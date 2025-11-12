Убийца сна и сосудов: напиток, который бодрит днём и мучает ночью — скрытая угроза зеленого кофе

Врач предупредил о вреде матчи при гипертонии и сердечных заболеваниях

0:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Матча — напиток, который часто ассоциируется со здоровым образом жизни и восточными традициями чаепития. Однако не всем он подходит. Несмотря на пользу, в некоторых случаях этот порошковый чай может нанести вред организму, особенно при неумеренном употреблении или при наличии определённых заболеваний.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Напиток матча

Отличие от обычного чая

Матча — это зелёный чай особого вида, который получают из молодых листьев камелии. Их выращивают в тени, а затем измельчают в тончайший порошок. Такой напиток не заваривают привычным способом, а взбивают в горячей воде до образования густой пены. По вкусу он более насыщенный и травянистый, чем классический зелёный чай.

Главная особенность матчи — высокая концентрация полезных веществ. Порошок содержит хлорофилл, антиоксиданты, аминокислоту L-теанин, витамины группы В и К, а также кофеин. Именно сочетание кофеина и L-теанина делает напиток бодрящим, но мягким по действию. Однако это не значит, что он безопасен для всех.

"Так как матча содержит кофеин, то этот напиток у многих людей может вызывать состояние бессонницы, повышенное возбуждение, тахикардию, повышение артериального давления", — сказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Вред полезного чая

Напиток действительно обладает множеством положительных эффектов — улучшает концентрацию, ускоряет обмен веществ, помогает бороться с усталостью. Но при этом у него есть и ряд противопоказаний.

Во-первых, кофеин, содержащийся в порошке, действует на нервную систему. При чрезмерном употреблении он может вызывать бессонницу, раздражительность и чувство тревоги. Для людей, страдающих гипертонией или тахикардией, даже небольшие дозы могут спровоцировать неприятные симптомы.

Во-вторых, высокая кислотность матчи может раздражать слизистую желудка. Особенно опасно пить её натощак — в этом случае велика вероятность появления изжоги, боли в желудке или дискомфорта в кишечнике.

"На голодный желудок может провоцировать изжогу и в целом раздражать желудочно-кишечный тракт, поскольку это довольно-таки концентрированный напиток", — отметил диетолог.

Роль витамина K и риск тромбозов

Одним из важных компонентов матчи является витамин К. Он отвечает за свёртываемость крови и здоровье сосудов. Однако при избыточном поступлении в организм витамин может быть опасен для людей, склонных к тромбозам.

"Если у человека есть склонность к повышенной свертываемости, избыток витамина К может быть небезопасным и создать потенциальные риски для сердечно-сосудистой системы", — подчеркнул Поляков.

Поэтому людям, принимающим антикоагулянты или имеющим сердечно-сосудистые заболевания, стоит обсудить употребление матчи с врачом. Даже одна чашка в день может повлиять на действие лекарств.

Сравнение: матча и кофе

Показатель Матча Кофе Основное действующее вещество Кофеин + L-теанин Кофеин Эффект Мягкое и длительное бодрствование Быстрый прилив энергии, резкий спад Воздействие на ЖКТ Может раздражать слизистую Часто вызывает кислотность Влияние на сон Возможна бессонница при вечернем употреблении Сильное возбуждение нервной системы Польза Антиоксиданты, витамины Антиоксиданты, стимуляция обмена веществ

Советы: как безопасно пить матчу

Не употребляйте напиток натощак. Лучше пить его через 30–40 минут после еды. Не превышайте дозировку: 1 чайная ложка порошка в день — оптимально для взрослого. Не запивайте матчу лекарствами, особенно влияющими на кровь или давление. Не употребляйте напиток вечером — бодрящий эффект сохраняется до 6 часов. Используйте качественный японский порошок, избегая дешёвых аналогов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить матчу перед сном.

Последствие: бессонница, перевозбуждение.

Альтернатива: заменить вечерний напиток травяным чаем (ромашка, мята).

пить матчу перед сном. бессонница, перевозбуждение. заменить вечерний напиток травяным чаем (ромашка, мята). Ошибка: употреблять напиток на голодный желудок.

Последствие: изжога, тошнота, боль.

Альтернатива: пить после завтрака или вместе с лёгкой закуской.

употреблять напиток на голодный желудок. изжога, тошнота, боль. пить после завтрака или вместе с лёгкой закуской. Ошибка: употреблять несколько чашек подряд.

Последствие: тахикардия, дрожь, головная боль.

Альтернатива: ограничиться одной порцией в день.

Если заменить кофе на матчу

Многие делают выбор в пользу матчи именно из-за желания отказаться от кофеина. Однако матча не является безкофеиновым напитком — в одной чашке содержится до 70 мг кофеина. Это меньше, чем в эспрессо, но достаточно для ощутимого эффекта бодрости. Поэтому при замене кофе на матчу важно сохранять умеренность и учитывать индивидуальную реакцию организма, сообщает aif.ru.

FAQ

Как выбрать качественную матчу?

Лучше отдавать предпочтение японским сортам, особенно из префектур Удзи и Сидзуока. Цвет порошка должен быть ярко-зелёным, а запах — свежим, травянистым.

Сколько стоит хороший чай матча?

Цена колеблется от 1500 до 4000 рублей за 100 граммов, в зависимости от происхождения и степени помола.

Можно ли пить матчу каждый день?

Да, но не более одной чашки в день. При хронических заболеваниях — только после консультации с врачом.

Мифы и правда о матче

Миф: матча полностью безопасна, ведь это просто чай.

Правда: в ней много кофеина и витамина К, поэтому есть противопоказания.

матча полностью безопасна, ведь это просто чай. в ней много кофеина и витамина К, поэтому есть противопоказания. Миф: порошок матчи помогает худеть.

Правда: сам по себе он не сжигает жир, но может ускорить обмен веществ при сбалансированной диете.

порошок матчи помогает худеть. сам по себе он не сжигает жир, но может ускорить обмен веществ при сбалансированной диете. Миф: матча можно пить вместо воды.

Правда: напиток стимулирует, но не восполняет жидкость, поэтому воду исключать нельзя.

Матча действительно может стать отличной альтернативой кофе, если пить её правильно и умеренно. Главное — знать меру, выбирать качественный порошок и прислушиваться к своему организму. Тогда матча принесёт бодрость и пользу, а не неприятные последствия.