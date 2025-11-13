Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Специалисты объяснили, почему Wi-Fi хуже работает на кухне — PODZHIGAI
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Опубликован рецепт картошки тушёной с беконом и сметаной
Биткоин и Ethereum подешевели на крипторынке — данные Coinmarketcap и Coinglass

Болезнь Альцгеймера теряет хватку: шаги становятся нитями, связывающими мозг с прошлым

Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
0:21
Здоровье

Понемногу двигаться каждый день — гораздо важнее, чем кажется. Новое исследование показало, что привычка ходить пешком может замедлить развитие болезни Альцгеймера. Учёные нашли оптимальное количество шагов, которое помогает мозгу дольше сохранять ясность и устойчивость к возрастным изменениям.

Скандинавская ходьба в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скандинавская ходьба в парке

Что такое болезнь Альцгеймера и почему она так опасна

Болезнь Альцгеймера  —  главная причина деменции, на неё приходится до 70% случаев. Это заболевание постепенно разрушает память и когнитивные способности, лишая человека самостоятельности. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас деменцией страдают около 55 миллионов человек, и к 2050 году их число может утроиться.

Главная проблема — отсутствие эффективного лечения. Поэтому внимание учёных всё чаще смещается на профилактику: как можно отсрочить болезнь или замедлить её развитие. Медики подчёркивают, что образ жизни играет огромную роль. Курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес и гипертония повышают риск деменции, а физическая активность, напротив, снижает его.

Сколько шагов нужно делать, чтобы защитить мозг

Команда исследователей из Mass General Brigham проанализировала данные 296 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Все участники были здоровы в начале эксперимента. На протяжении 14 лет они носили шагомеры, проходили ПЭТ-сканирование мозга и когнитивные тесты.

Результат оказался впечатляющим. Те, кто проходил 3 000-5 000 шагов в день, имели задержку когнитивного снижения примерно на три года, а у тех, кто делал 5 000-7 500 шагов, — на семь лет. Даже небольшая активность давала заметный эффект.

"Эти результаты объясняют, почему некоторые люди с признаками болезни Альцгеймера не снижаются так быстро, как другие", — сказал ведущий автор исследования, невролог Джасмеер Чхатвал.

Исследование показало, что у более активных участников замедлялось накопление тау-белка — вещества, разрушающего нейроны. Именно его скопления вместе с амилоидными бляшками считаются ключевыми признаками болезни Альцгеймера.

Сравнение: как количество шагов влияет на мозг

Количество шагов в день Замедление когнитивного спада Накопление тау-белка
Менее 3 000 Быстрое ухудшение памяти Активное накопление
3 000-5 000 Задержка спада на ~3 года Замедленное
5 000-7 500 Задержка спада до 7 лет Минимальное
Более 10 000 Стабильный эффект Почти без прироста

Как начать: шаг за шагом

  1. Начните с малого — даже 3 000 шагов в день уже имеют значение.

  2. Используйте шагомер или фитнес-браслет, чтобы отслеживать прогресс.

  3. Делайте короткие прогулки после еды — они улучшают обмен веществ.

  4. Меняйте маршрут, чтобы прогулки не надоедали.

  5. Постепенно увеличивайте нагрузку — добавляйте по 500 шагов каждую неделю.

"Каждый шаг имеет значение, и даже небольшое увеличение активности может привести к долгосрочным изменениям в здоровье", — отметила когнитивный невролог Вай-Ин Венди Яу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ограничение активности только спортом.
    Последствие: Недостаток движения в обычные дни.
    Альтернатива: Используйте бытовую активность — прогулки, уборку, подъем по лестнице.

  • Ошибка: Сидячая работа без перерывов.
    Последствие: Нарушение кровообращения и повышенный риск нейродегенерации.
    Альтернатива: Делайте разминку каждые 30-40 минут.

  • Ошибка: Ставить недостижимые цели вроде "10 000 шагов каждый день".
    Последствие: Потеря мотивации.
    Альтернатива: Реалистичные цели — 3 000 шагов в начале и постепенный рост.

А что если человек уже в группе риска?

Даже если диагноз уже поставлен или у родственников есть болезнь Альцгеймера, ежедневные прогулки всё ещё полезны. Они помогают замедлить ухудшение памяти, улучшают настроение и снижают тревожность. Исследования показывают, что физическая активность способствует выработке BDNF — белка, защищающего нейроны и поддерживающего пластичность мозга.

Плюсы и минусы ежедневной ходьбы

Плюсы Минусы
Улучшает память и концентрацию Требует регулярности
Снижает риск сердечно-сосудистых болезней Возможна усталость в начале
Улучшает сон и настроение Нужна подходящая обувь
Простая и бесплатная профилактика деменции Эффект проявляется не сразу

FAQ

Как выбрать оптимальное количество шагов?
Начните с 3 000 в день и постепенно доведите до 7 000. Главное — регулярность.

Сколько времени нужно ходить?
30-45 минут умеренной ходьбы достаточно, чтобы активировать кровообращение и улучшить работу мозга.

Что лучше — спорт или прогулки?
Для профилактики когнитивных нарушений достаточно ходьбы. Интенсивные тренировки нужны не всем.

Мифы и правда

  • Миф: Эффект есть только от 10 000 шагов.
    Правда: Польза начинается уже с 3 000 шагов в день.

  • Миф: Физическая активность не влияет на мозг.
    Правда: Доказано, что регулярные прогулки замедляют накопление тау-белка.

  • Миф: Поздно начинать после 60 лет.
    Правда: Даже у пожилых людей активность снижает темпы ухудшения памяти.

Интересные факты

• Ходьба усиливает кровоток в гиппокампе — зоне, отвечающей за память.
• У активных людей уровень депрессии на 40% ниже.
• Прогулки на природе ускоряют восстановление когнитивных функций после стресса.

Исторический контекст

Физическая активность как средство укрепления ума упоминалась ещё античными философами. Аристотель и Гиппократ утверждали, что движение — основа здоровья тела и духа. Сегодня наука лишь подтверждает их интуитивные догадки: движение действительно защищает мозг.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Специалисты объяснили, почему Wi-Fi хуже работает на кухне — PODZHIGAI
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Опубликован рецепт картошки тушёной с беконом и сметаной
Биткоин и Ethereum подешевели на крипторынке — данные Coinmarketcap и Coinglass
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.