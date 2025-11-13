Минздрав закрепит раннюю профилактику азартных игр в школах к 2027 году

Просветительская работа с детьми стала одним из ключевых направлений будущей методички Минздрава по борьбе с лудоманией. Эксперты уверены: чем раньше подросток узнаёт о рисках азартных игр, тем ниже вероятность столкнуться с зависимостью во взрослом возрасте.
Разговоры о вреде казино, букмекерских ставок и онлайн-игр должны быть не разовыми, а системными — чтобы ребёнок успел сформировать собственный иммунитет к игровой индустрии, которая год от года становится всё агрессивнее.
Исполнительный директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков подчёркивает: работать нужно именно с младшими подростками. Чем старше человек становится, тем сложнее изменить его отношение к азартным развлечениям и тем выше риск, что стереотипы, навязанные рекламой, закрепятся надолго.
В будущей методичке, которую Минздрав планирует подготовить к 2027 году, ожидаются практические рекомендации для школ, родителей и социальных служб. Речь идёт о программах, которые можно встроить в образовательный процесс без лишней нагрузки: тематические классные часы, интерактивные задания, тренинги и онлайн-платформы с безопасным контентом.
Лудомания — не только личная беда семьи, но и социальная проблема. Доступность онлайн-казино, игровые механики в мобильных приложениях, всплеск популярности ставок на спорт делают зависимость наиболее распространённой формой цифровой аддикции. По данным открытых источников, доходы игорного сектора в России достигли 5 трлн рублей — сумма, сравнимая с бюджетом крупного мегаполиса. Для органов здравоохранения это сигнал: профилактика нужна не потом, а сейчас.
Эксперты добавляют, что государственная стратегия должна предусматривать инфраструктуру для лечения и поддержки: центры психического здоровья, горячие линии, программы для родителей, курсы повышения квалификации педагогов.
|Подход
|Цель
|Где применяется
|Профилактика среди школьников
|Снизить вероятность формирования зависимости
|Школы, секции, детские клубы
|Работа с зависимыми взрослыми
|Стабилизировать состояние и вернуть контроль
|Центры реабилитации
|Ограничение рекламы
|Снизить влияние игровой индустрии на детей
|СМИ, интернет-площадки
Можно ли полностью оградить ребёнка от азартных игр?
Полностью — сложно, но контролировать и снижать риски можно с помощью семейных настроек и бесед.
Сколько стоит помощь психолога при первых признаках зависимости?
Цены различаются: от бесплатных консультаций в муниципальных центрах до частных специалистов, где стоимость может составлять несколько тысяч рублей.
Как выбрать сервис родительского контроля?
Ориентируйтесь на функции фильтрации рекламы, отчёты об активности и возможность удалённого управления устройством.
Игровая зависимость часто связана с нарушением режима сна. Подросток, увлечённый онлайн-играми, засиживается допоздна, что приводит к снижению концентрации, тревожности, перепадам настроения. Психологи рекомендуют фиксированный "цифровой комендантский час" — отключение устройств минимум за час до сна.
Ранняя профилактика лудомании — один из самых действенных способов защитить детей от игровой зависимости. Эксперты уверены: если начать просветительскую работу до 13 лет, можно не только предупредить риск вовлечения в азартные игры, но и сформировать у подростков критичное отношение к рекламе казино и ставок, сообщает издание "Постньюс".
Государству предстоит создать доступную инфраструктуру помощи и полностью исключить рекламный контент, который могут видеть дети. Такой комплексный подход позволит снизить влияние азартной индустрии и сохранить психическое здоровье будущих поколений.
