Ядро здоровья и молодости: один плод делает для тела больше, чем аптечные витамины

Гранат признан суперпродуктом зимы — эксперт

Гранат — это не просто символ жизни и плод из легенд. Осенью и зимой он становится настоящим суперпродуктом, который помогает замедлить старение и укрепить здоровье. Эксперты по долголетию называют гранат обязательной частью рациона, если вы хотите сохранить молодость, ясный ум и здоровое сердце.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьет гранатовый сок

Гранат — союзник долголетия

Долгая жизнь — не только генетика, но и повседневные привычки. Правильное питание играет ключевую роль, и именно сезонные фрукты оказывают наибольшее влияние на биологический возраст. По словам целостного диетолога Беатрис Ларреа, если бы ей пришлось выбрать три продукта для продления молодости, среди них обязательно был бы гранат — наряду с какао и каперсами.

Гранат (Punica granatum) принадлежит к семейству гранатовых и произрастает в Индии, Иране, на Кавказе и в Средиземноморье. Его плод — плотный шар с толстой кожурой, внутри которого прячутся сотни сочных зёрен рубинового цвета. Эти семена, обладающие освежающим кисло-сладким вкусом, и есть главная сокровищница пользы.

От мифа до науки

Ещё до того, как гранат стал модным суперфудом, он был героем мифов и символом бессмертия. В Древнем Египте его приносили в жертву богам и клали в гробницы фараонов. Греческие мифы связывают гранат с Персефоной, а в буддизме этот плод считался любимым даром Будды. Многие исследователи даже полагают, что библейский "запретный плод" — вовсе не яблоко, а гранат.

Сегодня гранат вдохновляет не только поэтов, но и учёных. Современные исследования подтверждают, что регулярное употребление граната способствует укреплению иммунной системы, улучшает работу мозга и помогает сердцу справляться с нагрузками.

"Хорошее старение — это сезонное питание. Осенью и зимой ешьте фрукты, которые растут в это время, например гранат", — отмечает эксперт по старению Беатрис Ларреа.

Почему гранат — суперпродукт зимы

По словам геронтолога Висенте Меры, гранат — один из немногих продуктов, который одновременно поддерживает здоровье кожи, сосудов и мозга. Его антиоксиданты нейтрализуют действие свободных радикалов, а флавоноиды и эллагитаннины снижают воспаление. В результате организм стареет медленнее, а кожа дольше остаётся упругой и сияющей.

Преимущества граната для здоровья

• Укрепляет кожу. Витамин С стимулирует выработку коллагена — белка, отвечающего за упругость и эластичность. При регулярном употреблении граната выработка коллагена возрастает в восемь раз.

• Помогает избавиться от отёков. Семена граната обладают мягким мочегонным эффектом, выводя лишнюю жидкость из тканей.

• Поддерживает мозг. Эллагитаннины улучшают память и когнитивные функции, стимулируют кровоток и защищают клетки мозга от окислительного стресса.

• Укрепляет иммунитет. Витамин С и полифенолы действуют как естественный барьер против вирусов и бактерий.

• Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксиданты уменьшают уровень "плохого" холестерина, нормализуют давление и предотвращают тромбообразование.

• Защищает желудок. Противовоспалительные свойства граната помогают при гастрите, изжоге и вирусах ЖКТ.

• Полезен для костей и суставов. Кальций и полифенолы способствуют укреплению костной ткани и поддержанию эластичности хрящей.

• Регулирует уровень сахара. Гранат помогает контролировать уровень глюкозы и холестерина, снижая риск диабета.

• Повышает настроение. Эстрогены, содержащиеся в плоде, способствуют выработке серотонина — гормона радости.

Как и сколько есть граната

Съесть гранат целиком — испытание даже для терпеливого человека, но зёрна стоит добавить хотя бы в один приём пищи в день. Рекомендованная норма — один плод или стакан сока объёмом 125-150 мл.

Гранат универсален и легко вписывается в меню:

добавьте семена в смузи с яблоком и бананом; используйте их в салатах с рукколой и сыром фета; посыпьте ими йогурт или кашу; положите на тост с авокадо; добавьте в десерт или македонию.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: пить только сок и не есть зёрна.

• Последствие: теряется часть клетчатки и антиоксидантов.

• Альтернатива: употреблять цельные семена вместе с соком.

• Ошибка: покупать импортные гранаты вне сезона.

• Последствие: меньше витаминов и вкус беднее.

• Альтернатива: выбирать сезонные плоды осенью и зимой.

• Ошибка: добавлять много сахара в гранатовый сок.

• Последствие: повышение уровня глюкозы в крови.

• Альтернатива: пить натуральный сок без подсластителей.

Рецепт осеннего салата с гранатом

Ингредиенты:

тыква;

руккола;

фета;

гранат;

грецкие орехи;

гренки;

соль, лимонный сок и оливковое масло первого холодного отжима.

Приготовление:

запеките кубики тыквы до мягкости; смешайте рукколу, фету и зёрна граната; добавьте орехи и гренки; заправьте лимоном и оливковым маслом.

Получается питательный салат с идеальным балансом сладости, кислотности и текстур — лёгкий, но богатый антиоксидантами и полезными жирами.

Интересные факты

Один гранат содержит до 600 семян — каждое окружено сочной ариллой, насыщенной антиоксидантами. Гранатовый сок в два раза богаче полифенолами, чем красное вино. На Востоке гранат считался символом вечной любви и плодородия.

Гранат известен человечеству более 4000 лет. Его изображения находили в египетских гробницах и на древних греческих мозаиках. В средневековье он символизировал бессмертие, а в медицине использовался для укрепления сердца и очищения крови. Сегодня наука подтверждает то, о чём древние врачи догадывались интуитивно: регулярное употребление граната продлевает жизнь и сохраняет здоровье.