалистам при первых признаках болезни.

Он выделяет категории, особенно восприимчивые к тяжелому течению респираторных инфекций. Речь идет о пожилых людях, детях и пациентах с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, для которых любые вирусные нагрузки могут стать значительным испытанием, как сообщает aif.ru.

Позиция Роспотребнадзора

Роспотребнадзор опроверг появившиеся в СМИ заявления о "новом вирусе". Ведомство напоминает, что РСВ — один из сезонных возбудителей, давно включенных в классификацию ОРВИ. Он действительно способен протекать тяжело, но остается хорошо изученным патогеном.

Специалисты подчеркивают, что ключевая мера безопасности неизменна: соблюдение тестированных временем правил профилактики и своевременная медицинская помощь при недомогании. Именно этот подход позволяет снижать риски осложнений и спокойнее проходить через традиционный сезон простуд.