Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверку техосмотра через камеры назвал ростом штрафов автоюрист Радько
Смесь уксуса и мыла эффективно удаляет грязь с плинтусов
Цены на продукты в Башкирии играют на повышение и понижение — Росстат
Черепа и челюсти мумий оказались от разных людей — по данным исследователей
Сериал "Слово пацана" получил награду на международном фестивале
Страховщики предложили отслеживать по камерам наличие техосмотра
Рецепт салата Гирлянда универсален для любого праздника
Кошки избегают переносок из-за страха смены среды — ветеринары
Контурирование лица по методу 53 визуально сужает лицо — визажисты

9 часов на стуле и ни одного тромба: напиток, который спасает сосуды, пока вы сидите за компьютером

Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
7:49
Здоровье

Современный человек проводит в сидячем положении больше половины суток. Работа за компьютером, транспорт, отдых на диване — всё это приводит к застою крови и ослаблению сосудов. Но новое исследование показало, что простая привычка — выпить чашку какао перед долгим сидением — может помочь сохранить нормальное состояние кровеносных сосудов. Всё благодаря веществам, известным как флаванолы.

Какао и долголетие
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Какао и долголетие

Когда малоподвижность становится врагом

Даже активные люди не защищены от последствий долгого сидения. Учёные давно установили, что два часа в кресле снижают эластичность сосудов, ухудшают циркуляцию крови и повышают риск тромбозов. Однако теперь стало известно, что определённые продукты способны частично нейтрализовать эти эффекты.

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Physiology, показало: напиток с высоким содержанием флаванолов из какао защищает сосуды даже во время длительного бездействия.

"Мы были удивлены: даже люди в отличной физической форме показывали ухудшение сосудистой функции при длительном сидении. А вот какао с флаванолами помогало сохранить нормальные показатели", — пояснил один из авторов работы доктор Джонатан Миллер.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 40 молодых добровольцев, половина из которых регулярно занимались спортом. Каждый из них участвовал в двух тестах: в одном случае они выпивали напиток, богатый флаванолами, а в другом — аналогичный, но без активных веществ. Ни участники, ни исследователи не знали, какой напиток какой — это позволило исключить эффект самовнушения.

Перед началом и после двух часов сидения учёные измеряли состояние кровеносных сосудов, наблюдая за плечевой и бедренной артерией. Результаты оказались показательными:

  • у всех участников, независимо от физической формы, сосудистая функция снизилась после сидения;

  • у тех, кто пил какао с низким содержанием флаванолов, этот эффект был выраженным;

  • у тех, кто употребил напиток с высоким содержанием флаванолов, сосуды сохраняли нормальный тонус — а у некоторых показатели даже улучшились.

Почему какао помогает сосудам

Флаванолы — это группа природных антиоксидантов, содержащихся в какао-бобах, зелёном чае, ягодах и яблоках. Они стимулируют выработку оксида азота (NO) — молекулы, которая расширяет сосуды и улучшает приток крови. Одновременно снижается уровень эндотелина, вещества, вызывающего спазм артерий.

Таким образом, чашка какао перед рабочим днём буквально "настраивает" сосудистую систему на стабильную работу. Это особенно важно для людей, проводящих за столом по 8-12 часов в день.

"Флаванолы не заменяют движение, но помогают организму справляться с негативным эффектом сидения", — подчеркнула физиолог из исследовательской группы доктор Эмили Росс.

Плюсы и минусы какао с флаванолами

Плюсы Минусы
улучшает эластичность сосудов натуральное какао имеет горький вкус
стимулирует выработку оксида азота требует регулярного употребления
помогает при умственной усталости не влияет на артериальное давление напрямую
источник антиоксидантов противопоказано при аллергии на какао
поддерживает работу мозга эффект снижается при добавлении сахара

Физическая форма не спасает

Одно из главных открытий исследования — физическая подготовка не защищает сосуды от негативных последствий сидения. Даже у спортивных участников, у которых давление и пульс были ниже нормы, сосудистые реакции ухудшались так же, как у остальных. Это доказывает, что даже здоровое сердце нуждается в постоянной активности.

По словам учёных, основная проблема не в тренировках, а в том, что организм не рассчитан на многочасовую неподвижность. Даже час сидения замедляет кровоток в ногах на 50%.

"Человек может быть спортсменом, но если он проводит рабочий день за компьютером, его сосуды страдают так же, как у любого офисного сотрудника", — отметил доктор Джонатан Миллер.

Как применять знания на практике

Исследователи использовали дозу 150 мг эпикатехина — разновидности флаванолов. Столько содержится:
• в одной чашке натурального какао без сахара;
• в горсти тёмных ягод (черника, ежевика, клюква);
• в одном крупном яблоке;
• в чашке зелёного чая.

Чтобы поддерживать сосудистую систему, учёные советуют сочетать продукты с флаванолами с простыми привычками:

  1. каждые 45 минут делать короткую разминку или прогулку;

  2. пить не менее 1,5 литров воды в день;

  3. не скрещивать ноги во время сидения;

  4. регулировать высоту кресла и не сутулиться;

  5. употреблять какао или зелёный чай утром перед работой.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: полагаться только на спорт после работы.
Последствие: даже регулярные тренировки не компенсируют ущерб от часов неподвижности.
Альтернатива: делать короткие разминки каждые 30-40 минут и употреблять сосудоукрепляющие продукты.

Ошибка: пить сладкий раствор какао из магазина.
Последствие: избыток сахара нейтрализует пользу флаванолов.
Альтернатива: использовать чистый какао-порошок без сахара, можно добавить немного мёда или стевии.

Ошибка: полностью игнорировать малоподвижность в офисе.
Последствие: повышенный риск тромбозов, варикоза и гипертонии.
Альтернатива: каждые два часа вставать, разминать ноги и пить воду.

А что если добавить какао в офисное меню?

Диетологи считают, что тёплое какао без сахара может стать здоровой альтернативой кофе. Оно не только бодрит, но и улучшает кровообращение. Для офисных работников это простой способ уменьшить негативный эффект от сидячей работы без кардинальных изменений в расписании.

Интересные факты

  1. Флаванолы из какао впервые были подробно изучены в 1990-х, когда исследователи заметили, что у жителей Панамы, ежедневно употребляющих какао, почти не встречается гипертония.

  2. Какао-бобы содержат более 300 активных веществ, включая магний, калий и антидепрессивные алкалоиды.

  3. По данным ВОЗ, около 60% взрослого населения проводит в сидячем положении более 9 часов в сутки.

  4. Каждый дополнительный час неподвижности увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 2-3%.

Какао изначально считалось лекарством, а не лакомством. Майя и ацтеки называли его "пищей богов" и использовали для лечения усталости, жара и "слабости сердца". В Европе в XVII веке какао назначали для укрепления сосудов и борьбы с упадком сил. Современные научные данные лишь подтверждают древние интуитивные знания.

Сегодня какао возвращается не как десерт, а как функциональный напиток, способный поддерживать здоровье в условиях современного образа жизни. И если верить последним исследованиям, чашка натурального какао может стать вашим самым вкусным способом заботы о сердце.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
Плющ обеспечивает птиц кормом в середине зимы по данным ботаников
Российская спортсменка Анастасия Макарова была включена в базу Миротворца
Траншевая ипотека возвращает квартиры в продажу — IRN.Ru
Запечённая свинина удержит гостей праздничного стола
Эксперты: увеличить участок можно через прирезку, выкуп или уточнение границ
Отшелушивающие перчатки уменьшают риск раздражения кожи — дерматологи
Увеличение туристического спроса на Китай в 2,7 раза зафиксировали аналитики
В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов на 23%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.