Тайна засыпания раскрыта: мозг делает неожиданный скачок, после которого пути назад нет

Внезапные скачки мозговой активности происходят при засыпании — ученые

7:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многим кажется, что человек засыпает постепенно: сначала тело расслабляется, потом мысли замедляются, и лишь спустя какое-то время наступает полноценный сон. Однако новое исследование, проведённое британскими специалистами, показывает иную картину. Переход между бодрствованием и сном может быть куда более резким, чем мы привыкли думать. Благодаря данным сканирования мозга, исследователи зафиксировали момент, когда мозг буквально "перещёлкивается" в другое состояние, словно преодолевает критическую точку. Эта работа помогает по-новому взглянуть на то, что происходит с нами в первые минуты засыпания.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Основные выводы исследования

Учёные из Имперского колледжа Лондона и Университета Суррея наблюдали за тысячами добровольцев, фиксируя их нейронную активность на границе между бодрствованием и сном. Оказалось, что примерно за 4,5 минуты до момента засыпания в мозге происходит резкое изменение электрических сигналов. Специалисты назвали этот переход бифуркацией — моментом, когда система перестраивается скачком, а не плавно. Это противоречит привычному представлению о том, что сон приходит постепенно и равномерно.

Исследователи считают, что такая модель объясняет трудности с предсказанием момента засыпания: если система перестраивается внезапно, то заранее определить, когда это произойдёт, чрезвычайно сложно. Результаты могут стать основой для улучшения диагностики нарушений сна и создания более эффективных терапевтических методов.

Сравнение: традиционный и новый взгляд на засыпание

Модель Что происходит Как воспринимается На что влияет Постепенное засыпание Мозг снижает активность плавно Сон подкрадывается незаметно Человек думает, что может контролировать процесс Бифуркация Резкая перестройка нейронной активности Сон наступает почти мгновенно Сложно прогнозировать момент засыпания

Советы шаг за шагом: как использовать знания о резком переходе ко сну

Минимизируйте стимулы за полчаса до сна: тусклый свет, отсутствие ярких экранов помогают мозгу подойти к критической точке мягче. Используйте таймерные функции в гаджетах: приглушение яркости или режим "ночного чтения" снижает нагрузку на зрение. Применяйте техники расслабления — дыхательные упражнения, короткие медитации или тёплый душ перед сном. Следите за регулярностью: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это помогает организму плавно подводить себя к переходному моменту. Используйте трекеры сна — фитнес-браслеты и приложения могут помочь заметить собственные закономерности. Вечером ешьте лёгкую пищу: плотный ужин мешает телу подготовиться к резкому переходу. Создайте "ритуал отключения" — серия действий перед сном помогает мозгу заранее настроиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Яркий экран перед сном → повышенная активность нейронов → режим "тёплый свет" или очки с фильтром синего спектра.

Поздние тренировки → возбуждение ЦНС → спокойная растяжка или прогулка.

Нерегулярный график → сбой циркадных ритмов → настройка стабильного режима сна.

А что, если сложно уснуть?

А что если резкий переход ко сну объясняет, почему некоторые люди "вырубаются" мгновенно, а другие мучительно долго ворочаются? Исследование показывает: если человеку сложно пересечь критическую точку, любое внешнее раздражение может сбить настройку. Поэтому в некоторых случаях проблему засыпания нужно искать не в самом сне, а в том, что мешает мозгу приблизиться к моменту резкого переключения.

Плюсы и минусы внезапного перехода ко сну

Плюсы Минусы Сон наступает быстро Момент сложно контролировать Высокая эффективность отдыха Малейший стресс может нарушить процесс Новый подход к лечению расстройств Требуются дополнительные исследования

FAQ

Как выбрать технику расслабления перед сном?

Лучше начать с простых методов: дыхание 4-7-8, лёгкая растяжка, тёплый душ. Если они помогают приглушить внутренний шум, значит, мозгу легче приблизиться к точке перехода.

Сколько стоят гаджеты для отслеживания сна?

Фитнес-браслеты с функцией мониторинга — от 2000 рублей, продвинутые модели — от 8000 и выше.

Что лучше — трекер сна или приложение?

Трекер надёжнее: он фиксирует пульс, дыхание и микродвижения. Приложения работают по микрофону и менее точны.

Мифы и правда

Миф : человек может точно определить, когда заснёт.

: человек может точно определить, когда заснёт. Правда: из-за резкого перехода мозг делает это практически непредсказуемым.

из-за резкого перехода мозг делает это практически непредсказуемым. Миф : сон всегда наступает постепенно.

: сон всегда наступает постепенно. Правда: исследование показывает, что мозг переключается скачком.

исследование показывает, что мозг переключается скачком. Миф : если долго не можешь уснуть, проблема в слабой "сонливости".

: если долго не можешь уснуть, проблема в слабой "сонливости". Правда: часто мешают внешние раздражители, которые не дают системе достигнуть критической точки.

Сон и психология

Наше эмоциональное состояние напрямую влияет на способность пересечь порог засыпания. Тревожность, стресс и переутомление могут задерживать переход, заставляя мозг дольше находиться в состоянии "подвешенности". Создание вечернего ритуала помогает психике подготовиться заранее и уменьшить внутреннее напряжение.

Три интересных факта

Большинство людей считают, что засыпают дольше, чем на самом деле. Мозг может начать переход ко сну, даже если человек уверен, что бодрствует. Ученые предполагают, что у некоторых людей бифуркация проходит медленнее, что и вызывает бессонницу.

Исторический контекст

Первые попытки изучить момент засыпания появились в XIX веке, когда учёные заметили, что мозг переключается на другой ритм резко.

В 1970-х появились первые устройства для измерения электрической активности мозга, но исследования оставались ограниченными.

Современные методы сканирования позволили впервые зафиксировать точный временной промежуток — около 4,5 минуты до перехода в сон.

Новые данные британских исследователей показывают, что засыпание — это не плавное погружение, а тонкий и резкий момент, когда мозг перестраивается в другое состояние. Понимание этого механизма помогает лучше разобраться в природе нарушений сна и может стать ключом к созданию новых методов лечения. Чем больше мы узнаём о переходе между бодрствованием и сном, тем лучше понимаем, как поддерживать собственное здоровье и качество отдыха.