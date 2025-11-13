Просыпаетесь в холодном поту? О чем на самом деле говорят ваши ночные кошмары

Частые кошмары требуют обращения к врачу — сомнолог

Ночные кошмары нередко становятся следствием стресса, тревожности или переутомления и не всегда свидетельствуют о нарушении здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина страдает от кошмарного сна

По словам эксперта, страшные сновидения могут возникать у любого человека и не обязательно указывать на патологию. Однако если кошмары повторяются часто, мешают выспаться и вызывают напряжение перед отходом ко сну, это повод обратиться к врачу. Специалист подчеркнула, что важно обращать внимание на частоту и характер сновидений — именно они помогают понять, где заканчивается норма и начинается расстройство сна.

"Редкие кошмары — это вариант нормы. Но если человек просыпается невыспавшимся, чувствует тревогу или боится ложиться спать, стоит проконсультироваться со специалистом. В таких случаях лучше начать с сомнолога, а при травматичных сюжетах — обратиться к психиатру", — пояснила Завалко.

Врач добавила, что природа кошмаров многогранна: они могут быть связаны как с эмоциональными факторами, так и с физиологическими нарушениями сна. Тревожные сновидения нередко возникают в периоды стрессов, переутомления, после сильных переживаний или при нарушении дыхания во сне. Даже внешние условия — духота, шум или неудобная поза — могут стать пусковым механизмом.

"Причиной могут стать тревожность, переутомление или физический дискомфорт, например духота и нарушения дыхания во сне. Такие факторы мешают мозгу полноценно отдыхать и провоцируют тревожные сновидения. Чаще всего кошмары отражают внутреннее напряжение, накопившееся за день", — отметила специалист.

Завалко подчеркнула, что систематические кошмары требуют внимания, особенно если человек начинает испытывать страх перед сном. Врач советует не игнорировать подобные симптомы и при необходимости обратиться за профессиональной помощью, чтобы восстановить полноценный сон.