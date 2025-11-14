Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальского возмутило правительственное награждение блогера Егора Шипа
Поводок удерживает кошку рядом во время прогулки — ветеринары
Атаман Всероссийского казачьего общества встретился с главой Ингушетии
Праздничный шоколадный кекс за 40 минут спасёт ваш стол
Медовый блонд и каштан освежают образ женщин старше 60 лет — стилист Серова
Специалисты: установка водонагревателя без проверки проводки приводит к авариям
Рост числа премиальных авто в Карелии достиг 52,2% по данным аналитиков
Торговые сети манипулируют выбором и ценами — Российский Союз потребителей
Принц Филипп дал наставления Кейт Миддлтон перед смертью

345 килограммов против одной воли: как 20-летний Gordão da XJ выбрал жизнь заново

Бразилец Gordão da XJ похудел на 115 кг без операции
8:55
Здоровье

Истории невероятных трансформаций всегда вызывают уважение и восхищение, но путь 20-летнего бразильца Gordão da XJ — особенный. Он начал бороться с ожирением, когда стрелка весов показывала около 345 килограммов. Сегодня он весит 230 кг и продолжает двигаться вперёд, шаг за шагом, без хирургического вмешательства, исключительно с помощью дисциплины, спорта и веры. Его история — пример того, как человек способен победить не только тело, но и собственные страхи.

Похудение в зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Похудение в зале

"Я посмотрел на себя и понял — пора меняться"

Как признался Gordão, решающим моментом стало обычное утро, когда он впервые осознал, что не может нормально передвигаться, наклоняться и даже дышать без боли. Тогда он понял — дальше так жить нельзя.

"Вчера я остановился, посмотрел на себя и вспомнил начало. В тот день, когда я решил заботиться о себе и по-настоящему повернул ключ. Сегодня я уже вижу, чего смог добиться", — рассказал Gordão da XJ.

Поначалу его мало кто верил. Многие считали, что парень не выдержит диеты и тренировок, а без операции не сможет похудеть. Но он доказал обратное. Сначала изменил питание — полностью отказался от сладкого, газировки и фастфуда. Затем добавил лёгкую физическую активность: короткие прогулки, упражнения с собственным весом, растяжку. С каждым днём он чувствовал, как организм просыпается, а дыхание становится легче.

"Это было не легко. Сколько раз я думал, что не смогу? Сколько раз хотел сдаться? Но Бог всегда был рядом, и я шёл дальше", — признался блогер Gordão da XJ.

Когда каждый шаг — испытание

Многие не понимают, насколько сложно жить с таким весом. Для Gordão даже элементарные вещи — надеть носки, подняться по лестнице или просто выйти из дома — были подвигом. Первые недели тренировок сопровождались болью, усталостью и стыдом. Но он не остановился.

Сейчас парень с гордостью рассказывает, что недавно впервые смог:
самостоятельно надеть обувь, не теряя равновесие;
оседлать лошадь, хотя раньше даже не мог представить, что это возможно;
воспользоваться туалетом в самолёте, чего избегал из-за тесноты;
пройтись по пляжу, не опасаясь взглядов.

Эти мелкие, но жизненно важные победы стали для него символами свободы.

"Я не хочу быть просто худым. Я хочу быть живым, активным и здоровым. Хочу, чтобы моё тело было моим союзником, а не клеткой", — поделился Gordão da XJ.

Мечты, ради которых стоит бороться

Главная цель парня — не просто похудеть. Он мечтает стать отцом, бегать с детьми, кататься на гидроцикле и сидеть в обычном кресле без боли и дискомфорта.

"Это не конец, а только начало. Моя мечта — стать отцом, бегать, ездить на jet-ski, садиться в обычное кресло. Я хочу жить полной жизнью", — написал Gordão da XJ.

Сегодня Gordão называет своё путешествие "историей второй жизни". Он благодарен каждому, кто поддерживает его в сети, ведь его страница в Instagram превратилась в сообщество вдохновлённых людей, которые тоже начали путь к переменам.

Питание, которое спасло жизнь

Первым делом блогер полностью пересмотрел рацион. Вместо перекусов и жирной еды — белки, овощи, фрукты и вода. Он сократил количество приёмов пищи, отказался от сахара, а самое главное — перестал "есть эмоции".

Раньше Gordão признавался, что заедал стресс, одиночество и неуверенность в себе. Но со временем он понял: еда не лечит боль, а только отдаляет решение.

Теперь его рацион включает:
• нежирное мясо и рыбу;
• овощи на пару и свежие фрукты;
• орехи и злаки в умеренных количествах;
• зелёный чай и воду без газа.

"Я перестал есть, когда грустно. Научился слушать своё тело и понимать, что ему нужно", — говорит блогер Gordão da XJ.

Тренировки, которые меняют не только тело, но и сознание

Поначалу тренировки длились всего по 10-15 минут. Сейчас Gordão проводит в зале более часа, чередуя кардио, плавание и силовые упражнения. Он признаётся, что именно спорт помог ему не только физически, но и психологически — дал ощущение контроля и уверенности.

"В зале я понял, что могу больше, чем думал. Это не просто борьба с весом — это борьба за жизнь", — подчёркивает Gordão da XJ.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: ожидать быстрых результатов.
Последствие: потеря мотивации и срыв.
Альтернатива: ставить маленькие цели и радоваться каждому килограмму.

Ошибка: полагаться только на диету без движения.
Последствие: замедленный метаболизм и плато.
Альтернатива: сочетать питание с физической активностью.

Ошибка: стыдиться себя и избегать зеркала.
Последствие: внутренний разрыв и потеря веры.
Альтернатива: принимать себя на каждом этапе, не скрываться, а меняться.

Плюсы и минусы жизни после потери веса

Плюсы Минусы
легче двигаться и дышать растянутая кожа требует внимания
повышается самооценка периодические эмоциональные колебания
улучшается сон и обмен веществ привычка к старым моделям питания
появляется уверенность и энергия необходимость долгосрочного контроля

А что если всё получится без операции?

Хотя врачи допускают бариатрическую операцию в будущем, Gordão решил не спешить. Его организм уже стабильно теряет вес, и медицинские показатели улучшаются. Он уверен, что при нынешнем темпе сможет добиться здорового состояния без вмешательства.

"Хирургия — не чудо. Это инструмент. Я хочу доказать, что могу сам, а не просто лечь под нож", — подчеркнул Gordão da XJ.

Поддержка и вера

Самым сильным стимулом стали люди, которые верят в него. Семья, друзья и тысячи подписчиков, ежедневно пишущие слова поддержки, помогли ему не сломаться.

"Благодарю всех, кто был со мной, кто вдохновлял и не дал сдаться. Без вас я не был бы здесь", — написал Gordão da XJ.

Он признаёт, что без веры не смог бы пройти этот путь. Молитва стала частью его утреннего ритуала, а благодарность — ежедневным напоминанием о том, ради чего всё началось.

Мифы и правда

Миф: крупные люди не могут заниматься спортом.
Правда: физическая активность подбирается индивидуально, и даже ходьба приносит результат.

Миф: без операции невозможно похудеть более чем на 100 кг.
Правда: история Gordão доказывает обратное — при системной работе организм способен адаптироваться естественно.

Миф: похудение решает все проблемы.
Правда: внутренние перемены не менее важны, чем внешние. Без психологической поддержки и веры эффект будет временным.

Интересные факты

  1. Gordão начал свой путь в возрасте 19 лет, когда его вес превышал 340 кг.

  2. За первый год он похудел на 115 кг — без диетологов и тренеров, используя собственную систему.

  3. После первых 50 кг потери веса он впервые смог надеть одежду меньшего размера, купленную в обычном магазине.

  4. Сейчас он мечтает стать сертифицированным фитнес-наставником, чтобы помогать другим людям в борьбе с ожирением.

В Бразилии проблема ожирения среди молодёжи растёт: по данным Министерства здравоохранения, каждый пятый молодой человек имеет избыточный вес. На фоне этой статистики истории, подобные пути Gordão da XJ, становятся символом надежды. Его история — это не просто борьба с килограммами, а история о самоценности, вере и постоянстве.

Он вдохновляет тысячи людей, доказывая, что начать можно в любой момент, а изменения возможны без волшебных таблеток и хирургических вмешательств. Главное — решиться.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Погребняк собирается создать иконописную мастерскую для помощи женщинам
Лаваш обеспечивает быстрый прогрев основы для пиццы по данным кулинаров
Дикая трава может заменить газон при регулярном кошении — садовод Ольга Воронова
Галстук вернулся в женскую моду — советы стилиста
Мария Погребняк отказалась смотреть программы Диброва после скандала
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
В Москве и Питере проходит фестиваль Школьная классика
Эксперты: в Уфе предложение аренды в новостройках выросло на 80% за год
Совладелец требует выкуп доли по цене космоса и терроризирует дом — адвокат Алёшкин
Отслоившиеся части континентов вызывают извержения вулканов — геофизики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.