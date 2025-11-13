Слух уходит незаметно: эти безобидные привычки медленно разрушают слуховой аппарат

Громкая музыка вечером особенно опасна для слуха — ЛОР

Снижение слуха с возрастом можно замедлить, если вовремя заняться профилактикой и избегать факторов, разрушающих слуховой аппарат. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам специалиста, для сохранения слуха применяются современные физиотерапевтические методы, направленные на стимуляцию клеток слухового нерва. Один из них — микротоковая стимуляция, которая проводится только в условиях клиники.

"С возрастом полосковые клетки, расположенные в полукружных каналах, постепенно теряют активность. Микротоковая стимуляция помогает поддерживать работу слухового нерва, питает и активизирует клетки, замедляя процесс возрастного снижения слуха", — пояснил Зайцев.

Он добавил, что важную роль играет и слуховая гигиена — комплекс простых мер, позволяющих снизить нагрузку на органы слуха в повседневной жизни.

"Не стоит слушать громкую музыку, особенно вечером. Важно вовремя ложиться спать, избегать стресса и не подвергать уши воздействию громких звуков — петард, фейерверков, выстрелов. Даже монотонный шум, пусть и негромкий, но постоянный, может утомлять слуховой аппарат", — отметил врач.

Зайцев подчеркнул, что полноценный сон, правильное питание и отсутствие стрессов помогают сохранить слуховую функцию на долгие годы. А при первых признаках снижения слуха лучше обратиться к специалисту, чтобы оценить состояние слухового нерва и при необходимости пройти курс стимуляции.