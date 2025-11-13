Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Минздрав закрепит раннюю профилактику азартных игр в школах к 2027 году

Скрытый враг в кармане: механики игр программируют детей на зависимость — без шансов
6:43
Здоровье

Просветительская работа с детьми стала одним из ключевых направлений будущей методички Минздрава по борьбе с лудоманией. Эксперты уверены: чем раньше подросток узнаёт о рисках азартных игр, тем ниже вероятность столкнуться с зависимостью во взрослом возрасте.

Казино
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Казино

Разговоры о вреде казино, букмекерских ставок и онлайн-игр должны быть не разовыми, а системными — чтобы ребёнок успел сформировать собственный иммунитет к игровой индустрии, которая год от года становится всё агрессивнее.

Что лежит в основе подхода

Исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков подчёркивает: работать нужно именно с младшими подростками. Чем старше человек становится, тем сложнее изменить его отношение к азартным развлечениям и тем выше риск, что стереотипы, навязанные рекламой, закрепятся надолго.

"Информировать об опасности азартных игр и диагностировать предрасположенности к игромании крайне важно именно в раннем детстве. Все последующие усилия окажутся малоэффективными", — заявил исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков.

В будущей методичке, которую Минздрав планирует подготовить к 2027 году, ожидаются практические рекомендации для школ, родителей и социальных служб. Речь идёт о программах, которые можно встроить в образовательный процесс без лишней нагрузки: тематические классные часы, интерактивные задания, тренинги и онлайн-платформы с безопасным контентом.

Зачем это нужно государству

Лудомания — не только личная беда семьи, но и социальная проблема. Доступность онлайн-казино, игровые механики в мобильных приложениях, всплеск популярности ставок на спорт делают зависимость наиболее распространённой формой цифровой аддикции. По данным открытых источников, доходы игорного сектора в России достигли 5 трлн рублей — сумма, сравнимая с бюджетом крупного мегаполиса. Для органов здравоохранения это сигнал: профилактика нужна не потом, а сейчас.

Эксперты добавляют, что государственная стратегия должна предусматривать инфраструктуру для лечения и поддержки: центры психического здоровья, горячие линии, программы для родителей, курсы повышения квалификации педагогов.

Подход Цель Где применяется
Профилактика среди школьников Снизить вероятность формирования зависимости Школы, секции, детские клубы
Работа с зависимыми взрослыми Стабилизировать состояние и вернуть контроль Центры реабилитации
Ограничение рекламы Снизить влияние игровой индустрии на детей СМИ, интернет-площадки

Советы

  1. Ознакомьте ребёнка с тем, как устроены азартные игры, используя доступные материалы: обучающие видео, инфографику, школьные брошюры.
  2. Объясните, что механики игровых приложений (лутбоксы, "колесо удачи") тоже могут формировать зависимость.
  3. Настройте в гаджетах функции родительского контроля: ограничение магазинов приложений, фильтры сайтов.
  4. Используйте сервисы, блокирующие нежелательный контент: семейные антивирусы, защищённые браузеры, интернет-фильтры.
  5. Обсуждайте с детьми реальные истории людей, столкнувшихся с игроманией, — это помогает лучше воспринимать риски.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оставлять ребёнка один на один с гаджетом.
    Последствие: раннее привыкание к игровым механикам.
    Альтернатива: семейные профили, таймеры активности.
  2. Ошибка: игнорировать первые тревожные сигналы — скрытность, резкое увлечение играми.
    Последствие: риск формирования зависимости.
    Альтернатива: консультация психолога, участие в школьных программах поддержки.
  3. Ошибка: допускать просмотр рекламы казино и ставок.
    Последствие: нормализация азартных игр в сознании ребёнка.
    Альтернатива: медиаплееры с ограничением контента, подписки без рекламы.

FAQ

Можно ли полностью оградить ребёнка от азартных игр?
Полностью — сложно, но контролировать и снижать риски можно с помощью семейных настроек и бесед.

Сколько стоит помощь психолога при первых признаках зависимости?
Цены различаются: от бесплатных консультаций в муниципальных центрах до частных специалистов, где стоимость может составлять несколько тысяч рублей.

Как выбрать сервис родительского контроля?
Ориентируйтесь на функции фильтрации рекламы, отчёты об активности и возможность удалённого управления устройством.

Мифы и правда

  • Миф: азартные игры интересуют только взрослых.
    Правда: детские онлайн-игры тоже используют механики случайного выигрыша.
  • Миф: зависимость формируется только у эмоционально нестабильных детей.
    Правда: риски есть у всех, особенно при раннем знакомстве с игровыми приложениями.
  • Миф: если подросток играет "несколько раз", это безопасно.
    Правда: частота — не показатель, важен сам механизм вовлечения.

Сон и психология

Игровая зависимость часто связана с нарушением режима сна. Подросток, увлечённый онлайн-играми, засиживается допоздна, что приводит к снижению концентрации, тревожности, перепадам настроения. Психологи рекомендуют фиксированный "цифровой комендантский час" — отключение устройств минимум за час до сна.

Три интересных факта

  1. В игровых приложениях для детей чаще всего используется механизм "почти выиграл" — он формирует желание продолжить.
  2. По статистике, подростки знакомятся с азартными ставками через мобильные телефоны чаще, чем через компьютеры.
  3. В странах, где введён запрет рекламы казино, уровень подростковой игромании заметно снижается.

Ранняя профилактика лудомании — один из самых действенных способов защитить детей от игровой зависимости. Эксперты уверены: если начать просветительскую работу до 13 лет, можно не только предупредить риск вовлечения в азартные игры, но и сформировать у подростков критичное отношение к рекламе казино и ставок, сообщает издание "Постньюс".

Государству предстоит создать доступную инфраструктуру помощи и полностью исключить рекламный контент, который могут видеть дети. Такой комплексный подход позволит снизить влияние азартной индустрии и сохранить психическое здоровье будущих поколений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
