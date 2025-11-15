COVID-19 оставляет следы, даже когда симптомы исчезли: воспаление продолжает атаковать лёгкие изнутри

COVID-19 вызывает воспаление лёгких и риск фиброза — врач

Повреждение лёгких после COVID-19 остаётся одной из самых обсуждаемых тем в медицине. Многие пациенты сталкиваются с одышкой, кашлем и чувством нехватки воздуха ещё долго после выздоровления. Врачи объясняют это тем, что воспалительный процесс, запущенный вирусом, способен сохраняться гораздо дольше основных симптомов.

По словам кандидата медицинских наук, ассистента кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяны Ким, длительное воспаление увеличивает риск формирования фиброза — плотных рубцовых участков, ухудшающих работу лёгких.

"SARS-CoV-2 может непосредственно повреждать альвеолы и способствовать развитию фиброза", — объяснила врач Татьяна Ким.

Как воспаление превращается в фиброз

Эксперт отмечает, что вирус поражает альвеолы — структуры, отвечающие за газообмен. В ответ организм пытается "залатать" повреждения, производя больше коллагена. Именно это приводит к утолщению тканей. Чем сильнее воспаление, тем выше риск, что восстановление пойдёт по неправильному пути и вместо мягкой эластичной ткани сформируются жёсткие участки.

"Воспаление может продолжаться даже после исчезновения симптомов COVID-19", — подчеркнула Татьяна Ким.

Врач добавляет: тяжёлая пневмония, особенно требующая ИВЛ, создаёт дополнительную нагрузку и может механически повреждать структуры лёгких. Но при этом многие пациенты обладают высокой способностью к восстановлению — часть ткани буквально "рассасывается" спустя месяцы, уточняет Газета.Ru.

Сравнение: виды повреждений лёгких после COVID-19

Тип изменения Описание Вероятность восстановления Остаточное воспаление Лёгкое утолщение стенок альвеол Высокая Постковидные инфильтраты Пятнистые участки на КТ Средняя Фиброз Рубцовая плотная ткань Низкая, но возможна частичная регрессия Эмфизематозные изменения Увеличение воздушных пространств Низкая

Советы шаг за шагом: что делать после COVID-19

В первые недели после выздоровления следить за дыханием: одышка, тяжесть при вдохе и частый кашель требуют наблюдения врача. Через 3-6 месяцев пройти КТ грудной клетки — это помогает оценить, насколько восстановились ткани. Выполнять дыхательные упражнения: плавный вдох через нос, медленный выдох с сопротивлением (через трубочку, закрытые губы). Использовать устройства для дыхательной гимнастики: спирометры, тренажёры сопротивления. Поддерживать физическую активность: пешие прогулки, плавание, лёгкие кардионагрузки. Следить за уровнем витаминов D и С, так как они участвуют в иммунной регуляции. При необходимости проходить курс физиотерапии или ЛФК под наблюдением специалиста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать одышку → скрытое прогрессирование фиброза → ранняя консультация пульмонолога. Резко увеличивать нагрузки → усиление воспаления → щадящий режим тренировок и постепенное повышение интенсивности. Отказ от КТ-контроля → пропуск критических изменений → регулярные обследования по рекомендациям врача. Самолечение антибиотиками → нарушение микрофлоры, отсутствие эффекта → терапия только по назначению. Длительный постельный режим → ухудшение вентиляции лёгких → мягкая активность и дыхательная гимнастика.

А что если симптомы сохраняются дольше полугода?

Врач отмечает, что это не редкость. Долгое воспаление может менять структуру тканей очень медленно. В такой ситуации важны регулярные обследования, контроль сатурации, корректная реабилитация и исключение сопутствующих заболеваний, например астмы или нарушений сердечной деятельности. Даже если фиброз начал формироваться, на ранних этапах его прогрессирование можно замедлить.

Плюсы и минусы ранней реабилитации

Плюсы Минусы Ускоряет восстановление Требует регулярности Улучшает работу дыхательной мускулатуры Может казаться "медленным" процессом Снижает риск тяжёлого фиброза Нужен контроль специалистов Повышает качество жизни Не всегда доступна в небольших городах

FAQ

Как понять, что лёгкие восстанавливаются?

Уменьшается одышка, улучшается переносимость нагрузки, кашель становится реже.

Сколько стоит КТ грудной клетки?

В среднем 3 000-6 000 рублей в зависимости от региона и клиники.

Что лучше для восстановления: спорт или дыхательные упражнения?

Обе методики важны, но начинать стоит с дыхательных техник, затем добавлять физическую активность.

Мифы и правда

Миф: фиброз после COVID-19 неизлечим

Правда: часть рубцовой ткани способна уменьшаться при правильной реабилитации.

Миф: если нет симптомов, значит лёгкие в норме

Правда: изменения могут быть скрытыми и выявляться только на КТ.

Миф: ИВЛ всегда приводит к фиброзу

Правда: риск повышается, но восстановление всё равно возможно.

Три интересных факта

Лёгкие — один из немногих органов, способных к частичному восстановлению даже после серьёзных травм. У человека около 300 миллионов альвеол, и COVID-19 способен поражать их большие участки. Специалисты отмечают, что ранняя реабилитация снижает вероятность фиброза почти вдвое.

Исторический контекст

В середине XX века фиброз чаще связывали с туберкулёзом и пылевыми болезнями лёгких. Пандемия COVID-19 привела к всплеску исследований поствирусных изменений дыхательных органов. Сегодня существуют стандарты реабилитации, основанные на опыте восстановления после SARS и MERS.

Поражение лёгких при COVID-19 развивается не только во время болезни, но и после исчезновения симптомов, поэтому контроль состояния дыхательной системы особенно важен. Регулярные обследования и своевременная реабилитация позволяют заметно снизить риск формирования фиброза.

Пациентам важно помнить, что даже тяжёлые изменения нередко дают шанс на восстановление при правильном подходе. Постепенная нагрузка, дыхательные практики и наблюдение у специалистов помогают вернуть лёгким подвижность и объём. Забота о здоровье после болезни становится ключевым этапом восстановления качества жизни.