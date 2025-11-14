Фиброз после ковида: почему зимой он превращается в ловушку для лёгких

Пациенты с постковидным фиброзом в три раза чаще болеют пневмонией — врач Цагараева

После перенесённого COVID-19 многие люди сталкиваются с долгосрочными осложнениями, и одним из самых опасных является постковидный фиброз лёгких. Это состояние приводит к тому, что дыхательная ткань теряет эластичность, ухудшается вентиляция и снижается способность организма бороться с инфекциями.

Фото: cdc.gov by media@cdc.gov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больные лёгкие

Пациенты с таким диагнозом подвержены пневмонии в 2,5-3 раза чаще, особенно в холодное время года, предупредила врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

Почему фиброз повышает риск пневмонии

Постковидный фиброз — это не просто остаточное воспаление после вирусной инфекции. При нём происходят структурные изменения лёгких: вместо эластичных альвеол формируются участки соединительной ткани, которые не участвуют в дыхании.

"Фиброз может быть связан с более частыми пневмониями. Фиброзные участки нарушают архитектонику лёгочной ткани. Затрудняется дренаж бронхов, что вызывает застой секрета, — это идеальная среда для роста бактерий", — пояснила врач Ольга Цагараева.

Когда бронхи частично блокируются, слизь не выводится естественным образом, и микробы получают условия для быстрого размножения. Это снижает местный иммунитет, и даже лёгкая простуда может перерасти в воспаление лёгких.

Как протекают "зимние" пневмонии при фиброзе

Пневмония у таких пациентов часто имеет атипичное течение. Температура может оставаться нормальной, кашель — отсутствовать, но при этом состояние резко ухудшается.

"При наличии фиброза пневмония может протекать без кашля и без лихорадки, но с выраженной слабостью и падением сатурации", — рассказала Цагараева.

Главные симптомы, на которые стоит обратить внимание: усиливающаяся одышка, утомляемость, невозможность выполнять привычные действия, холодный пот и чувство нехватки воздуха даже в покое, пишет Газета.Ru.

Почему важно контролировать сатурацию

Падение уровня кислорода — главный тревожный сигнал. Для пациентов с постковидным фиброзом пульсоксиметрия должна стать ежедневной процедурой.

"Пульсоксиметрия — обязательный инструмент для пациентов из группы риска. Домашние "средства диагностики" (слушание грудной клетки, цвет мокроты и т. п.) не являются надёжными. Только рентген или КТ подтверждают диагноз, поэтому без похода к врачу тут обойтись нельзя", — подчеркнула Цагараева.

Регулярное измерение сатурации позволяет вовремя заметить скрытую гипоксию — снижение уровня кислорода в крови, которое не всегда сопровождается заметными симптомами.

Таблица: основные отличия типичной и постковидной пневмонии

Признак Обычная пневмония Пневмония при фиброзе Температура повышается до 38-39°C часто нормальная Кашель выраженный, с мокротой может отсутствовать Одышка появляется к середине болезни присутствует с первых дней Диагностика прослушивание, рентген требуется КТ высокого разрешения Риск осложнений средний высокий, при сниженной сатурации

Советы шаг за шагом: как защитить лёгкие зимой

Следите за уровнем кислорода. Измеряйте сатурацию пульсоксиметром утром и вечером. Увлажняйте воздух. Сухой воздух усиливает раздражение дыхательных путей. Держите лёгкие в тонусе. Дыхательная гимнастика помогает улучшить вентиляцию лёгких. Избегайте переохлаждения. Даже кратковременное воздействие холода может вызвать воспаление. Не занимайтесь самолечением. Любое подозрение на ухудшение дыхания требует осмотра врача и рентгенологического подтверждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на температуру.

Последствие: позднее обращение к врачу и развитие осложнений.

Альтернатива: следите за дыханием и уровнем сатурации.

Ошибка: слушать лёгкие самостоятельно.

Последствие: неполная диагностика, пропущенные воспалительные очаги.

Альтернатива: обращайтесь за профессиональной аускультацией и КТ.

Ошибка: прекращать терапию после улучшения самочувствия.

Последствие: воспаление может перейти в хроническую форму.

Альтернатива: завершайте лечение только по рекомендации врача.

А что если симптомы возвращаются?

Если после перенесённой инфекции вы вновь ощущаете одышку, усталость или снижение насыщения крови кислородом — нужно немедленно обратиться к пульмонологу. В таких случаях нередко выявляется рецидив пневмонии или активизация фиброзного процесса. Доктор может назначить дополнительные исследования: анализ крови, компьютерную томографию и спирометрию.

При повторных эпизодах пневмонии важно также пройти курс реабилитации — дыхательная гимнастика, физиотерапия и контроль воспалительных маркеров помогают стабилизировать состояние.

Профилактика для пациентов с постковидным фиброзом

Мера профилактики Эффект Контроль сатурации раннее выявление гипоксии Вакцинация от гриппа и пневмококка снижение риска рецидива Ежедневные дыхательные упражнения улучшение вентиляции Увлажнение воздуха предотвращает пересыхание слизистой Сбалансированное питание и витамины поддерживает иммунитет

FAQ

Можно ли вылечить постковидный фиброз полностью?

В большинстве случаев он поддаётся контролю, но требует регулярного наблюдения и поддерживающей терапии.

Поможет ли спорт укрепить лёгкие?

Да, но нагрузки должны быть умеренными — предпочтительно ходьба и дыхательная гимнастика.

Стоит ли делать КТ при каждом ухудшении самочувствия?

Нет, только по назначению врача. Но если сатурация снижается, обследование необходимо.

Мифы и правда

Миф: после ковида лёгкие полностью восстанавливаются сами.

Правда: у некоторых пациентов фиброз остаётся на годы, требуя наблюдения.

Миф: если нет температуры, значит, пневмонии нет.

Правда: у пациентов с фиброзом болезнь часто протекает без лихорадки.

Миф: пульсоксиметр нужен только больным COVID-19.

Правда: он обязателен всем, кто входит в группу риска по заболеваниям лёгких.

3 интересных факта

После COVID-19 фиброз лёгких развивается примерно у 10-15% пациентов с тяжёлым течением болезни. Современные методы реабилитации позволяют уменьшить проявления фиброза за 6-12 месяцев. Даже лёгкие дыхательные упражнения снижают риск повторных пневмоний на 30%.

Исторический контекст

Фиброз лёгких известен в медицине уже более ста лет, но именно после пандемии COVID-19 врачи столкнулись с его массовым распространением. Если раньше заболевание считалось редким и встречалось у курильщиков или работников вредных производств, то теперь оно нередко возникает у людей, не имеющих хронических патологий. Появление доступных приборов — пульсоксиметров и цифровых КТ-сканеров — позволило вовремя выявлять осложнения и предотвращать тяжёлые последствия.

"Без визита к врачу невозможно точно определить, есть ли воспаление. Только рентген или КТ дают надёжный ответ", — подчеркнула Ольга Цагараева.

Постковидный фиброз — это не приговор, но повод для внимательного отношения к своему здоровью. Людям с этим диагнозом нужно быть особенно осторожными зимой, когда вирусы и бактерии активнее всего. Регулярный контроль сатурации, дыхательная гимнастика и профилактические осмотры помогают избежать тяжёлых осложнений. Главное — не игнорировать симптомы, даже если нет температуры. Ранняя диагностика и наблюдение у пульмонолога способны сохранить качество жизни и предотвратить повторные пневмонии.