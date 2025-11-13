Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты рекомендуют прогреть почву перед посевом кипятком
Что нельзя делать туристам в общественных местах Шри-Ланки: памятка от гидов
Квашеная капуста улучшает пищеварение и микрофлору — KertésRecept.hu
Вес тела признан полноценным инструментом фитнеса
Скука на прогулке усиливает интерес к камням — зоопсихологи
Перерыв в работе не помеха для карьеры — HR-эксперт
Академия "Оскар" признала, что ИИ активно используется в кино
Тёплая ряженка улучшает подъём теста для оладий — данные технологов питания
Кошки начинают метить территорию из-за стресса — ветеринар

Слух уходит незаметно: эти безобидные привычки медленно разрушают слуховой аппарат

Громкая музыка вечером особенно опасна для слуха — ЛОР
1:44
Здоровье

Снижение слуха с возрастом можно замедлить, если вовремя заняться профилактикой и избегать факторов, разрушающих слуховой аппарат. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

По словам специалиста, для сохранения слуха применяются современные физиотерапевтические методы, направленные на стимуляцию клеток слухового нерва. Один из них — микротоковая стимуляция, которая проводится только в условиях клиники.

"С возрастом полосковые клетки, расположенные в полукружных каналах, постепенно теряют активность. Микротоковая стимуляция помогает поддерживать работу слухового нерва, питает и активизирует клетки, замедляя процесс возрастного снижения слуха", — пояснил Зайцев.

Он добавил, что важную роль играет и слуховая гигиена — комплекс простых мер, позволяющих снизить нагрузку на органы слуха в повседневной жизни.

"Не стоит слушать громкую музыку, особенно вечером. Важно вовремя ложиться спать, избегать стресса и не подвергать уши воздействию громких звуков — петард, фейерверков, выстрелов. Даже монотонный шум, пусть и негромкий, но постоянный, может утомлять слуховой аппарат", — отметил врач.

Зайцев подчеркнул, что полноценный сон, правильное питание и отсутствие стрессов помогают сохранить слуховую функцию на долгие годы. А при первых признаках снижения слуха лучше обратиться к специалисту, чтобы оценить состояние слухового нерва и при необходимости пройти курс стимуляции.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Точка зрения
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Рубио рассказал, в каком контексте США будут поддерживать отношения с Россией Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Готовится к запуску зерновая биржа БРИКС — вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Людмила Артемьева добилась успеха в кино, но испытала крах в личной жизни
Регулярная гимнастика делает улыбку более открытой — эксперты по фейсбилдингу
США исчерпали возможность вводить санкций против России
Сурикаты делятся не только пищей, но и микробами — ученые
Спрос на дачи в Башкортостане увеличился на 56 процентов — Авито Недвижимость
Певице Славе поставили диагноз биполярное расстройство
Орехи и семечки безопасны при дивертикулёзе — Университет Земмельвейса
Громкая музыка вечером особенно опасна для слуха — ЛОР
Планка в утреннем комплексе активирует мышцы кора — фитнес-тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.