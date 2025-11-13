Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Массивная мебель и работающая электроника создают помехи Wi-Fi
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Опубликован рецепт картошки тушёной с беконом и сметаной

Грипп и COVID подвинулись: третий игрок вступил в сезонную гонку и бьёт по самым слабым местам

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового неизвестного вируса
3:13
Здоровье

Необычно ранние разговоры о респираторно-синцитиальном вирусе в этом сезоне контрастируют с привычной картиной осенних простуд. В материале "АиФ" отмечается, что наряду с гриппом и COVID-19 общественное внимание неожиданно переключилось на РСВ, который в ряде сообщений представляют едва ли не новой угрозой.

Вакцинация
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вакцинация

Характер вируса и его особенности

РСВ не относится к новым возбудителям — медики наблюдают его на протяжении десятилетий. Геннадий Онищенко подчеркивает, что вирус традиционно циркулирует в холодное время года и лишь в отдельных случаях вызывает более выраженные симптомы. Он объясняет, что повышение температуры и признаки интоксикации могут быть заметнее у людей с уязвимым здоровьем, включая тех, у кого ослаблен иммунитет.
Эпидемиолог также отмечает, что, несмотря на обсуждаемую агрессивность, РСВ не способен определять общую картину заболеваемости. По его словам, в сезон подъема циркулируют сотни вирусов, и роль каждого из них распределена достаточно равномерно.

"Нового в этом вирусе ничего нет, он всегда находился в воздухе. Другое дело, что клиника РСВ в некоторых случаях может быть более агрессивной с точки зрения температурных явлений, интоксикации", — отметил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он уточняет, что полноценные выводы о текущем варианте можно будет сделать после геномной расшифровки, поскольку любые живые структуры подвержены естественным изменениям.

Профилактика и группы риска

Обсуждение опасности РСВ усилилось после зарубежных сообщений, связывавших его с рисками, сравнимыми с гриппом и COVID-19. На этом фоне Онищенко подчеркивает необходимость не нагнетать тревогу, а сосредоточиться на индивидуальной защите. Врач рекомендует соблюдать сезонный режим, поддерживать рацион, своевременно делать прививку от гриппа и обращаться к специалистам при первых признаках болезни.
Он выделяет категории, особенно восприимчивые к тяжелому течению респираторных инфекций. Речь идет о пожилых людях, детях и пациентах с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, для которых любые вирусные нагрузки могут стать значительным испытанием, как сообщает aif.ru.

Позиция Роспотребнадзора

Роспотребнадзор опроверг появившиеся в СМИ заявления о "новом вирусе". Ведомство напоминает, что РСВ — один из сезонных возбудителей, давно включенных в классификацию ОРВИ. Он действительно способен протекать тяжело, но остается хорошо изученным патогеном.
Специалисты подчеркивают, что ключевая мера безопасности неизменна: соблюдение тестированных временем правил профилактики и своевременная медицинская помощь при недомогании. Именно этот подход позволяет снижать риски осложнений и спокойнее проходить через традиционный сезон простуд.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Массивная мебель и работающая электроника создают помехи Wi-Fi
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Опубликован рецепт картошки тушёной с беконом и сметаной
Биткоин и Ethereum подешевели на крипторынке — данные Coinmarketcap и Coinglass
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.