Фиброз после ковида: почему зимой он превращается в ловушку для лёгких

8:29
Здоровье

После перенесённого COVID-19 многие люди сталкиваются с долгосрочными осложнениями, и одним из самых опасных является постковидный фиброз лёгких. Это состояние приводит к тому, что дыхательная ткань теряет эластичность, ухудшается вентиляция и снижается способность организма бороться с инфекциями.

Больные лёгкие
Фото: cdc.gov by media@cdc.gov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больные лёгкие

Пациенты с таким диагнозом подвержены пневмонии в 2,5-3 раза чаще, особенно в холодное время года, предупредила врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

Почему фиброз повышает риск пневмонии

Постковидный фиброз — это не просто остаточное воспаление после вирусной инфекции. При нём происходят структурные изменения лёгких: вместо эластичных альвеол формируются участки соединительной ткани, которые не участвуют в дыхании.

"Фиброз может быть связан с более частыми пневмониями. Фиброзные участки нарушают архитектонику лёгочной ткани. Затрудняется дренаж бронхов, что вызывает застой секрета, — это идеальная среда для роста бактерий", — пояснила врач Ольга Цагараева.

Когда бронхи частично блокируются, слизь не выводится естественным образом, и микробы получают условия для быстрого размножения. Это снижает местный иммунитет, и даже лёгкая простуда может перерасти в воспаление лёгких.

Как протекают "зимние" пневмонии при фиброзе

Пневмония у таких пациентов часто имеет атипичное течение. Температура может оставаться нормальной, кашель — отсутствовать, но при этом состояние резко ухудшается.

"При наличии фиброза пневмония может протекать без кашля и без лихорадки, но с выраженной слабостью и падением сатурации", — рассказала Цагараева.

Главные симптомы, на которые стоит обратить внимание: усиливающаяся одышка, утомляемость, невозможность выполнять привычные действия, холодный пот и чувство нехватки воздуха даже в покое, пишет Газета.Ru.

Почему важно контролировать сатурацию

Падение уровня кислорода — главный тревожный сигнал. Для пациентов с постковидным фиброзом пульсоксиметрия должна стать ежедневной процедурой.

"Пульсоксиметрия — обязательный инструмент для пациентов из группы риска. Домашние "средства диагностики" (слушание грудной клетки, цвет мокроты и т. п.) не являются надёжными. Только рентген или КТ подтверждают диагноз, поэтому без похода к врачу тут обойтись нельзя", — подчеркнула Цагараева.

Регулярное измерение сатурации позволяет вовремя заметить скрытую гипоксию — снижение уровня кислорода в крови, которое не всегда сопровождается заметными симптомами.

Таблица: основные отличия типичной и постковидной пневмонии

Признак Обычная пневмония Пневмония при фиброзе
Температура повышается до 38-39°C часто нормальная
Кашель выраженный, с мокротой может отсутствовать
Одышка появляется к середине болезни присутствует с первых дней
Диагностика прослушивание, рентген требуется КТ высокого разрешения
Риск осложнений средний высокий, при сниженной сатурации

Советы шаг за шагом: как защитить лёгкие зимой

  1. Следите за уровнем кислорода. Измеряйте сатурацию пульсоксиметром утром и вечером.

  2. Увлажняйте воздух. Сухой воздух усиливает раздражение дыхательных путей.

  3. Держите лёгкие в тонусе. Дыхательная гимнастика помогает улучшить вентиляцию лёгких.

  4. Избегайте переохлаждения. Даже кратковременное воздействие холода может вызвать воспаление.

  5. Не занимайтесь самолечением. Любое подозрение на ухудшение дыхания требует осмотра врача и рентгенологического подтверждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на температуру.
    Последствие: позднее обращение к врачу и развитие осложнений.
    Альтернатива: следите за дыханием и уровнем сатурации.

  • Ошибка: слушать лёгкие самостоятельно.
    Последствие: неполная диагностика, пропущенные воспалительные очаги.
    Альтернатива: обращайтесь за профессиональной аускультацией и КТ.

  • Ошибка: прекращать терапию после улучшения самочувствия.
    Последствие: воспаление может перейти в хроническую форму.
    Альтернатива: завершайте лечение только по рекомендации врача.

А что если симптомы возвращаются?

Если после перенесённой инфекции вы вновь ощущаете одышку, усталость или снижение насыщения крови кислородом — нужно немедленно обратиться к пульмонологу. В таких случаях нередко выявляется рецидив пневмонии или активизация фиброзного процесса. Доктор может назначить дополнительные исследования: анализ крови, компьютерную томографию и спирометрию.

При повторных эпизодах пневмонии важно также пройти курс реабилитации — дыхательная гимнастика, физиотерапия и контроль воспалительных маркеров помогают стабилизировать состояние.

Профилактика для пациентов с постковидным фиброзом

Мера профилактики Эффект
Контроль сатурации раннее выявление гипоксии
Вакцинация от гриппа и пневмококка снижение риска рецидива
Ежедневные дыхательные упражнения улучшение вентиляции
Увлажнение воздуха предотвращает пересыхание слизистой
Сбалансированное питание и витамины поддерживает иммунитет

FAQ

Можно ли вылечить постковидный фиброз полностью?
В большинстве случаев он поддаётся контролю, но требует регулярного наблюдения и поддерживающей терапии.

Поможет ли спорт укрепить лёгкие?
Да, но нагрузки должны быть умеренными — предпочтительно ходьба и дыхательная гимнастика.

Стоит ли делать КТ при каждом ухудшении самочувствия?
Нет, только по назначению врача. Но если сатурация снижается, обследование необходимо.

Мифы и правда

  • Миф: после ковида лёгкие полностью восстанавливаются сами.
    Правда: у некоторых пациентов фиброз остаётся на годы, требуя наблюдения.

  • Миф: если нет температуры, значит, пневмонии нет.
    Правда: у пациентов с фиброзом болезнь часто протекает без лихорадки.

  • Миф: пульсоксиметр нужен только больным COVID-19.
    Правда: он обязателен всем, кто входит в группу риска по заболеваниям лёгких.

3 интересных факта

  1. После COVID-19 фиброз лёгких развивается примерно у 10-15% пациентов с тяжёлым течением болезни.

  2. Современные методы реабилитации позволяют уменьшить проявления фиброза за 6-12 месяцев.

  3. Даже лёгкие дыхательные упражнения снижают риск повторных пневмоний на 30%.

Исторический контекст

Фиброз лёгких известен в медицине уже более ста лет, но именно после пандемии COVID-19 врачи столкнулись с его массовым распространением. Если раньше заболевание считалось редким и встречалось у курильщиков или работников вредных производств, то теперь оно нередко возникает у людей, не имеющих хронических патологий. Появление доступных приборов — пульсоксиметров и цифровых КТ-сканеров — позволило вовремя выявлять осложнения и предотвращать тяжёлые последствия.

"Без визита к врачу невозможно точно определить, есть ли воспаление. Только рентген или КТ дают надёжный ответ", — подчеркнула Ольга Цагараева.

Постковидный фиброз — это не приговор, но повод для внимательного отношения к своему здоровью. Людям с этим диагнозом нужно быть особенно осторожными зимой, когда вирусы и бактерии активнее всего. Регулярный контроль сатурации, дыхательная гимнастика и профилактические осмотры помогают избежать тяжёлых осложнений. Главное — не игнорировать симптомы, даже если нет температуры. Ранняя диагностика и наблюдение у пульмонолога способны сохранить качество жизни и предотвратить повторные пневмонии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
