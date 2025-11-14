9 часов на стуле и ни одного тромба: напиток, который спасает сосуды, пока вы сидите за компьютером

Учёные назвали какао простым способом защитить сердце

Современный человек проводит в сидячем положении больше половины суток. Работа за компьютером, транспорт, отдых на диване — всё это приводит к застою крови и ослаблению сосудов. Но новое исследование показало, что простая привычка — выпить чашку какао перед долгим сидением — может помочь сохранить нормальное состояние кровеносных сосудов. Всё благодаря веществам, известным как флаванолы.

Какао и долголетие

Когда малоподвижность становится врагом

Даже активные люди не защищены от последствий долгого сидения. Учёные давно установили, что два часа в кресле снижают эластичность сосудов, ухудшают циркуляцию крови и повышают риск тромбозов. Однако теперь стало известно, что определённые продукты способны частично нейтрализовать эти эффекты.

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Physiology, показало: напиток с высоким содержанием флаванолов из какао защищает сосуды даже во время длительного бездействия.

"Мы были удивлены: даже люди в отличной физической форме показывали ухудшение сосудистой функции при длительном сидении. А вот какао с флаванолами помогало сохранить нормальные показатели", — пояснил один из авторов работы доктор Джонатан Миллер.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 40 молодых добровольцев, половина из которых регулярно занимались спортом. Каждый из них участвовал в двух тестах: в одном случае они выпивали напиток, богатый флаванолами, а в другом — аналогичный, но без активных веществ. Ни участники, ни исследователи не знали, какой напиток какой — это позволило исключить эффект самовнушения.

Перед началом и после двух часов сидения учёные измеряли состояние кровеносных сосудов, наблюдая за плечевой и бедренной артерией. Результаты оказались показательными:

у всех участников, независимо от физической формы, сосудистая функция снизилась после сидения;

у тех, кто пил какао с низким содержанием флаванолов, этот эффект был выраженным;

у тех, кто употребил напиток с высоким содержанием флаванолов, сосуды сохраняли нормальный тонус — а у некоторых показатели даже улучшились.

Почему какао помогает сосудам

Флаванолы — это группа природных антиоксидантов, содержащихся в какао-бобах, зелёном чае, ягодах и яблоках. Они стимулируют выработку оксида азота (NO) — молекулы, которая расширяет сосуды и улучшает приток крови. Одновременно снижается уровень эндотелина, вещества, вызывающего спазм артерий.

Таким образом, чашка какао перед рабочим днём буквально "настраивает" сосудистую систему на стабильную работу. Это особенно важно для людей, проводящих за столом по 8-12 часов в день.

"Флаванолы не заменяют движение, но помогают организму справляться с негативным эффектом сидения", — подчеркнула физиолог из исследовательской группы доктор Эмили Росс.

Плюсы и минусы какао с флаванолами

Плюсы Минусы улучшает эластичность сосудов натуральное какао имеет горький вкус стимулирует выработку оксида азота требует регулярного употребления помогает при умственной усталости не влияет на артериальное давление напрямую источник антиоксидантов противопоказано при аллергии на какао поддерживает работу мозга эффект снижается при добавлении сахара

Физическая форма не спасает

Одно из главных открытий исследования — физическая подготовка не защищает сосуды от негативных последствий сидения. Даже у спортивных участников, у которых давление и пульс были ниже нормы, сосудистые реакции ухудшались так же, как у остальных. Это доказывает, что даже здоровое сердце нуждается в постоянной активности.

По словам учёных, основная проблема не в тренировках, а в том, что организм не рассчитан на многочасовую неподвижность. Даже час сидения замедляет кровоток в ногах на 50%.

"Человек может быть спортсменом, но если он проводит рабочий день за компьютером, его сосуды страдают так же, как у любого офисного сотрудника", — отметил доктор Джонатан Миллер.

Как применять знания на практике

Исследователи использовали дозу 150 мг эпикатехина — разновидности флаванолов. Столько содержится:

• в одной чашке натурального какао без сахара;

• в горсти тёмных ягод (черника, ежевика, клюква);

• в одном крупном яблоке;

• в чашке зелёного чая.

Чтобы поддерживать сосудистую систему, учёные советуют сочетать продукты с флаванолами с простыми привычками:

каждые 45 минут делать короткую разминку или прогулку; пить не менее 1,5 литров воды в день; не скрещивать ноги во время сидения; регулировать высоту кресла и не сутулиться; употреблять какао или зелёный чай утром перед работой.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: полагаться только на спорт после работы.

• Последствие: даже регулярные тренировки не компенсируют ущерб от часов неподвижности.

• Альтернатива: делать короткие разминки каждые 30-40 минут и употреблять сосудоукрепляющие продукты.

• Ошибка: пить сладкий раствор какао из магазина.

• Последствие: избыток сахара нейтрализует пользу флаванолов.

• Альтернатива: использовать чистый какао-порошок без сахара, можно добавить немного мёда или стевии.

• Ошибка: полностью игнорировать малоподвижность в офисе.

• Последствие: повышенный риск тромбозов, варикоза и гипертонии.

• Альтернатива: каждые два часа вставать, разминать ноги и пить воду.

А что если добавить какао в офисное меню?

Диетологи считают, что тёплое какао без сахара может стать здоровой альтернативой кофе. Оно не только бодрит, но и улучшает кровообращение. Для офисных работников это простой способ уменьшить негативный эффект от сидячей работы без кардинальных изменений в расписании.

Интересные факты

Флаванолы из какао впервые были подробно изучены в 1990-х, когда исследователи заметили, что у жителей Панамы, ежедневно употребляющих какао, почти не встречается гипертония. Какао-бобы содержат более 300 активных веществ, включая магний, калий и антидепрессивные алкалоиды. По данным ВОЗ, около 60% взрослого населения проводит в сидячем положении более 9 часов в сутки. Каждый дополнительный час неподвижности увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 2-3%.

Какао изначально считалось лекарством, а не лакомством. Майя и ацтеки называли его "пищей богов" и использовали для лечения усталости, жара и "слабости сердца". В Европе в XVII веке какао назначали для укрепления сосудов и борьбы с упадком сил. Современные научные данные лишь подтверждают древние интуитивные знания.

Сегодня какао возвращается не как десерт, а как функциональный напиток, способный поддерживать здоровье в условиях современного образа жизни. И если верить последним исследованиям, чашка натурального какао может стать вашим самым вкусным способом заботы о сердце.