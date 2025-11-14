Фиброз после ковида: почему зимой он превращается в ловушку для лёгких

После перенесённого COVID-19 многие люди сталкиваются с долгосрочными осложнениями, и одним из самых опасных является постковидный фиброз лёгких. Это состояние приводит к тому, что дыхательная ткань теряет эластичность, ухудшается вентиляция и снижается способность организма бороться с инфекциями.
Пациенты с таким диагнозом подвержены пневмонии в 2,5-3 раза чаще, особенно в холодное время года, предупредила врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.
Постковидный фиброз — это не просто остаточное воспаление после вирусной инфекции. При нём происходят структурные изменения лёгких: вместо эластичных альвеол формируются участки соединительной ткани, которые не участвуют в дыхании.
"Фиброз может быть связан с более частыми пневмониями. Фиброзные участки нарушают архитектонику лёгочной ткани. Затрудняется дренаж бронхов, что вызывает застой секрета, — это идеальная среда для роста бактерий", — пояснила врач Ольга Цагараева.
Когда бронхи частично блокируются, слизь не выводится естественным образом, и микробы получают условия для быстрого размножения. Это снижает местный иммунитет, и даже лёгкая простуда может перерасти в воспаление лёгких.
Пневмония у таких пациентов часто имеет атипичное течение. Температура может оставаться нормальной, кашель — отсутствовать, но при этом состояние резко ухудшается.
"При наличии фиброза пневмония может протекать без кашля и без лихорадки, но с выраженной слабостью и падением сатурации", — рассказала Цагараева.
Главные симптомы, на которые стоит обратить внимание: усиливающаяся одышка, утомляемость, невозможность выполнять привычные действия, холодный пот и чувство нехватки воздуха даже в покое, пишет Газета.Ru.
Падение уровня кислорода — главный тревожный сигнал. Для пациентов с постковидным фиброзом пульсоксиметрия должна стать ежедневной процедурой.
"Пульсоксиметрия — обязательный инструмент для пациентов из группы риска. Домашние "средства диагностики" (слушание грудной клетки, цвет мокроты и т. п.) не являются надёжными. Только рентген или КТ подтверждают диагноз, поэтому без похода к врачу тут обойтись нельзя", — подчеркнула Цагараева.
Регулярное измерение сатурации позволяет вовремя заметить скрытую гипоксию — снижение уровня кислорода в крови, которое не всегда сопровождается заметными симптомами.
|Признак
|Обычная пневмония
|Пневмония при фиброзе
|Температура
|повышается до 38-39°C
|часто нормальная
|Кашель
|выраженный, с мокротой
|может отсутствовать
|Одышка
|появляется к середине болезни
|присутствует с первых дней
|Диагностика
|прослушивание, рентген
|требуется КТ высокого разрешения
|Риск осложнений
|средний
|высокий, при сниженной сатурации
Следите за уровнем кислорода. Измеряйте сатурацию пульсоксиметром утром и вечером.
Увлажняйте воздух. Сухой воздух усиливает раздражение дыхательных путей.
Держите лёгкие в тонусе. Дыхательная гимнастика помогает улучшить вентиляцию лёгких.
Избегайте переохлаждения. Даже кратковременное воздействие холода может вызвать воспаление.
Не занимайтесь самолечением. Любое подозрение на ухудшение дыхания требует осмотра врача и рентгенологического подтверждения.
Ошибка: ориентироваться только на температуру.
Последствие: позднее обращение к врачу и развитие осложнений.
Альтернатива: следите за дыханием и уровнем сатурации.
Ошибка: слушать лёгкие самостоятельно.
Последствие: неполная диагностика, пропущенные воспалительные очаги.
Альтернатива: обращайтесь за профессиональной аускультацией и КТ.
Ошибка: прекращать терапию после улучшения самочувствия.
Последствие: воспаление может перейти в хроническую форму.
Альтернатива: завершайте лечение только по рекомендации врача.
Если после перенесённой инфекции вы вновь ощущаете одышку, усталость или снижение насыщения крови кислородом — нужно немедленно обратиться к пульмонологу. В таких случаях нередко выявляется рецидив пневмонии или активизация фиброзного процесса. Доктор может назначить дополнительные исследования: анализ крови, компьютерную томографию и спирометрию.
При повторных эпизодах пневмонии важно также пройти курс реабилитации — дыхательная гимнастика, физиотерапия и контроль воспалительных маркеров помогают стабилизировать состояние.
|Мера профилактики
|Эффект
|Контроль сатурации
|раннее выявление гипоксии
|Вакцинация от гриппа и пневмококка
|снижение риска рецидива
|Ежедневные дыхательные упражнения
|улучшение вентиляции
|Увлажнение воздуха
|предотвращает пересыхание слизистой
|Сбалансированное питание и витамины
|поддерживает иммунитет
Можно ли вылечить постковидный фиброз полностью?
В большинстве случаев он поддаётся контролю, но требует регулярного наблюдения и поддерживающей терапии.
Поможет ли спорт укрепить лёгкие?
Да, но нагрузки должны быть умеренными — предпочтительно ходьба и дыхательная гимнастика.
Стоит ли делать КТ при каждом ухудшении самочувствия?
Нет, только по назначению врача. Но если сатурация снижается, обследование необходимо.
Миф: после ковида лёгкие полностью восстанавливаются сами.
Правда: у некоторых пациентов фиброз остаётся на годы, требуя наблюдения.
Миф: если нет температуры, значит, пневмонии нет.
Правда: у пациентов с фиброзом болезнь часто протекает без лихорадки.
Миф: пульсоксиметр нужен только больным COVID-19.
Правда: он обязателен всем, кто входит в группу риска по заболеваниям лёгких.
После COVID-19 фиброз лёгких развивается примерно у 10-15% пациентов с тяжёлым течением болезни.
Современные методы реабилитации позволяют уменьшить проявления фиброза за 6-12 месяцев.
Даже лёгкие дыхательные упражнения снижают риск повторных пневмоний на 30%.
Фиброз лёгких известен в медицине уже более ста лет, но именно после пандемии COVID-19 врачи столкнулись с его массовым распространением. Если раньше заболевание считалось редким и встречалось у курильщиков или работников вредных производств, то теперь оно нередко возникает у людей, не имеющих хронических патологий. Появление доступных приборов — пульсоксиметров и цифровых КТ-сканеров — позволило вовремя выявлять осложнения и предотвращать тяжёлые последствия.
"Без визита к врачу невозможно точно определить, есть ли воспаление. Только рентген или КТ дают надёжный ответ", — подчеркнула Ольга Цагараева.
Постковидный фиброз — это не приговор, но повод для внимательного отношения к своему здоровью. Людям с этим диагнозом нужно быть особенно осторожными зимой, когда вирусы и бактерии активнее всего. Регулярный контроль сатурации, дыхательная гимнастика и профилактические осмотры помогают избежать тяжёлых осложнений. Главное — не игнорировать симптомы, даже если нет температуры. Ранняя диагностика и наблюдение у пульмонолога способны сохранить качество жизни и предотвратить повторные пневмонии.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.