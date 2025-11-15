Организм перегружается, как старый аккумулятор: нехватка витамина D запускает цепочку опасных симптомов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:05
Здоровье

Человек может долго не замечать, что испытывает нехватку витамина D, пока тело не начинает подавать тревожные сигналы. Постепенные переломы, постоянная усталость, нестабильное настроение или проблемы с кожей часто выглядят как следствие стресса или неправильного режима, хотя корень нередко лежит в дефиците нутриента.

Сон
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Сон

На это обращает внимание Ирина Волгина, объясняя, что подобное состояние распространено намного шире, чем принято считать.

"Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция и поддерживает иммунитет", — сказала доцент медицинского факультета Ирина Волгина.

Что именно вызывает нехватку витамина D

Врач подчёркивает, что российский климат — главный фактор риска. Короткий световой день, плотная облачность, долгая зима и минимум солнечной активности приводят к тому, что организм почти не вырабатывает витамин естественным путём. Пища компенсирует лишь малую часть, а любые отклонения в питании делают риск ещё выше.

Именно поэтому многие сталкиваются с мышечной слабостью, ухудшением настроения, запорами или частыми простудами, не связывая симптомы с биохимическими изменениями организма, пишет Газета.Ru.

"Чтобы определить дефицит, нужно сдавать анализ крови 25(OH)D", — отметила доцент Ирина Волгина.

Сравнение форм витамина D

Форма Особенности Для кого
D2 Растительное происхождение, менее длительное действие Вегетарианцы
D3 Лучше повышает уровень 25(OH)D Большинство взрослых
Капли Удобно регулировать дозу Пожилые, дети
Капсулы Чёткая дозировка Люди со стабильным режимом приёма
Масляный раствор Требует приёма вместе с жирами Тем, у кого нет проблем с ЖКТ

Советы шаг за шагом

  1. Сдать анализ 25(OH)D перед началом приёма любых добавок.

  2. Показать результат врачу и получить рекомендации по дозировке.

  3. Выбрать форму выпуска: капли, капсулы, спрей.

  4. Принимать витамин вместе с жиросодержащей пищей — например, с авокадо, оливковым маслом, орехами.

  5. Проверять уровень каждые 3-6 месяцев.

  6. Следить за сопутствующими показателями — кальцием, магнием, фосфором.

  7. Добавить регулярные прогулки, если позволяет климат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Приём витамина без анализа → неверная дозировка → использование профилактических доз только после консультации.

  2. Самостоятельное увеличение количества капсул → риск гипервитаминоза → переход на капли с точным подсчётом.

  3. Приём натощак → низкое усвоение → сочетание витамина с продуктами, содержащими полезные жиры.

А что если анализ показывает норму?

Тогда врач обычно рекомендует мягкую профилактику: больше времени на солнце, умеренное включение в рацион рыбы, молочных продуктов, а также короткие поддерживающие курсы в период смены сезонов. Дополнительно можно использовать низкодозированные комплексы для тех, кто редко бывает на улице или работает в закрытых помещениях.

Плюсы и минусы добавок

Плюсы Минусы
Поддерживают иммунитет Требуют контроля анализов
Улучшают работу костей Риск передозировки
Снижают утомляемость Не всегда быстро дают эффект
Подходят для профилактики зимой Могут взаимодействовать с другими препаратами

FAQ

Как выбрать подходящую форму?

Основываться стоит на рекомендациях врача и личном удобстве. D3 подходит большинству, а капли позволяют точнее регулировать дозу.

Сколько стоит анализ на витамин D?

Цена различается по регионам, но в среднем составляет 1 000-2 500 рублей.

Какая форма лучше — масляная или капсулы?

Капсулы удобнее при стабильном приёме, масляная форма лучше усваивается при приёме с едой.

Мифы и правда

Миф: витамин D нужен только детям и пожилым

На практике его дефицит встречается у людей любого возраста при недостатке солнечного света.

Миф: летом уровень всегда в норме

Даже в тёплый сезон синтез ограничивают кремы SPF и короткие прогулки.

Миф: можно определить нехватку по симптомам

Самочувствие слишком обманчиво — достоверно это показывает лишь анализ.

Три интересных факта

  1. Витамин D участвует более чем в двух сотнях процессов — от иммунитета до работы сердца.

  2. Люди с тёмной кожей вырабатывают нутриент медленнее, поэтому о дефиците узнают позже.

  3. В северных регионах синтез витамина зимой почти полностью прекращается.

Исторический контекст

  1. В конце XIX века массовый рахит у детей привёл к активным исследованиям роли солнца и питания.

  2. В 1920-х витамин D начали добавлять в молочные продукты.

  3. В XXI веке учёные расширили представления о значении витамина, изучив его влияние на иммунный ответ при инфекциях.

Поддержание оптимального уровня витамина D — это простой, но важный шаг к более устойчивому самочувствию и ясному мышлению. Когда организм получает достаточно нутриента, легче сохранять энергию, переносить стресс и справляться с сезонными перепадами настроения. Регулярный контроль и корректная профилактика позволяют избежать последствий, которые могут накапливаться годами и незаметно ухудшать качество жизни. Правильная дозировка, питание и умеренное пребывание на солнце формируют надёжную основу для здорового ритма. И чем раньше человек обращает внимание на этот аспект, тем проще сохранить баланс без сложного лечения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
