Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Органическое выпрямление: безопасный способ для гладких волос
Климатические изменения влияют на формирование свеллов по оценке Ардуэна
Яна Поплавская получила 583 тыс рублей за обучение детей
Оптимальная жирность творога для сырников 9 процентов
Радио MAXIMUM пригласило легендарных Limp Bizkit выступить в России 
Регионы повышают налог для мигрантов при их переизбытке — налоговый консультант
Заявления о восстановлении экономики России противоречивы — экономист Лежава
Анжелика Агурбаш отложила свадьбу из-за уголовного преследования
Джеймс Кэмерон установил хронометраж для "Аватара 3"

Кофе вступает в конфликт с терапией: когда привычный глоток может снизить результат

6:11
Здоровье

Кофеин давно стал частью повседневной рутины, поэтому многие даже не задумываются, как одна чашка кофе может влиять на работу лечебных методик. Исследователи обратили внимание на то, что кофеин способен ослаблять действие отдельных терапевтических подходов, применяемых при депрессивных состояниях. Выяснилось, что мгновенный стимулирующий эффект напитка может вступать в конфликт с биохимическими механизмами, на которых основаны современные методики лечения.

Чашка кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка кофе

Как работает эффект аденозина

Некоторые терапии, например применение кетамина или проведение электросудорожных процедур, используют естественные процессы в мозге. Одним из таких процессов является усиленное высвобождение аденозина — вещества, которое помогает нейронным цепям адаптироваться, снижать патологическое возбуждение и быстрее восстанавливать эмоциональный фон. Когда аденозин действует свободно, пациенты после процедур обычно чувствуют заметное облегчение и подъём.

Кофеин же действует противоположным образом. Он временно блокирует аденозиновые рецепторы — те самые зоны, через которые запускаются важные механизмы восстановления. В результате аденозин перестаёт полноценно выполнять свою роль, и часть ожидаемого терапевтического эффекта снижается. Именно поэтому единичная чашка кофе перед процедурой может оказаться значимым фактором.

Исследователи подчёркивают: долгосрочная привычка пить кофе в умеренных количествах, наоборот, связывается со снижением риска развития депрессивных эпизодов. Но разовый приём напитка непосредственно перед лечением способен изменить реакцию организма на процедуру.

Сравнение влияния кофеина и терапий

Метод / фактор Механизм действия Эффект на пациента Что происходит при кофеине
Кетаминовая терапия Быстрый выброс аденозина, перестройка нейронных связей Быстрое улучшение настроения Ослабление аденозинового сигнала
Электросудорожная терапия Глубокая активация регуляторных систем мозга Стабилизация состояния Частичная блокировка рецепторов аденозина
Обычное употребление кофе Стимуляция за счёт блокировки аденозина Повышение бодрости Конфликт с механизмами лечебной терапии

Советы шаг за шагом

  1. Уточняйте у врача, можно ли пить кофе в день процедуры.

  2. Если планируется терапия кетамином, старайтесь выбирать утренние процедуры и избегать напитков с кофеином за 6-8 часов до них.

  3. Заменяйте кофе безалкогольными и безкофеиновыми вариантами: травяным чаем, водой с лимоном, какао без стимуляторов.

  4. Для поддержания бодрости воспользуйтесь дыхательными практиками или прохладным душем.

  5. При регулярном лечении ведите дневник состояния, чтобы отслеживать возможное влияние кофеина на результаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Выпить "всего одну чашку" перед процедурой → эффект терапии может снизиться → перейти на безкофеиновый кофе.
• Заменить кофе энергетиком → сильная стимуляция ухудшит восстановление → использовать изотоники без кофеина.
• Пить кофе "для бодрости" после терапии → вмешательство в постпроцедурное восстановление → выбрать тёплый травяной напиток.

А что если отказаться от кофе совсем?

Некоторым пациентам проще временно убрать кофеин из рациона. Отказ может привести к лёгкой сонливости и снижению концентрации, но эти эффекты проходят через 2-4 дня. При этом организм становится более чувствительным к терапевтическому воздействию, что важно на начальных этапах лечения.

Плюсы и минусы отказа от кофеина

Плюсы Минусы
Увеличивает потенциальную эффективность терапии Возможна головная боль первые дни
Устраняет риск взаимодействия с аденозином Пониженная бодрость
Упрощает контроль над состоянием Может не подойти тем, кто привык к напитку ежедневно

FAQ

Как выбрать напитки-замены?
Подойдут какао без стимуляторов, цикорий, травяные и фруктовые чаи, напитки на основе злаков.

Сколько стоит безкофеиновый кофе?
Средняя цена — от бюджетных вариантов в капсулах до премиальных сортов зерна; стоимость зависит от метода декофеинизации.

Что лучше пить утром перед терапией?
Вода, мятный или ромашковый чай, лёгкие витаминные напитки без кофеина.

Мифы и правда

Миф: одна чашка кофе не способна повлиять на серьёзную терапию.
Правда: блокировка аденозиновых рецепторов даже небольшой дозой кофеина может уменьшить эффект процедуры.

Миф: кофе полезен всем при депрессии.
Правда: польза определяется регулярностью и дозировкой, а не единичным употреблением.

Сон и психология

Кофеин может влиять на глубину сна, а качественный сон — критическая часть восстановления при депрессивных состояниях. В период терапии врачи нередко рекомендуют соблюдать режим и минимизировать стимуляторы, чтобы мозг получал полноценный отдых.

Три интересных факта

  1. Кофеин начинает действовать примерно через 15 минут после употребления.

  2. Аденозин отвечает не только за спокойствие, но и за способность мозга переключаться между задачами.

  3. Некоторые безкофеиновые напитки содержат до 3% естественного кофеина.

Исторический контекст

• Учёные обратили внимание на роль аденозиновых рецепторов ещё в середине XX века.
• Кетаминовая терапия стала применяться при депрессии лишь в последние десятилетия.
• Исследования взаимодействия кофеина и лечебных методик активно развиваются только сейчас, когда появились точные методы нейровизуализации.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Нефть
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Последние материалы
Кроссфит повышает общую выносливость по данным спортивных тренеров
Подвешивание телевизора: выбор крепления и советы по размещению
Голубой, персиковый и мятный: цвета, которые освежают лицо
Любовь Успенская рассказала о нелегальном аборте в молодости
Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд руб. чистой прибыли за 9 мес. 2025 г.
Кофе вступает в конфликт с терапией: когда привычный глоток может снизить результат
Карстовые образования на Марсе могут хранить следы древней воды
Как специи и яблоки формируют вкус тушёной говядины
Мэтт Дэймон рассказал о сюжете "Одиссеи" Кристофера Нолана
Шаляпин извинился перед Канделаки за требование завышенного гонорара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.