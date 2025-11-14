Кофе бодрит, но может и ослабить: названа норма, после которой начинается обратный эффект

Кофе прочно вошёл в нашу повседневную жизнь. Утро для многих начинается с ароматной чашки эспрессо, а рабочий день немыслим без латте или американо. Однако даже любимый напиток может быть вреден, если переборщить. О том, как определить безопасную дозу кофеина и кому стоит ограничить его употребление, рассказала врач-гинеколог "СМ-Клиника" Зара Марянян.
Кофеин — главный активный компонент кофе, известный своим стимулирующим эффектом. Он улучшает концентрацию, повышает уровень бодрости и помогает справляться с утомлением.
"Для большинства людей кофе по утрам стало традицией, помогающей взбодриться и повысить работоспособность", — отметила врач Зара Марянян.
По словам специалиста, современные исследования показывают, что кофе способен не только повышать тонус, но и снижать риск развития ряда хронических заболеваний. Умеренное потребление кофеина связано с меньшей вероятностью возникновения депрессии, болезни Паркинсона, Альцгеймера, сахарного диабета 2-го типа, подагры и некоторых видов онкологических заболеваний.
Эффект кофеина зависит от индивидуальных особенностей обмена веществ. У одних людей чашка напитка улучшает концентрацию и настроение, а у других вызывает тревожность, раздражительность и бессонницу.
"У одних после чашки напитка (около 240 мл) повышается уровень бодрости и концентрации внимания, но уже через 2-3 часа эффект снижается — это связано с коротким действием серотонина. У других же после употребления кофе может появляться чувство тревоги, учащённое сердцебиение, бессонница или расстройство пищеварения", — пояснила Марянян.
Поэтому определять свою норму кофе стоит не по общим рекомендациям, а исходя из личных ощущений, уточняет Газета.Ru.
|Продукт
|Объём / порция
|Содержание кофеина
|Кофе сваренный (чашка)
|240 мл
|~108 мг
|Эспрессо
|60 мл
|~80 мг
|Чёрный чай
|240 мл
|~42 мг
|Зелёный чай
|240 мл
|~25 мг
|Какао
|240 мл
|~12 мг
|Горький шоколад (50 г)
|-
|~25-30 мг
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и НИИ питания РАМН, взрослый человек может безопасно потреблять до 400 мг кофеина в сутки. Это примерно 3-4 чашки сваренного кофе или 4-5 порций эспрессо. Но важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе — он есть в чае, шоколаде и энергетиках.
"Для подростков и пожилых людей безопасная доза рассчитывается иначе: для детей и подростков — 2,5 мг на килограмм веса в день, а большинство пожилых при низком сердечно-сосудистом риске хорошо переносят только одну чашку кофе в день", — уточнила Марянян.
Беременным женщинам рекомендуется ограничить кофеин до 250 мг в день, что эквивалентно двум небольшим чашкам кофе. Это связано с тем, что во время беременности замедляется метаболизм кофеина, и его воздействие на организм усиливается.
"В своей врачебной практике я не запрещаю кофе пациентам. Напротив, я разрешаю его употребление, но всегда делаю акцент на качестве напитка и умеренности", — подчеркнула Марянян.
Пожилым людям стоит учитывать состояние сердца и сосудов. При аритмии, гипертонии и тревожных расстройствах количество кофеина следует снижать до минимума или вовсе исключить кофе.
Ошибка: пить кофе на голодный желудок.
Последствие: раздражение слизистой, изжога.
Альтернатива: пейте кофе после завтрака или с лёгкой закуской.
Ошибка: заменять водой только кофе.
Последствие: обезвоживание.
Альтернатива: пейте не менее 1,5-2 литров воды в день.
Ошибка: употреблять кофе вечером.
Последствие: бессонница, нарушение цикла сна.
Альтернатива: выбирайте безкофеиновый кофе после 17:00.
|Группа
|Рекомендация
|Причина
|Беременные женщины
|не более 250 мг кофеина в день
|замедленное выведение кофеина
|Подростки
|2,5 мг/кг массы тела
|чувствительная нервная система
|Пожилые люди
|1 чашка в день
|влияние на давление и пульс
|Люди с гипертонией
|ограничить до минимума
|повышение давления
|Люди с тревожностью
|избегать крепкого кофе
|усиление нервной реакции
Полный отказ от кофе может быть оправдан только при наличии противопоказаний. В противном случае умеренное употребление не только безопасно, но и полезно. Кофеин активирует мозговую деятельность, улучшает настроение и стимулирует обмен веществ. Тем, кто всё же хочет снизить дозу, можно постепенно переходить на напитки с меньшим содержанием кофеина — зелёный чай, цикорий или кофе без кофеина.
Миф: кофе вызывает зависимость.
Правда: лёгкая привычка возможна, но физической зависимости кофеин не вызывает.
Миф: кофе вреден для сердца.
Правда: умеренные дозы, напротив, укрепляют сосуды и снижают риск инсульта.
Миф: кофе обезвоживает организм.
Правда: этот эффект минимален и проявляется только при чрезмерном употреблении.
Кофеин — природный стимулятор, который растения используют как средство защиты от вредителей.
Самая высокая концентрация кофеина — в зёрнах сорта робуста, тогда как арабика мягче по вкусу и воздействию.
По статистике, более 70% взрослых во всём мире начинают день с чашки кофе.
История кофе насчитывает более тысячи лет. Сначала его использовали как лекарство в арабских странах, затем он стал символом бодрости и интеллекта в Европе. Сегодня кофе — не просто напиток, а целая культура, объединяющая миллионы людей. Однако, как и во всём, здесь важно чувство меры: польза напитка напрямую зависит от количества.
"Кофе можно пить, главное — знать свою норму и выбирать качественный продукт", — напомнила Зара Марянян.
Кофе — не враг здоровью, если пить его с умом. Для большинства взрослых безопасная доза составляет до 400 мг кофеина в сутки — это примерно четыре чашки кофе. Главное — учитывать индивидуальную чувствительность, не злоупотреблять и не забывать о воде. Беременным и пожилым людям стоит быть осторожнее и ограничиться одной-двумя порциями в день. Осознанное потребление кофе помогает получать удовольствие от напитка, не рискуя здоровьем.
