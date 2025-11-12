Убийца сна и сосудов: напиток, который бодрит днём и мучает ночью — скрытая угроза зеленого кофе

Матча — напиток, который часто ассоциируется со здоровым образом жизни и восточными традициями чаепития. Однако не всем он подходит. Несмотря на пользу, в некоторых случаях этот порошковый чай может нанести вред организму, особенно при неумеренном употреблении или при наличии определённых заболеваний.
Матча — это зелёный чай особого вида, который получают из молодых листьев камелии. Их выращивают в тени, а затем измельчают в тончайший порошок. Такой напиток не заваривают привычным способом, а взбивают в горячей воде до образования густой пены. По вкусу он более насыщенный и травянистый, чем классический зелёный чай.
Главная особенность матчи — высокая концентрация полезных веществ. Порошок содержит хлорофилл, антиоксиданты, аминокислоту L-теанин, витамины группы В и К, а также кофеин. Именно сочетание кофеина и L-теанина делает напиток бодрящим, но мягким по действию. Однако это не значит, что он безопасен для всех.
"Так как матча содержит кофеин, то этот напиток у многих людей может вызывать состояние бессонницы, повышенное возбуждение, тахикардию, повышение артериального давления", — сказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Напиток действительно обладает множеством положительных эффектов — улучшает концентрацию, ускоряет обмен веществ, помогает бороться с усталостью. Но при этом у него есть и ряд противопоказаний.
Во-первых, кофеин, содержащийся в порошке, действует на нервную систему. При чрезмерном употреблении он может вызывать бессонницу, раздражительность и чувство тревоги. Для людей, страдающих гипертонией или тахикардией, даже небольшие дозы могут спровоцировать неприятные симптомы.
Во-вторых, высокая кислотность матчи может раздражать слизистую желудка. Особенно опасно пить её натощак — в этом случае велика вероятность появления изжоги, боли в желудке или дискомфорта в кишечнике.
"На голодный желудок может провоцировать изжогу и в целом раздражать желудочно-кишечный тракт, поскольку это довольно-таки концентрированный напиток", — отметил диетолог.
Одним из важных компонентов матчи является витамин К. Он отвечает за свёртываемость крови и здоровье сосудов. Однако при избыточном поступлении в организм витамин может быть опасен для людей, склонных к тромбозам.
"Если у человека есть склонность к повышенной свертываемости, избыток витамина К может быть небезопасным и создать потенциальные риски для сердечно-сосудистой системы", — подчеркнул Поляков.
Поэтому людям, принимающим антикоагулянты или имеющим сердечно-сосудистые заболевания, стоит обсудить употребление матчи с врачом. Даже одна чашка в день может повлиять на действие лекарств.
|Показатель
|Матча
|Кофе
|Основное действующее вещество
|Кофеин + L-теанин
|Кофеин
|Эффект
|Мягкое и длительное бодрствование
|Быстрый прилив энергии, резкий спад
|Воздействие на ЖКТ
|Может раздражать слизистую
|Часто вызывает кислотность
|Влияние на сон
|Возможна бессонница при вечернем употреблении
|Сильное возбуждение нервной системы
|Польза
|Антиоксиданты, витамины
|Антиоксиданты, стимуляция обмена веществ
Многие делают выбор в пользу матчи именно из-за желания отказаться от кофеина. Однако матча не является безкофеиновым напитком — в одной чашке содержится до 70 мг кофеина. Это меньше, чем в эспрессо, но достаточно для ощутимого эффекта бодрости. Поэтому при замене кофе на матчу важно сохранять умеренность и учитывать индивидуальную реакцию организма, сообщает aif.ru.
Как выбрать качественную матчу?
Лучше отдавать предпочтение японским сортам, особенно из префектур Удзи и Сидзуока. Цвет порошка должен быть ярко-зелёным, а запах — свежим, травянистым.
Сколько стоит хороший чай матча?
Цена колеблется от 1500 до 4000 рублей за 100 граммов, в зависимости от происхождения и степени помола.
Можно ли пить матчу каждый день?
Да, но не более одной чашки в день. При хронических заболеваниях — только после консультации с врачом.
Матча действительно может стать отличной альтернативой кофе, если пить её правильно и умеренно. Главное — знать меру, выбирать качественный порошок и прислушиваться к своему организму. Тогда матча принесёт бодрость и пользу, а не неприятные последствия.
